Numărul societăților comerciale dizolvate a înregistrat o creștere semnificativă în primele 11 luni ale anului 2025, avansând cu 26,23% față de perioada similară din 2024. Astfel, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), au fost consemnate 51.805 dizolvări de firme, comparativ cu 41.039 în intervalul ianuarie–noiembrie al anului precedent.

Cele mai multe firme dizolvate au fost raportate în municipiul București, unde au fost închise 10.341 de societăți, în creștere cu 26,62% față de aceeași perioadă din 2024. La nivelul județelor, valori ridicate s-au înregistrat în Cluj (2.904 dizolvări, +33,58%), Ilfov (2.684, +19,29%), Constanța (2.510, +13,17%), Timiș (2.186, +18,87%), Brașov (1.922, +41,01%), Iași (1.918, +21,24%) și Prahova (1.725, +34,35%).

La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Ialomița, cu 274 de cazuri (în creștere cu 29,25%), Covasna (298, +38,6%), Mehedinți (349, +33,72%), Călărași (351, +17,79%), Harghita (379, +0,26%) și Teleorman (387, +17,99%), potrivit ONRC.

Cele mai accentuate creșteri procentuale ale numărului de dizolvări au fost raportate în județele Maramureș (+55,6%), Olt (+52,03%), Alba (+49,19%), Bihor (+44,93%) și Vâlcea (+43,73%). Conform ONRC, în niciun județ nu a fost înregistrată o scădere a acestui indicator.

Din punct de vedere al domeniilor de activitate, cele mai multe dizolvări au fost consemnate în sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 11.433 de cazuri la nivel național, în ușoară creștere, cu 1,33%, față de anul anterior.

Urmează construcțiile, cu 4.251 de dizolvări (+2,63%), activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 4.244 (+5,47%), și industria prelucrătoare, cu 3.530 de firme dizolvate (+2,98%).

În luna noiembrie 2025, au fost raportate 4.888 de dizolvări de firme, cele mai multe în București (945), urmate de județele Cluj (263), Timiș (257), Ilfov (245) și Constanța (237).

În paralel, datele ONRC arată o evoluție pozitivă în ceea ce privește înmatriculările. În primele 11 luni din 2025, au fost înregistrate 141.794 de persoane fizice și juridice, număr în creștere cu 21,22% față de perioada similară din 2024, dintre care 92.765 au fost societăți cu răspundere limitată.

Cele mai multe înmatriculări au avut loc în București, respectiv 31.722 (+27,5%), urmat de județele Ilfov (8.739, +24,49%), Cluj (6.970, +20,03%), Timiș (6.644, +25,19%), Iași (6.063, +32,93%), Brașov (4.890, +13,51%), Constanța (4.681, +12,99%) și Dolj (4.651, +57,93%).

La nivelul județelor cu cele mai puține înmatriculări se află Covasna (756, +35%), Ialomița (897, +20,73%), Teleorman (925, +15,19%) și Mehedinți (977, +16,03%). Creșteri ale numărului de înmatriculări au fost înregistrate în toate județele, cele mai mari fiind raportate în Dolj, Alba, Tulcea și Brăila.

Conform ONRC, cele mai atractive domenii pentru noile înmatriculări au fost transporturile și depozitarea (24.545), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (22.251) și activitățile profesionale, științifice și tehnice (13.412). În luna noiembrie 2025, au fost înmatriculate 15.038 de persoane fizice și juridice, cele mai multe în București, Ilfov, Cluj, Timiș și Iași.