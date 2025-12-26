Este doliu după moartea profesorului universitar doctor Alexandru Grigore Dimitriu, medic pediatru și cadru universitar de prestigiu al Universității de Medicină și Farmacie din Iași. Decesul acestuia a fost anunțat în seara zilei de 25 decembrie 2025 și reprezintă o pierdere majoră pentru pediatria românească, dar și pentru toți cei care l-au cunoscut și au fost formați sub îndrumarea sa.

Soția profesorului, Lavinia Dumitriu, a anunțat pe Facebook faptul că acesta a încetat din viață în dimineața zilei respective, în jurul orei 04:00, precizând că familia dorește discreție în aceste momente dificile și că va reveni ulterior cu informații privind detaliile funerare.

„Azi dimineata la ora 4,00, sotul meu, distinsul profesor dr. Alexandru Grigore Dimitriu ne-a parasit . Va rog nu trimiteti mesaje sau telefoane. Va tin eu la curent cu cele de cuviinta. Dumnezeu sa-l odihneasca.”, a transmis soția sa.

Profesorul Alexandru Grigore Dimitriu a fost una dintre figurile emblematice ale medicinei ieșene, dedicându-și întreaga carieră îngrijirii copiilor și educării viitoarelor generații de medici.

De-a lungul activității sale profesionale, a fost medic primar pediatru și medic primar în cardiologie pediatrică, ocupând timp de mulți ani funcția de șef de clinică în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași.

Reprezentanții unității medicale au arătat că activitatea sa a avut un impact major asupra dezvoltării pediatriei, atât prin munca clinică, cât și prin contribuția academică și prin formarea a numeroase generații de medici care profesează astăzi în spitale din întreaga țară.

Totodată, aceștia au transmis un omagiu și un mesaj de recunoștință pentru întreaga sa activitate profesională și umană, adresând sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele sociale, unde foști studenți, colegi și pacienți și-au exprimat regretul profund. Mulți dintre cei care l-au cunoscut au amintit de rigoarea sa profesională, de pasiunea pentru educație și de empatia față de pacienți, evocând faptul că studenții îl apreciau în mod deosebit și că a fost o personalitate marcantă a pediatriei ieșene. Alții au subliniat că dispariția sa reprezintă o pierdere uriașă pentru medicina românească și au transmis gânduri de mângâiere familiei.

Pentru colegi, studenți și pacienți, profesorul universitar dr. Alexandru Grigore Dimitriu va rămâne un reper de profesionalism, vocație și umanitate, un medic care a pus întotdeauna pacientul în centrul actului medical și care a crezut cu tărie în puterea educației de a schimba destine.