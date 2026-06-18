România a pierdut unul dintre cei mai mari medici. Prof. dr. Bogdan Marinescu, pionier al fertilizării in vitro, s-a stins din viață
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A murit prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, fost ministru al Sănătății și pionier al fertilizării in vitro. Medicul care le-a ajutat pe Andreea Marin și Adriana Iliescu să devină mame avea 81 de ani
Medicina românească este în doliu după moartea profesorului Bogdan Marinescu
Medicina românească a pierdut una dintre cele mai importante personalități ale sale. Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, fost ministru al Sănătății, reputat medic ginecolog și pionier al reproducerii umane asistate în România, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani.
Anunțul a fost făcut de Colegiul Medicilor din Municipiul București, instituție care a transmis un mesaj de condoleanțe și a evidențiat contribuția majoră a profesorului la dezvoltarea medicinei românești.
„Colegiul Medicilor din Municipiul București își exprimă profundul regret la aflarea veștii trecerii în neființă a prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, personalitate de referință a medicinei românești și unul dintre cei mai apreciați specialiști ai obstetricii și ginecologiei din România.”
A format generații de medici și a contribuit la dezvoltarea reproducerii umane asistate
Cu o carieră de peste jumătate de secol, Bogdan Marinescu a avut o contribuție esențială la evoluția obstetricii și ginecologiei din România. A fost unul dintre medicii care au dezvoltat domeniul reproducerii umane asistate și a pregătit numeroase generații de specialiști.
Potrivit Colegiului Medicilor din Municipiul București, activitatea sa profesională, didactică și managerială a avut un impact semnificativ asupra sistemului medical.
„De-a lungul întregii sale cariere, a avut un rol esențial în evoluția obstetricii și ginecologiei, în dezvoltarea reproducerii umane asistate și în formarea a numeroase generații de medici. Activitatea sa profesională, didactică și managerială a contribuit la consolidarea unor domenii importante ale practicii medicale din România.”
Profesorul Bogdan Marinescu a condus timp de aproape trei decenii Maternitatea Giulești (Spitalul Clinic „Prof. Dr. Panait Sârbu”), iar între 1990 și 1991 a ocupat funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Petre Roman. Ulterior, și-a continuat activitatea și în Parlamentul României, în calitate de senator.
Medicul care le-a ajutat pe Andreea Marin și Adriana Iliescu să devină mame
Numele profesorului Bogdan Marinescu este legat de unele dintre cele mai cunoscute cazuri medicale din România.
El a fost medicul care a ajutat-o pe Andreea Marin să își îndeplinească visul de a deveni mamă, coordonând tratamentele și monitorizând sarcina în urma căreia s-a născut fiica acesteia, Violeta.
Tot profesorul Bogdan Marinescu a coordonat procedurile de fertilizare in vitro și sarcina Adrianei Iliescu, care, în anul 2005, a devenit mamă la vârsta de 66 de ani și jumătate. Cazul a atras atenția presei internaționale și a reprezentat, la acel moment, un record mondial, România devenind un punct de referință în domeniul reproducerii umane asistate.
De-a lungul carierei sale, profesorul Marinescu a oferit șansa de a deveni părinți pentru mii de cupluri care se confruntau cu infertilitatea.
Colegiul Medicilor: „Amintirea sa va rămâne vie”
Reprezentanții Colegiului Medicilor din Municipiul București au transmis condoleanțe familiei, colaboratorilor și tuturor celor care l-au cunoscut.
„Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu a ocupat, de asemenea, funcția de ministru al Sănătății și a condus Maternitatea Giulești, instituții de care și-a legat o parte semnificativă a activității sale profesionale.”
În încheiere, instituția a transmis un ultim omagiu celui care a marcat medicina românească.
„În aceste momente de tristețe, transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor, colaboratorilor, foștilor săi elevi și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Amintirea sa va rămâne vie prin realizările profesionale, prin generațiile de medici pe care le-a format și prin contribuția pe care a avut-o la dezvoltarea medicinei românești. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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