Nvidia are o participație uriașă la SpaceX. Investiția ajunsese la 21 de miliarde de dolari la finalul trimestrului

Nvidia a dezvăluit valoarea participației pe care o deține în SpaceX, compania lui Elon Musk. Pachetul de acțiuni valora aproximativ 21 de miliarde de dolari la finalul celui de-al doilea trimestru din 2026, însă scăderea acțiunilor SpaceX a redus între timp această valoare.

Producătorul de cipuri a dezvăluit într-un document depus vineri la Securities and Exchange Commission, autoritatea americană de reglementare a pieței de capital, că deține 122,8 milioane de acțiuni Clasa A ale SpaceX.

Compania lui Elon Musk și-a făcut debutul pe piața publică în luna iunie, iar la sfârșitul acelei luni acțiunile SpaceX valorau 170,86 dolari. La acel preț, participația Nvidia ajungea la aproximativ 21 de miliarde de dolari.

Situația s-a schimbat ulterior. Acțiunile SpaceX au încheiat ședința de vineri la 140 de dolari. La această cotație, cele 122,8 milioane de acțiuni deținute de Nvidia valorează aproximativ 17,2 miliarde de dolari.

Participația la SpaceX este în prezent a doua cea mai valoroasă deținere a Nvidia.

Pe primul loc se află Intel. Participația Nvidia în producătorul american de procesoare valorează în prezent aproximativ 22 de miliarde de dolari, după ce ajunsese la circa 30 de miliarde de dolari la finalul trimestrului.

Pentru Nvidia, investiția în Intel a produs până acum un randament foarte mare. Compania a investit 5 miliarde de dolari în urmă cu mai puțin de un an, iar valoarea actuală a participației este de peste patru ori mai mare.

În cazul SpaceX, datele FactSet plasează Nvidia pe poziția a șasea în clasamentul celor mai mari investitori.

Elon Musk este de departe cel mai mare acționar al companiei, participația sa fiind evaluată la aproximativ 850 de miliarde de dolari. Alphabet ocupă poziția a doua, cu o participație estimată la aproximativ 78 de miliarde de dolari.

Participația Nvidia în SpaceX își are originea într-o altă investiție importantă făcută în imperiul de afaceri al lui Elon Musk.

Potrivit unei persoane familiarizate cu tranzacția, Nvidia a investit 10 miliarde de dolari în xAI în cadrul unei runde de finanțare de 20 de miliarde de dolari desfășurate în ianuarie. Valoarea exactă a investiției nu fusese făcută publică la momentul respectiv.

Situația s-a modificat în februarie, când SpaceX a achiziționat xAI printr-o tranzacție care a evaluat compania rezultată la 1.250 de miliarde de dolari. În urma operațiunii, participația Nvidia în xAI s-a transformat în acțiuni SpaceX.

Astfel, investiția inițială de 10 miliarde de dolari ajunsese să valoreze aproximativ 21 de miliarde de dolari la sfârșitul celui de-al doilea trimestru.

Relația dintre cele două companii nu se limitează la participația financiară. SpaceX este și un client important pentru Nvidia.

Elon Musk a anunțat, în timpul conferinței dedicate rezultatelor financiare SpaceX pentru trimestrul al doilea, că firma va utiliza exclusiv cipuri Nvidia în centrele sale de date destinate inteligenței artificiale.

Musk a explicat că procesoarele grafice ale Nvidia oferă cea mai bună arhitectură pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială, precum și pentru produsele și serviciile asociate.

Pentru Nvidia, relația cu SpaceX are astfel două componente importante. Compania beneficiază de participația de miliarde de dolari deținută în grupul lui Musk, în timp ce SpaceX devine în același timp un cumpărător al cipurilor Nvidia necesare dezvoltării infrastructurii sale de inteligență artificială.