Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat sâmbătă într-o escală la Halifax, în Canada, în drum spre Florida, a fost asigurat de sprijin deplin din partea europenilor și a autorităților canadiene, în ajunul unei întâlniri considerate cruciale cu omologul său american, Donald Trump.

Contextul diplomatic tensionat este amplificat de intensificarea recentă a atacurilor aeriene rusești asupra teritoriului ucrainean.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, cu puțin timp înainte de plecarea lui Zelenski, Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra Kievului și a regiunilor învecinate. Bombardamentele s-au soldat cu moartea a două persoane, rănirea a aproximativ 40 de civili și au lăsat peste un milion de locuințe fără electricitate.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, capitala și zonele adiacente au fost vizate de cel puțin 519 drone și 40 de rachete, dintre care majoritatea au fost interceptate. Ca și în atacurile precedente, principalele ținte au fost infrastructurile energetice, iar compania DTEK a anunțat pene de curent la scară largă.

În acest context, Zelenski a transmis că noile bombardamente demonstrează lipsa de disponibilitate a Rusiei de a pune capăt războiului, subliniind că acțiunile Moscovei contrazic orice discurs despre pace.

„Aceste noi bombardamente arată că Rusia nu vrea să pună capăt războiului”, a fost declarația, vizibil iritată, a lui Volodimir Zelenski.

Mesajul său a fost susținut de liderii europeni în cadrul unei videoconferințe desfășurate înaintea deplasării sale în Statele Unite.

Președintele francez Emmanuel Macron a arătat că atacurile rusești scot în evidență contrastul puternic dintre dorința Ucrainei de a construi o pace durabilă și hotărârea Rusiei de a prelungi conflictul început în urmă cu aproape patru ani.

Macron a vorbit despre „contrastul dintre dorința Ucrainei de a construi o pace durabilă și hotărârea Rusiei de a prelungi războiul pe care l-a început acum aproape patru ani”.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a precizat că țările europene, Canada, Uniunea Europeană și NATO l-au asigurat pe Zelenski de sprijinul lor deplin înaintea discuțiilor din Florida, adăugând că eforturile pentru o pace dreaptă și durabilă vor fi realizate „în strânsă coordonare cu Statele Unite”.

Și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că instituțiile europene salută toate inițiativele care pot conduce la obiectivul comun al unei păci juste și durabile, menite să păstreze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Sprijinul Canadei a fost reafirmat sâmbătă de premierul Mark Carney, care a subliniat, în timpul întâlnirii cu Zelenski, că o pace dreaptă și durabilă poate fi obținută doar în condițiile în care Rusia este dispusă să coopereze.

Zelenski a insistat, la rândul său, asupra necesității de a pune capăt războiului prin combinarea presiunii asupra Rusiei cu un sprijin suficient de puternic pentru Ucraina.

Thank you for the meeting, Mark! Today, I am in Canada, together with Prime Minister @MarkJCarney, just as agreed. Together, we are speaking with our friends from Europe. I am grateful for all the support for Ukraine, especially the support for air defense.

Premierul canadian a anunțat acordarea unui sprijin economic suplimentar de 1,8 miliarde de dolari americani pentru Ucraina, precizând că acest ajutor va contribui la deblocarea finanțării din partea Fondului Monetar Internațional.

Carney a mai arătat că actualul context internațional creează o atmosferă favorabilă pentru semnarea unui eventual pact de pace.

După întâlnirea de la Halifax, Zelenski urmează să ajungă în Florida, la celebrul complex Mar-a-Lago, unde va avea discuții față în față cu Donald Trump.

Pe agenda întâlnirii se află subiecte precum soarta regiunii miniere Donbas și garanțiile de securitate occidentale pentru Kiev, în cadrul negocierilor legate de planul american de încheiere a conflictului.

Întâlnirea are loc într-un moment în care armata rusă revendică noi câștiguri teritoriale în estul și sudul Ucrainei, în timp ce Moscova anunță interceptarea a sute de drone ucrainene deasupra teritoriului său.