Amânarea repetată a deciziei Curţii Constituţionale referitoare la reforma pensiilor a stârnit reacţii puternice din partea liderilor politici, care au avertizat că acest fenomen nu poate deveni o strategie de blocaj.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a subliniat luni că România are nevoie de o decizie clară a CCR, care să permită continuarea reformelor asumate, precizând că respectă rolul Curții, dar nu poate tolera jocuri politice cu o miză atât de importantă.

Abrudean a explicat că reforma pensiilor reprezintă sfârșitul privilegiilor, ceea ce, potrivit lui, poate deranja anumite interese, și a avertizat că premierul Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal nu vor ceda în fața presiunilor, indiferent dacă acestea vin din zona politică sau instituțională.

Președintele Senatului a mai atras atenția că blocajele pot avea consecințe reale, inclusiv riscul pierderii fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind că reforma pensiilor nu mai poate fi amânată.

„Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. Respectăm rolul Curții Constituționale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate. Reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor și un pas important spre echitate și normalitate, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă. Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în fața presiunilor și nici Partidul Naţional Liberal nu o va face, indiferent dacă ele vin din zona politică sau instituțională. Să fim conștienți că blocajele au consecințe reale: riscăm pierderea fondurilor #PNRR. România trebuie să meargă înainte. Reforma nu mai poate fi amânată”, este postarea integrală a șefului Senatului.

În paralel, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat după ce CCR a amânat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraților. El a precizat că nu poate comenta blocajul de la Curte, invocând lipsa informațiilor despre discuțiile interne și subliniind că deciziile CCR nu intră în competența Ministerului Justiției.

Marinescu a explicat că nu cunoaște detalii despre ce s-a discutat în ședința CCR și că nu poate interpreta situația, inclusiv informațiile potrivit cărora patru judecători ar fi ajuns la sediul Curții, dar nu ar fi participat efectiv la ședință.

Ministrul a menționat că explicațiile referitoare la amânare ar trebui să vină de la CCR, subliniind că aceasta este un organism politico-judiciar care nu se află în sfera autorității judecătorești a Ministerului Justiției.

El a insistat că, din acest motiv, ar fi dificil să comenteze procedurile interne ale Curții și deciziile adoptate în cadrul ședințelor.

„Judecătorii, odată numiți la CCR, prin acest mecanism care are o compenentă politică, au obligația de nerecunoștință, să fie total independenți. Ei nu mai pot fi revocați. În consecință, e raspunderea fiecăruia dintre ei pentru ceea ce fac și soluțiile pronunțate.

Mi-e greu să comentez asupra abilității unui organism care nu intră în sfera noastră de compentență și Ministerul Justiției nu are atribuții.

Nu cunosc nimic despre un studiu din impact… oficial nu am primit nimic. Ministerul Justiției nu participă la aceste proceduri de la CCR. Dacă ni se va solicita ceva concret, vom vedea, acționăm cu bună credință”, a afirmat Radu Marinescu la Digi24.

Reamintim că președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a anunțat că nici luni nu s-a putut întruni cvorumul necesar pentru luarea unei decizii privind sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra Legii pensiilor magistraților. Astfel, următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie 2026, ora 10.00, fiind a treia amânare consecutivă a discuțiilor referitoare la legea care modifică condițiile de pensionare ale magistraților.