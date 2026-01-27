Conf. univ. dr. Nicolae Poiană, unul dintre primii medici care au practicat fertilizarea in vitro în România, a murit după o carieră de peste 40 de ani dedicată medicinei. Comunitatea medicală românească este în doliu după pierderea sa.

Anunțul a fost făcut de dr. Niculescu și de echipa clinicii Mediplus, pe care dr. Poiană a fondat-o. Echipa clinicii a spus că pierderea lui este una foarte mare, nu doar pentru comunitatea medicală, ci și pentru toate paciente pe care le-a îngrijit, și l-au descris ca pe un profesionist dedicat, un mentor și un prieten de neînlocuit.

Ei au mai spus că dr. Poiană a fost nu doar un medic devotat, ci și un educator și inovator respectat. La Mediplus, el a fost văzut ca un mentor și un model de integritate. Echipa clinicii a precizat că moștenirea lui profesională și umană va continua să inspire toți medicii care îi urmează exemplul și că vor continua munca începută de el, susținând femeile în toate etapele vieții lor.

„Astăzi, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente pe care le‑a îngrijit pierd un om excepțional — un profesionist de o rară dăruire, un mentor și un prieten de neînlocuit. Conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a fost unul dintre cei mai importanți medici din domeniul obstetricii și ginecologiei din România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătății femeii. A fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru vastele sale competențe în toate asepectele practicii obstetricale si ginecologice — domenii în care a adus alinare și speranță a mii de cupluri. Dr. Poiană a fost nu doar un clinician dedicat, ci și un educator și inovator respectat, membru fondator al unor societăți medicale de prestigiu din România, contribuind la dezvoltarea și standardele în obstetrică‑ginecologie și medicină reproductivă. În 2005 a pus bazele clinicii Mediplus, care sub coordonarea sa a devenit un reper în medicina femeii — un loc în care profesionalismul se îmbină cu empatia, iar paciente de toate vârstele au găsit sprijin, înțelegere și tratament de excelență. Pentru noi, la Mediplus, Dr. Poiană a fost mai mult decât un fondator — a fost un mentor, un model de integritate și un adevărat prieten. Moștenirea sa profesională și umană va continua să inspire întreaga echipă și toate generațiile de specialiști care îi urmează pașii. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l‑au cunoscut. În memoria sa, vom continua cu aceeași responsabilitate misiunea pe care ne‑a încredințat‑o — să fim alături de femei în fiecare etapă a vieții lor. Veti ramane vesnic in amintirea noastra, domnule doctor!”, au transmis reprezentanții clinicii Mediplus.

Conf. univ. dr. Nicolae Poiană a fost medicul multor vedete și a dat speranță mii de cupluri care și-au dorit un copil. El a avut o carieră de peste 40 de ani în obstetrică și ginecologie. În acest timp, a asistat la peste 9.000 de nașteri și a realizat 8.000 de operații ginecologice.

Printre abilitățile sale principale se numărau colposcopia, laparoscopia, histeroscopia, ecografia obstetrică și ginecologică, dar și fertilizarea in vitro. A fost un chirurg complet, de la tehnici moderne endoscopice până la chirurgia ginecologică pentru cancer.

În 2005, dr. Poiană a înființat clinica Mediplus, care a devenit un reper în medicina femeii, combinând profesionalismul cu grija față de pacient. În 2017, a predat conducerea clinicii dr. Niculescu, care a anunțat cu durere trecerea în neființă a mentorului său.

Dr. Niculescu l-a descris ca pe „un nume de referință în obstetrică-ginecologie și pionier în reproducerea asistată în România, fondatorul clinicii Mediplus și un model de excelență”.

Pe lângă practica medicală, dr. Poiană a fost activ în domeniul științific și educațional. A publicat articole și cărți, a contribuit la tratate de chirurgie și a participat la multe societăți medicale importante, cum ar fi Societatea Română de Obstetrică-Ginecologie, Societatea Română de Medicină Reproductivă și altele.

Un proiect important în care a fost implicat a fost colaborarea cu echipa română de negociatori cu Uniunea Europeană pentru recunoașterea studiilor și libera circulație a medicilor și asistenților medicali în Europa.