Expertul contabil Radu Georgescu susține, într-o analiză publică, că valul de majorări de taxe și impozite din ultimele șase luni nu și-a atins principalele obiective invocate de autorități.

Potrivit acestuia, avalanșa fiscală a început la 1 august 2025, Guvernul argumentând că măsurile erau necesare pentru a debloca fondurile europene și pentru a evita retrogradarea României la categoria „junk” de către agențiile de rating.

Radu Georgescu afirmă însă că, în spațiul public, puțini se uită cu adevărat pe rapoartele financiare, deși opiniile sunt numeroase. El arată că, după ce a urmărit știrile care repetau ideea blocării fondurilor europene în lipsa creșterilor de taxe, a analizat datele publicate de Ministerul Finanțelor privind sumele nete primite de România de la Uniunea Europeană în ultimii ani.

Concluzia sa este una surprinzătoare: în semestrul al doilea din 2025, după majorările fiscale, România ar fi încasat cele mai mici sume nete de la UE din ultimii zece ani.

Expertul contabil indică o scădere de aproximativ 85% față de media semestrelor din ultimul deceniu și o reducere de circa 50% comparativ cu bugetul estimat pentru 2025.

În opinia sa, aceste date sugerează că Uniunea Europeană nu a condiționat explicit fondurile de creșterea taxelor, ci și-a pierdut încrederea în promisiuni repetate privind reforma statului, digitalizarea instituțiilor sau rezolvarea problemei pensiilor speciale.

În a doua parte a analizei sale postate pe Facebook, Radu Georgescu abordează argumentul legat de riscul retrogradării României la categoria „junk” și de creșterea costurilor de împrumut. El susține că acest termen a devenit un „bau-bau” în discursul public, deși majoritatea populației nu cunoaște semnificația sa reală.

Comparând dobânzile recente, expertul arată că, la 7 octombrie 2025, România s-a împrumutat cu un miliard de euro la o dobândă de 6,1%, în timp ce Bosnia, stat aflat efectiv în categoria „junk”, s-a împrumutat în iulie 2025 cu 350 de milioane de euro la o dobândă de 5,5%.

Din această comparație, Radu Georgescu concluzionează că statutul de „junk” nu explică nivelul mai ridicat al dobânzilor plătite de România.

În final, el transmite că, pentru cei care vor să evite frustrarea generată de noile taxe, ignorarea datelor financiare ar face mai ușor de acceptat narațiunile optimiste din spațiul public despre viitoare creșteri economice, stabilitatea cursului euro și absența unor noi majorări fiscale în 2026.