Machiajul toamnei 2026: Ce produse de machiaj se vor lansa în această toamnă?

Vara nici nu s-a încheiat, dar marile branduri de beauty pregătesc deja machiaje pentru toamna anului 2026. Vișiniul, movul, roșul, tonurile de denim și kaki cuceresc sezonul. Iată ce produse de machiaj se vor lansa până la data de 30 noiembrie 2026.

Toamna anului 2026 schimbă paleta de machiaj și aduce în prim-plan culorile reci, nuanțele intense de vișiniu și mov, buzele dramatice de tip „oxblood” sau „vamp lips” și texturile catifelate pentru ten, inspirate de tendința „cloud skin”. Până la data de 30 noiembrie 2026, marile branduri de beauty pregătesc colecții și produse noi care combină aspectul sofisticat cu formule și texturi moderne.

În perioada august-noiembrie, totul va fi dominat de machiajul în tonuri profunde și finisaje moi.

Dior Beauty propune pentru toamna lui 2026 colecția de ediție limitată Lucky Clover, construită în jurul motivului trifoiului cu patru foi.

Colecția include palete de farduri Diorshow 5 Couleurs, în tonuri mătăsoase de verde măsliniu, roz și kaki. Acestora li se adaugă creioanele kohl Diorshow On Stage Crayon, pentru un machiaj al ochilor mai intens și mai bine definit.

MAC Cosmetics vine cu gama In Sepia, axată pe tonuri ciocolatii, teracotă și nude-uri calde. Paleta cromatică este destinată mai multor categorii de produse, de la buze și farduri până la iluminatoare.

După această lansare este programată și o colaborare capsulă MAC x Basquiat, care aduce în zona de beauty universul artistic asociat lui Jean-Michel Basquiat.

Armani Beauty se inspiră din deserturile italiene pentru Dolci Collection, colecție în care unul dintre produsele centrale este reprezentat de blush-urile cremoase sub formă de stick.

Dolci Blush are un finisaj soft-matte și este disponibil în nuanțe precum Cinnamon, un maro roșiatic, Rose, Caramel și Mauve. Tonurile sunt potrivite pentru machiajul de toamnă, în care obrajii capătă culori mai calde și mai profunde.

YSL Beauty pregătește Love Light Collection, care include paleta de farduri de ochi LE Couture Mini Clutch, în nuanța Peach Flirt.

Brandul lansează și o nouă serie de rujuri lichide rezistente, Love Nude Lip Stain, în tonuri calde de piersică și nude satinat. Produsele se înscriu în tendința de a combina machiajul discret al buzelor cu nuanțe sofisticate și texturi confortabile.

Hourglass Cosmetics își extinde gama de balsamuri hibrid Phantom Blur Balm, precum și colecția de creioane de buze Shape and Sculpt.

Pentru toamnă sunt introduse nuanțe precum Tease 1.5, Obsess 4.5 și Strut 8, în tonuri de maro profund și bordeaux. Aceste culori se potrivesc direcției generale a sezonului, dominată de buzele închise, de la vișiniu la nuanțe inspirate de vin și sânge.

Tom Ford Beauty introduce o nouă linie de rujuri mate, Runway Lip Stylo Matte, caracterizată printr-o textură catifelată.

Nuanța centrală a colecției este 16 Scarlet Rouge, un roșu intens care se potrivește perfect tendinței de toamnă pentru buze dramatice. Rujurile mate și culorile puternice sunt printre elementele care vor defini machiajul de sezon.

Lancôme pune accentul pe machiajul ochilor prin lansările Hypnôse Drama Denim și The Suite Escape.

Produsele sunt construite în jurul unor tonuri fumurii de albastru denim și gri grafit, completate de finisaje iridescente. Lansările pregătesc, totodată, terenul pentru colecția de sărbători The Suite Escape.