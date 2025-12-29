După ce președinta CCR, Simina Tănăsescu, a anunțat o nouă amânare, Augustin Zegrean a fost întrebat, la Digi24, de ce cei patru judecători care au plecat duminică nu au venit la ședință.

El a spus că aceștia nu au venit pentru că nu voiau să voteze legea. A menționat că președinta Curții, care este judecător raportor, a făcut raportul, iar acesta a fost pus pe calculatoare și toată lumea l-a citit. Din raport reieșea că sesizarea trebuia respinsă, așa că, potrivit lui Zegrean, judecătorii nu mai aveau niciun motiv să vină pentru că nimeni nu i-a mai întrebat nimic.

„Pentru că nu vor să voteze această lege. Şi doamna preşedintă a Curţii nu ştiu ce a făcut, ce n-a făcut, dar este judecător raportor şi raportul a apărut prin calculatoare, toată lumea l-a citit. Şi din raport, evident, rezultă că este pentru respingerea sesizării. Şi atunci sigur că ei nici nu mai au de ce să vină, că nu i-a mai întrebat nimeni”, a răspuns Zegrean.

Augustin Zegrean a spus că studiul de impact este necesar întotdeauna, chiar dacă la noi nimeni nu ține cont de el. El a explicat că în alte țări, parlamentarii acordă mult timp studiului de impact, atât înainte, cât și după adoptarea legii, în timp ce în România acest lucru este ignorat.

Zegrean a precizat că studiul trebuia făcut de Guvern, pentru că cel care propune o lege trebuie să prezinte și impactul ei. Lipsa studiului reprezintă o omisiune a guvernanților.

El a adăugat că studiul ar trebui realizat de un organism financiar, mai ales că urgența legii a fost justificată prin situația financiară a țării. Studiul ar fi trebuit să arate clar impactul pozitiv sau negativ al legii și să includă faptul că, dacă nu se face, se pierd banii europeni. Zegrean s-a întrebat de ce nu s-a făcut acest studiu.

„De studiu de impact este nevoie întotdeauna. Că nimeni nu îl bagă în seamă, ăsta e un alt aspect. Există în alte ţări care nu fac câte 50 de legi pe săptămână se respect foarte mult, parlamentarii petrec foarte mult cu studiul de impact, atât înainte, cât şi după adoptarea legii. La noi nu mai ţine nimeni seama de toate acestea. Cel care propune legea trebuie să prezinte şi studiul de impact. Este un dosar mare care trebuie întocmit pentru fiecare lege. Cel care propune proiecte de lege, indiferent că vorbim despre Guvern sau de alte entităţi, acela trebuie să depună un studiu de impact. Ce impact are adoptarea acestei legi. De ce n-au vrut să-l facă, nu ştiu. Impact este. Ce e pozitiv, că e negativ, ei trebuie să scrie acolo. Era foarte bine de trecut la impact şi faptul că dacă nu se face treaba asta se pierd banii aceia europeni. De ce nu fac asta?”, s-a întrebat Zegrean.

În opinia sa, Comisia Europeană este foarte îngăduitoare cu România, pentru că știe că țara nu respectă termenele. El a explicat că CE va fi indulgentă cât va fi nevoie și cât le convine. El a mai zis că, din moment ce se insistă cu legea, mai există șanse ca România să nu piardă banii europeni.

„Eu cred că da, din moment ce se insistă cu legea, înseamnă că mai sunt şanse să nu-i pierdem”, a punctat Zegrean.

Zegrean a mai zis că, dacă ar fi vorba despre justiție socială, ar trebui să se mărească pensiile, dar nu cele mari, ci pe cele mici, pentru că acolo este problema reală. El a subliniat că ideea că poporul așteaptă tăierea pensiilor judecătorilor nu are sens.

Potrivit lui, dacă ar fi vorba despre justiţie socială, asta ar însemna mărirea pensiilor.