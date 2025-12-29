În postarea sa, Claudiu Năsui susține că anul 2025 s-a încheiat cu un bilanț economic slab, marcat de taxe mai mari, birocrație extinsă și măsuri care au redus libertatea economică.

Fostul ministru avertizează că, în lipsa unor reforme reale și a reducerii cheltuielilor statului, riscul continuării majorărilor de taxe în 2026 rămâne ridicat, iar impactul negativ se va resimți mai ales asupra antreprenorilor și a populației fără privilegii de stat.

În analiza sa, Năsui a arătat că una dintre primele lovituri date antreprenoriatului a fost îngreunarea procesului de înființare a firmelor, prin majorarea capitalului social minim. El a explicat că această măsură nu combate fraudele, dar afectează direct întreprinderile mici și inițiativele aflate la început de drum, descurajând inițiativa privată.

Un alt punct criticat a fost modificarea regulilor privind împrumuturile acordate de acționari propriilor firme. Fostul ministru a subliniat că recuperarea acestor sume va deveni mult mai dificilă, situație pe care a pus-o atât pe seama influenței lobby-ului din sistemul financiar-bancar, cât și pe lipsa de discernământ a politicienilor care acceptă astfel de schimbări.

Creșterea birocrației a fost ilustrată prin obligația ca fiecare punct de lucru să aibă, începând cu anul următor, un cod fiscal separat. Dacă anterior această cerință se aplica doar punctelor de lucru cu peste cinci angajați, noua regulă se va extinde la toate.

Năsui a explicat că acest lucru va genera mai multe raportări și declarații, fără ca activitatea economică să se schimbe în vreun fel. Ca exemplu, el a arătat că o firmă cu puncte de lucru mici în toate sectoarele Bucureștiului va ajunge de la o singură raportare lunară la șase raportări și șase plăți distincte către ANAF, ceea ce înseamnă o multiplicare de șase ori a birocrației.

Pe zona de fiscalitate, fostul ministru a atras atenția că guvernul Bolojan a crescut semnificativ taxele, deși promisiunile electorale au fost exact opusul. După alegeri, a susținut el, partidele din coaliție au renunțat la ideea reducerii cheltuielilor în zonele unde există interese politice, preferând soluția rapidă a majorării taxelor.

În timp ce pentru reducerea cheltuielilor au fost create comisii și grupuri de lucru, creșterile de taxe au fost adoptate rapid, sub eticheta de „responsabilitate” și „maturitate”.

Năsui a pus aceste decizii într-un context mai larg, arătând că în ultimul deceniu România a cunoscut o creștere constantă a taxelor, indiferent de guvern. El a amintit că atât guvernele Ciucă, cât și Ciolacu sau Bolojan au recurs la aceleași justificări, în timp ce, în trecut, USR s-a opus acestor politici.

Un alt moment-cheie al anului 2025, în opinia fostului ministru, a fost reducerea libertății economice prin naționalizarea a 70% din banii din pilonul 2 și 3 de pensii. El a explicat că fondurile vor ajunge la stat sub forma unui împrumut pe opt ani, prin intermediari care vor percepe comisioane, iar returnarea banilor se va face eșalonat, cu riscul prelungirii perioadei de rambursare de către viitoare guverne.

În acest context, Năsui a făcut o paralelă istorică, arătând că, în ultimii 36 de ani, naționalizările au fost realizate de guverne conduse de premieri PNL. El a amintit de anii ’90, când guvernul Stolojan a naționalizat valuta firmelor, folosind atunci același discurs despre responsabilitate și maturitate.

Privind spre 2026, fostul ministru a estimat că, dacă trecutul este un indicator pentru viitor, reducerile de cheltuieli vor fi minore, iar creșterile de taxe ar putea continua.

Deși premierul Bolojan a declarat că nu vor mai fi majorări de taxe în 2026, Năsui a remarcat că afirmația a fost urmată de numeroase condiționări, ceea ce lasă loc de interpretări. El a invocat și alte exemple în care promisiunile din campanie nu au fost respectate, precum cea privind reducerea numărului de parlamentari la 300.

În final, Claudiu Năsui a estimat că există o probabilitate de 50% ca taxele să crească din nou în 2026, în timp ce reducerile de cheltuieli vor fi nesemnificative. El a avertizat că, deși statul poate colecta mai mulți bani pe termen scurt, pe termen lung va afecta producerea de bogăție, descurajând proiectele antreprenoriale.

Intrarea în 2026 fără un buget de stat a fost văzută ca un avantaj temporar, care mai ține cheltuielile sub control, însă insuficient pentru a opri scumpirile și scăderea puterii de cumpărare.

