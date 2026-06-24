Un trimestru cu creșteri record pentru Meta, urmat de concedieri și tăieri de costuri

Meta a acordat unor directori executivi opțiuni pe acțiuni care pot ajunge până la 921 de milioane de dolari fiecare, înainte de a anunța eliminarea a aproximativ 8.000 de locuri de muncă. Deciziile au venit la scurt timp după un trimestru financiar considerat cel mai puternic din istoria companiei, cu venituri de 56,3 miliarde de dolari.

În aprilie, raportul financiar a arătat o creștere de 33% față de anul precedent, cel mai rapid ritm din 2021 încoace. Profitul net a urcat la 26,8 miliarde de dolari, în timp ce piața a reacționat negativ, acțiunile Meta scăzând cu aproximativ 7% în tranzacțiile extinse imediat după publicarea rezultatelor.

Cu o săptămână înainte de acest anunț, compania informase aproximativ 8.000 de angajați că își vor pierde locurile de muncă. Cu șase săptămâni mai devreme, șase directori executivi primiseră pachete de opțiuni pe acțiuni care ar putea atinge valori excepționale, în funcție de evoluția viitoare a prețului acțiunilor Meta.

Cea mai mare parte a veniturilor Meta, peste 55 de miliarde de dolari, provine din publicitate. Datele arată o creștere de 19% a numărului de afișări publicitare și un avans de 12% al prețului mediu per reclamă. Corelația dintre volumul mai mare și prețurile în creștere indică o extindere simultană a audienței și a eficienței de monetizare.

Totuși, rezultatele includ un element excepțional. Din profitul net de 26,8 miliarde de dolari, 8,03 miliarde provin dintr-un beneficiu fiscal unic asociat Legii „One Big Beautiful Bill Act”. Fără acest efect, câștigul ajustat ar fi fost de 7,31 dolari pe acțiune, peste estimările analiștilor, dar fără aceeași amploare de creștere raportată inițial.

Investitorii au reacționat și la prognoza de cheltuieli. Meta a majorat estimarea pentru investițiile de capital din acest an la 125–145 de miliarde de dolari, față de intervalul anterior de 115–135 de miliarde. Nivelul este aproape dublu față de cheltuielile din anul precedent.

Compania direcționează o mare parte din aceste resurse către infrastructura de inteligență artificială, cipuri specializate și extinderea centrelor de date. „Acest lucru reflectă așteptările noastre privind prețurile mai mari ale componentelor în acest an și, într-o măsură mai mică, costuri suplimentare pentru centrele de date pentru a susține capacitatea din anii viitori”, a transmis compania în raportul său financiar.

Pe lângă presiunea generată de cheltuieli, piața a fost influențată și de scăderea pentru prima dată a numărului de utilizatori activi zilnic pe platformele Meta, o metrică urmărită îndeaproape de investitori.

Cu câteva săptămâni înainte de publicarea rezultatelor, documente ale SEC au arătat un nou plan de compensații pentru șase directori executivi. Fiecare a primit 653.865 de opțiuni pe acțiuni, fiind prima astfel de acordare de la listarea companiei la bursă în 2012, potrivit Bloomberg.

Valoarea acestor pachete depinde de atingerea unor praguri de preț ale acțiunilor, între 1.116 dolari și 3.727 dolari, cu expirare în 2036. Dacă pragul minim nu este atins, opțiunile nu produc beneficii. La nivelul superior, un singur pachet ar putea ajunge la 625,6 milioane de dolari, conform calculelor Equilar.

În scenariul maxim, capitalizarea Meta ar trebui să atingă aproximativ 9,5 trilioane de dolari, un nivel fără precedent pe piața globală. În prezent, cea mai valoroasă companie este Nvidia, evaluată la aproximativ 5,053 trilioane de dolari, potrivit datelor de piață.