Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, pe contul său de Facebook, că Bucureștiul are nevoie de spitale noi, sigure, dotate cu echipamente moderne și cu personal medical pus în valoare, precizând că două astfel de unități sunt deja în diferite etape de realizare.

Edilul a explicat că unul dintre proiecte vizează construirea celei mai mari Clinici de Psihiatrie Pediatrică din România, unde a început turnarea fundației. Spitalul este realizat de Fundația Metropolis, în parteneriat cu Primăria Municipiului București, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Investiția se ridică la 16,5 milioane de euro și este finanțată integral din fonduri private, puse la dispoziție de Codin Maticiuc, prin campania „Spitale Publice din Bani Privați”.

Potrivit primarului general, construcția ar urma să fie finalizată în 2027, iar până atunci Fundația Metropolis va continua strângerea de fonduri pentru dotări și echipamente medicale. În noua clinică vor putea fi tratați aproximativ 5.000 de copii cu tulburări psihice. Ciprian Ciucu a subliniat importanța parteneriatelor public-private și i-a mulțumit inițiatorului proiectului pentru implicare.

Cel de-al doilea proiect anunțat este Spitalul Clinic din Sectorul 6, pentru care Primăria Sectorului 6 a finalizat licitația de proiectare și execuție. Primarul general a precizat că acesta va fi singurul spital construit în București, în ultimii 46 de ani, de o autoritate publică locală sau centrală. El a arătat că proiectul reprezintă o promisiune personală, care a presupus parcurgerea unor etape birocratice complexe.

Ciprian Ciucu a mai transmis că finanțarea a fost obținută, fiind garantată de Comisia Europeană prin facilitatea InvestEU, terenul este pregătit, utilitățile au fost deviate, iar toate studiile și documentațiile urbanistice, inclusiv hotărârea de Guvern pentru înființarea spitalului ca entitate juridică, sunt aprobate. După semnarea contractului, va fi dat ordinul de începere a lucrărilor.

Noul spital va fi construit pe Bulevardul Timișoara nr. 101E, între cartierele Drumul Taberei și Militari, pe o suprafață de aproximativ 33.000 de metri pătrați.

Unitatea medicală va avea 307 paturi, opt săli de operații, șapte săli de naștere, 75 de cabinete medicale, opt secții, 33 de specialități, o clinică de recuperare, laboratoare, farmacie cu circuit închis și un compartiment de Primiri Urgențe de 1.680 de metri pătrați.

„Avem mare nevoie de spitale fără nosocomiale și fără risc seismic în orașul nostru. Sărbători cu mult bine să aveți! Multă sănătate!”, a scris Ciucu.

Anunțul său a fost urmat de numeroase reacții din partea cetățenilor, care i-au mulțumit lui și donatorilor implicați în proiecte, în special persoanelor fizice care contribuie prin donații. Alte comentarii au subliniat necesitatea schimbării mentalității în sistemul medical, nu doar a infrastructurii, precum și dorința ca noile investiții să se concretizeze cu succes.