Retragere sau depunere bani la bancomat. Se aplică pentru toți cei care folosesc numerar. Pragul de la care banca anunță Fiscul

Chiar dacă plățile cu cardul și transferurile bancare sunt tot mai utilizate, operațiunile cu numerar rămân frecvente. În Spania, legislația nu stabilește o limită pentru retragerea sau depunerea banilor în numerar, însă băncile au obligații de raportare către autoritățile fiscale în cazul unor tranzacții care depășesc anumite praguri.

Retragerea sau depunerea banilor în numerar de la bancomate și ghișee poate fi făcută fără o limită legală de valoare. Cu toate acestea, instituțiile bancare sunt obligate să respecte regulile privind prevenirea spălării banilor și combaterea fraudei fiscale.

Potrivit informațiilor publicate de Banca Spaniei, numerarul poate fi folosit fără restricții în relația dintre client și bancă, însă anumite operațiuni atrag obligații suplimentare de identificare și raportare.

„Numerarul poate fi utilizat fără limitări în tranzacțiile cu banca noastră, dar trebuie să luăm în considerare mai multe aspecte.”

Aceste reguli sunt prevăzute atât în Ordinul EHA/98/2010 privind declarațiile informative referitoare la depuneri și retrageri de numerar, cât și în Legea 10/2010 privind prevenirea spălării banilor.

Banca Spaniei explică faptul că instituțiile financiare pot solicita identificarea persoanei care efectuează o operațiune în numerar, iar în anumite cazuri această verificare este obligatorie.

„Banca dumneavoastră vă poate solicita să vă identificați atunci când depuneți bani și va face acest lucru în mod obligatoriu atunci când efectuați o tranzacție în numerar pentru o sumă egală sau mai mare de 1.000 de euro.”

Autoritățile subliniază însă că această regulă nu limitează utilizarea numerarului. Clienții pot retrage sau depune sume mai mari, cu condiția respectării procedurilor de identificare.

Scopul acestor măsuri este prevenirea spălării banilor și creșterea transparenței tranzacțiilor financiare.

Cea mai importantă obligație apare însă în cazul operațiunilor care depășesc pragul de 3.000 de euro.

Potrivit legislației spaniole, instituțiile de credit trebuie să întocmească o declarație informativă pentru fiecare depunere sau retragere care depășește această valoare.

„Instituțiile de credit și alte entități care, în conformitate cu reglementările în vigoare, […] trebuie să includă în declarația informativă privind depozitele, retragerile de fonduri și încasările orice document, atunci când valoarea acestuia este mai mare de 3.000 de euro.”

Documentul transmis autorităților fiscale trebuie să conțină date precum numele persoanei care efectuează operațiunea, codul de identificare fiscală, data tranzacției, tipul operațiunii, suma și contul bancar utilizat.

Norma se aplică tuturor operațiunilor în numerar care depășesc 3.000 de euro, indiferent dacă sunt efectuate în euro sau în altă monedă.

Pe lângă raportarea automată a tranzacțiilor de peste 3.000 de euro, băncile au obligația să semnaleze și operațiunile care pot ridica suspiciuni privind spălarea banilor.

Printre acestea se numără, în mod obișnuit, tranzacțiile efectuate cu bancnote de 500 de euro.

Aceste bancnote nu sunt interzise prin lege, însă utilizarea lor este considerată un indicator de risc, ceea ce determină instituțiile financiare să analizeze operațiunea și, dacă este cazul, să informeze autoritățile competente.

Astfel, deși retragerea sau depunerea numerarului nu este limitată prin lege, anumite praguri valorice și caracteristicile tranzacției pot determina verificări suplimentare și raportarea automată către Agenția Fiscală din Spania.