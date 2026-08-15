Coreea de Sud propune încheierea oficială a războiului cu Coreea de Nord. Conflictul durează tehnic de peste 70 de ani

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a propus deschiderea unor negocieri cu Coreea de Nord pentru încheierea oficială a războiului dintre cele două state. Conflictul armat s-a oprit în 1953 printr-un armistițiu, însă cele două Corei nu au semnat niciodată un tratat de pace și sunt, din punct de vedere tehnic, încă în război.

Președintele Coreei de Sud a lansat propunerea în timpul ceremoniei organizate cu ocazia Zilei Eliberării, sărbătoare care marchează eliberarea Peninsulei Coreene de sub dominația japoneză.

Lee Jae Myung a cerut celor două părți să renunțe la intențiile de a se amenința reciproc și să înceapă discuții pentru încheierea războiului, în calitate de părți direct implicate în conflict.

Liderul de la Seul speră ca reprezentanții celor două state să ajungă să discute direct despre coexistența pașnică și dezvoltarea reciprocă. Negocierile ar putea fi folosite și pentru identificarea unor modalități concrete prin care dezvoltarea capacităților nucleare nord-coreene să fie oprită.

Lee a propus și crearea unui sistem de securitate pe mai multe niveluri, care să reducă riscul unor noi incidente de-a lungul zonei demilitarizate, cunoscută drept DMZ. Aceasta funcționează în prezent drept graniță de facto între cele două țări.

Războiul din Coreea s-a desfășurat între 1950 și 1953. Luptele s-au încheiat prin semnarea unui armistițiu în 1953, nu printr-un tratat de pace.

Din acest motiv, conflictul nu a fost încheiat oficial nici după mai bine de șapte decenii.

În anii care au urmat au existat numeroase perioade de tensiune și incidente în apropierea zonei demilitarizate. Cele două părți s-au acuzat reciproc de provocări, inclusiv prin trimiterea peste graniță a unor baloane cu materiale de propagandă sau deșeuri.

Lee Jae Myung încearcă să îmbunătățească relațiile cu Phenianul după ce a devenit președintele Coreei de Sud anul trecut. În timpul mandatului predecesorului său, Yoon Suk Yeol, relațiile cu Coreea de Nord și cu China se deterioraseră considerabil.

Phenianul nu a oferit deocamdată un răspuns la noua propunere. Presa de stat nord-coreeană a relatat în schimb despre participarea lui Kim Jong Un la propriile ceremonii dedicate Zilei Eliberării.

O eventuală reluare a dialogului ar presupune o schimbare importantă de poziție din partea Phenianului. Coreea de Nord a respins anterior ofertele de dialog lansate de Lee Jae Myung.

Regimul nord-coreean a criticat inclusiv acordul prin care Statele Unite ar urma să ajute Coreea de Sud să dezvolte o flotă de submarine cu propulsie nucleară. Phenianul condamnă în mod constant și exercițiile militare comune organizate de Washington și Seul.

Mai mult, în ianuarie 2024, Kim Jong Un a declarat că reunificarea cu Coreea de Sud nu mai este posibilă. Liderul nord-coreean a cerut modificarea Constituției astfel încât populația să fie educată să considere Coreea de Sud principalul inamic al țării.

Kim a susținut atunci că, în cazul izbucnirii unui război în Peninsula Coreeană, obiectivul Nordului ar trebui să fie ocuparea și încorporarea Sudului în propriul teritoriu.

Coreea de Nord s-a declarat putere nucleară în 2022 și a anunțat că nu intenționează să renunțe la arsenalul său. Phenianul este estimat că deține zeci de focoase nucleare și continuă testarea rachetelor balistice capabile să transporte asemenea arme.

Lee Jae Myung a afirmat anterior că regimul nord-coreean ar produce anual încă aproximativ 15 până la 20 de focoase. Președintele sud-coreean s-a arătat dispus să sprijine un eventual acord între Donald Trump și Kim Jong Un care să înghețe producția.

Trump rămâne singurul lider occidental care s-a întâlnit personal cu Kim Jong Un, întrevederile având loc în timpul primului său mandat la Casa Albă. Președintele american a declarat în august anul trecut că speră să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean atunci când condițiile vor fi potrivite.

Tensiunile militare continuă însă în Peninsula Coreeană. Marți, Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în mare, în ceea ce ar reprezenta al 11-lea test suspectat de acest fel de la începutul anului. Lansarea a avut loc cu numai câteva zile înaintea unui nou exercițiu militar comun programat de Statele Unite și Coreea de Sud.