Analiza lui Radu Georgescu: Creșterea taxelor nu a adus mai mulți bani europeni și nu a redus costurile de finanțare
Expertul contabil Radu Georgescu susține, într-o analiză publică, că valul de majorări de taxe și impozite din ultimele șase luni nu și-a atins principalele obiective invocate de autorități.
Potrivit acestuia, avalanșa fiscală a început la 1 august 2025, Guvernul argumentând că măsurile erau necesare pentru a debloca fondurile europene și pentru a evita retrogradarea României la categoria „junk” de către agențiile de rating.
Radu Georgescu afirmă însă că, în spațiul public, puțini se uită cu adevărat pe rapoartele financiare, deși opiniile sunt numeroase. El arată că, după ce a urmărit știrile care repetau ideea blocării fondurilor europene în lipsa creșterilor de taxe, a analizat datele publicate de Ministerul Finanțelor privind sumele nete primite de România de la Uniunea Europeană în ultimii ani.
Concluzia sa este una surprinzătoare: în semestrul al doilea din 2025, după majorările fiscale, România ar fi încasat cele mai mici sume nete de la UE din ultimii zece ani.
Expertul contabil indică o scădere de aproximativ 85% față de media semestrelor din ultimul deceniu și o reducere de circa 50% comparativ cu bugetul estimat pentru 2025.
În opinia sa, aceste date sugerează că Uniunea Europeană nu a condiționat explicit fondurile de creșterea taxelor, ci și-a pierdut încrederea în promisiuni repetate privind reforma statului, digitalizarea instituțiilor sau rezolvarea problemei pensiilor speciale.
România, în pericol de a fi retrogradată în „junk”
În a doua parte a analizei sale postate pe Facebook, Radu Georgescu abordează argumentul legat de riscul retrogradării României la categoria „junk” și de creșterea costurilor de împrumut. El susține că acest termen a devenit un „bau-bau” în discursul public, deși majoritatea populației nu cunoaște semnificația sa reală.
Comparând dobânzile recente, expertul arată că, la 7 octombrie 2025, România s-a împrumutat cu un miliard de euro la o dobândă de 6,1%, în timp ce Bosnia, stat aflat efectiv în categoria „junk”, s-a împrumutat în iulie 2025 cu 350 de milioane de euro la o dobândă de 5,5%.
Din această comparație, Radu Georgescu concluzionează că statutul de „junk” nu explică nivelul mai ridicat al dobânzilor plătite de România.
În final, el transmite că, pentru cei care vor să evite frustrarea generată de noile taxe, ignorarea datelor financiare ar face mai ușor de acceptat narațiunile optimiste din spațiul public despre viitoare creșteri economice, stabilitatea cursului euro și absența unor noi majorări fiscale în 2026.
Postarea integrală a lui Radu Georgescu
„In ultimele 6 luni in Romania s-au crescut zeci de taxe si impozite
Avalansa taxelor a inceput de la 1 august 2025
Guvernul a motivat ca erau necesare aceste cresteri de taxe
Deoarece UE ne blocau fondurile europene
Iar agentiile de risc puneau Romania la categoria Junk
Partea buna este ca in Romania nimeni nu se uita pe rapoartele financiare
Multi isi dau cu parerea dar nimeni nu analizeaza cifrele financiare
Dimineata am facut 2 ture cu bicicleta in parcul Herastrau
Am stat 10 minute pe o banca si m-am uitat pe stiri
Am vazut o stire care spunea acelasi lucru , ca daca nu cresteau taxele in Romania , UE blocau fondurile europene
Am revenit acasa , m-am uitat pe datele publicate de Ministerul de Finante si in 2 minute am facut graficul din poza
Am trecut sumele nete primite de Romania de la UE in ultimii ani
Am fost socat ce am vazut
In semestrul 2 2025, dupa ce s-au crescut taxele, Romania a primit cele mai mici sume nete de la UE din ultimii 10 ani !!!
O scadere cu 85% fata de media semestrelor din ultimii 10 ani !!!
Se pare ca UE nu a cerut cresterea taxelor in Romania
De fapt UE nu mai crede aceleasi povesti pe care le aude in ultimii ani
Reforma statului
Digitalizare institutiilor
Pensii speciale
Etc
Am pus in comentarii poza cu sumele nete primite de Romania in 2025
Este o scadere cu 50% fata de buget !
Pai nu banii de la UE este motivul pentru care s-au crescut taxele in Romania??
De asemenea m-au uitat la dobanzile platite de Guvernul Romaniei la imprumuturile facute in ultimele luni
Deoarece al doilea motiv al cresterii taxelor este ca Romania ar fi fost trecuta la categoria Junk.
Adica Guvernul ar fi platit dobanzi mai mari la credite
Junk a devenit un fel de Bau – Bau in Romania
Desi, probabil 90% dintre oameni nu stiu ce inseamna categoria Junk
Am cautat pe aplicatia IBKR sa vad cotatiile dobanzilor Romaniei
Am cautat si cotatiile Bosniei , tara care este in Junk
Si aici am fost socat ce am vazut
In data de 7 octombrie 2025 Guvernul Romaniei a imprumutat 1 miliard euro
Plateste o dobanda de 6,1%
Daca esti interesat sa vezi acest imprumut, poti sa cauti pe Google dupa indexul XS3198391511
In data de 17 iulie 2025 , Guvernul Bosniei a imprumutat 350 milioane euro
Plateste o dobanda de 5,5%
Daca esti interesat poti sa cauti pe Google dupa indexul XS3123479118
Deci o tara care este in Junk plateste o dobanda mai mica decat Romania !!!
Ce este asta??
Concluzii
Sfatul meu
Daca nu vrei sa-ti creasca tensiunea cand vezi cresterile de taxe , trebuie sa ignori toate rapoartele financiare
Daca ignori datele financiare poti sa citesti relaxat stirile actuale din presa
Ca in 2026 vom avea crestere economica deoarece UE ne va da bani fara numar
Ca euro nu va creste deoarece vor intra multi euro de la UE
Si ca in 2026 nu vor creste taxele”, a scris Radu Georgescu duminică, 28 decembrie, pe pagina sa de socializare.
