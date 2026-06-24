Veniturile românilor scad, iar teama de scumpiri crește. Sondaj: Peste 84% se așteaptă la noi majorări de prețuri

Tot mai mulți români resimt presiunea economică. Peste 40% afirmă că veniturile le-au scăzut în ultimul an, iar aproape 85% se așteaptă ca prețurile să continue să crească în următoarele șase luni. Datele reies din cel mai recent Index al Sentimentului Economic realizat de INSCOP pentru NewMoney, care evidențiază un nivel ridicat de pesimism în rândul populației.

Potrivit cercetării sociologice, doar 10,9% dintre români afirmă că au avut venituri mai mari în ultimele 12 luni. În schimb, 45,4% spun că veniturile au rămas la același nivel, iar 41,1% declară că acestea s-au diminuat.

Rezultatele arată că percepția privind reducerea veniturilor este mai puternică în rândul persoanelor vârstnice, al votanților PSD și al locuitorilor din București.

La polul opus, creșteri ale veniturilor sunt raportate într-o măsură mai mare decât media de către votanții USR, persoanele cu vârste între 18 și 44 de ani și angajații din sectorul privat.

De asemenea, stabilitatea veniturilor este menționată mai frecvent de votanții PNL și USR, de persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și de angajații din sectorul public.

Perspectivele privind evoluția veniturilor nu sunt mai optimiste. Conform sondajului, doar 11,5% dintre respondenți cred că veniturile familiei lor vor crește în următoarea jumătate de an.

Cei mai mulți, respectiv 41,6%, estimează că situația financiară va rămâne neschimbată, în timp ce 37,7% se așteaptă la o scădere a veniturilor. Aproape unul din zece respondenți nu a putut oferi un răspuns.

Tinerii sub 30 de ani, bărbații, votanții PSD și angajații din sectorul privat sunt mai optimiști și cred într-o creștere a veniturilor.

În schimb, votanții AUR, femeile, persoanele cu educație primară, locuitorii orașelor mici și angajații din sectorul public sunt categoriile care se așteaptă într-o măsură mai mare la diminuarea veniturilor.

Cel mai puternic semnal transmis de sondaj este legat de evoluția prețurilor. Nu mai puțin de 84,5% dintre români sunt convinși că în următoarele șase luni costul vieții va continua să crească.

Doar 8,5% cred că prețurile vor stagna, iar 3,8% estimează că acestea ar putea scădea.

Așteptările privind noi scumpiri sunt mai accentuate în rândul votanților AUR, al persoanelor cu vârste între 30 și 44 de ani și al angajaților din sectorul public.

În același timp, votanții PNL, persoanele cu studii superioare și locuitorii Capitalei sunt ceva mai încrezători că prețurile s-ar putea stabiliza.

Un procent peste media națională dintre votanții PSD consideră că prețurile ar putea chiar să scadă în următoarele luni.

Datele sondajului sugerează că, în pofida stabilizării unor indicatori economici, o mare parte a populației nu resimte îmbunătățiri în nivelul de trai. Percepția privind diminuarea veniturilor și anticiparea unor noi scumpiri indică menținerea unui climat de incertitudine economică.

Cercetarea „Indexul Sentimentului Economic NewMoney.ro – INSCOP” a fost realizată în perioada 2-8 iunie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI), iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.