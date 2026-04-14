Comisia de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Colegiul Medicilor din România a transmis că a oferit un punct de vedere referitor la panourile publicitare apărute în București, care compară nașterea naturală cu operația de cezariană. Pe unele panouri se susține că cezariana „întrerupe procesul natural al nașterii”, iar pe altele se afirmă că funcțiile nașterii naturale, cum sunt contracțiile și dilatația, nu ar trebui „înlocuite” prin cezariană.

Instituția a explicat că, în medicină, informațiile corecte și bazate pe dovezi științifice sunt foarte importante atât pentru pacienți, cât și pentru societate. A precizat că recomandările medicale ar trebui să fie făcute doar de specialiști, în limitele competențelor lor, pe baza cercetărilor și a ghidurilor medicale recunoscute.

Totodată, Colegiul Medicilor din România a subliniat că deciziile medicale trebuie să țină cont de situația fiecărui pacient în parte.

Președintele Colegiul Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a considerat că este obligatoriu ca orice material medical folosit într-o campanie publică să includă clar cine îl realizează sau îl promovează.

„Este obligatoriu ca orice material cu caracter medical difuzat în spaţiul public într-o campanie de comunicare — indiferent de canalul ales — să conţină în mod clar datele de identificare ale iniţiatorului sau promotorului campaniei”, a punctat Poiană.

Medicii au explicat că dezinformarea în domeniul sănătății sau prezentarea incompletă a informațiilor nu este doar o simplă opinie, ci poate deveni un risc real pentru sănătatea oamenilor.

Reprezentanții Comisiei de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Colegiul Medicilor din România au spus că afirmațiile de pe panourile publicitare din București nu au bază științifică. Ei au precizat că operația de cezariană este, în multe cazuri, o intervenție care salvează vieți, atât pentru mamă, cât și pentru copil, și este recomandată doar atunci când există motive medicale clare.

Aceștia au arătat că numărul mare de cezariene din România nu este un caz izolat, ci face parte dintr-o tendință mai largă la nivel european și global, influențată de mai mulți factori medicali, sociali și de sistem.

Colegiul Medicilor din România a explicat că alegerea modului de naștere se face în urma unei evaluări medicale pentru fiecare pacientă în parte. Femeia este informată despre riscuri și beneficii, iar decizia finală este luată astfel încât să fie cea mai sigură pentru mamă și copil.

Instituția a transmis că protejarea populației de mesaje medicale neavizate ar trebui să fie o prioritate importantă pentru toată societatea.