Gala Capital Performeri din Sănătate, ediția 2025. Dr. Cătălina Poiană, premiată pentru modernizarea instituției Colegiului Medicilor din România

Cu două zile în urmă, a avut loc Gala Capital Performeri din Sănătate, ediția 2025, eveniment ce a adus în prim-plan realizările remarcabile din domeniul medical românesc. Medici de renume, personalități din sănătate, rețele de clinici și spitale publice și private, precum și companii din industria farmaceutică au fost premiați pentru contribuțiile lor semnificative la îmbunătățirea sistemului sanitar și a calității vieții pacienților din România.

Ajunsă la cea de-a treia ediție, gala a devenit un reper în recunoașterea excelenței din sănătate, evidențiind atât performanțele individuale, cât și proiectele inovatoare ale instituțiilor și companiilor care contribuie la modernizarea sistemului medical. În cadrul evenimentului, a fost lansată oficial publicația Capital Top 100 Performeri din Sănătate – ediția 2025, un proiect editorial amplu care oferă o radiografie a domeniului medical românesc, structurat pe zece categorii, de la „Excelență în medicină” până la „Producători de suplimente alimentare”.

Un moment deosebit al galei l-a constituit decernarea premiului pentru modernizarea instituției Colegiului Medicilor din România, care a revenit prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului. Sub conducerea sa, instituția traversează o etapă esențială de modernizare, vizând recâștigarea încrederii corpului profesional și consolidarea capacității de a formula politici publice bazate pe dovezi clinice și realitățile economice ale sistemului de sănătate, prin transparență, comunicare deschisă și consultări cu colegiile teritoriale.

„Premiul pentru modernizarea instituției Colegiului Medicilor din România revine doamnei Dr. CĂTĂLINA POIANĂ – Președintele Colegiul Medicilor din România. Sub conducerea prof. univ. dr. Cătălina Poiană, Colegiul Medicilor din România traversează o etapă esențială de modernizare. Este un proces prin care instituția urmărește să recâștige încrederea profesioniștilor în propriul lor for de reprezentare, dar și să-și consolideze capacitatea de a formula și promova politici publice bazate pe dovezi clinice și pe realitățile economice ale sistemului de sănătate. Această transformare se construiește prin transparență, prin comunicare publică deschisă și prin consultări continue cu colegiile teritoriale – un demers amplu, necesar și curajos.”

Dr. Poiană a mulțumit redacției Capital pentru recunoaștere și a transmis că premiul îl consideră al comunității medicilor din România, recunoscând eforturile celor care profesează cu responsabilitate și dăruire. În opinia ei, distincția este importantă pentru că evidențiază atât profesia medicală, cât și instituția care o reglementează.

Totodată, dr. Poiană a punctat că modernizarea Colegiului Medicilor este un proces în curs, care implică atât recunoașterea problemelor existente, cât și eforturi constante pentru a le corecta. Ea a amintit că resursa umană reprezintă cel mai valoros capital al sistemului de sănătate și a subliniat importanța creării de condiții optime pentru formare profesională și menținerea medicilor în România, precum și echitatea în accesul la servicii medicale în toate regiunile țării.

„Mulțumesc redacției Capital pentru acest premiu! Premiul pe care îl transfer moral către comunitatea medicilor din România, acei medici care profesează cu dăruire, cu responsabilitate, acei medici care respectă profesia medicală și pacientul. Acest premiu este important pentru că valorizează profesia medicală și valorizează instituția care reglementează această profesie, Colegiul Medicilor din România. Și acest premiu este important pentru că se referă la un lucru… la care muncesc și muncim, și anume modernizarea instituției Colegiului Medicilor din România. Da, la Colegiul Medicilor din România se fac multe lucruri bune, dar da, mai sunt multe lucruri de făcut, și mai multe lucruri pe care le putem îndrepta. Și de multe ori am spus că… Am învățat de la dumneavoastră – mass media – că trebuie să recunoaștem acolo unde sunt probleme, să le conștientizăm și să le îndreptăm. Și pentru că suntem la Gala Capital, rămânem în sfera acestui cuvânt. Și cel mai valoros capital al sistemului de sănătate este fără doar și poate resursa umană din sănătate. Niciun efort nu este prea mic pentru a sprijini resursa umană din sănătate, de a crea condițiile pentru formare profesională și de a dezvolta acele condiții de infrastructură care să mențină medicii în această țară, să mențină medicii în România. Și una dintre problemele cele mai importante pe care le avem legat de resursa umană din România este legată de faptul că există o distribuție inegală la nivelul țării și există încă o serie întreagă de specialități deficitare. Ori pacientul român , oriunde s-ar afla pe teritoriul acestei țări, are drepturi egale la servicii de sănătate. Mulțumesc încă o dată pentru acest premiu și mulțumesc pentru încredere. Mă motivează să continui ceea ce am început – modernizarea Colegiului Medicilor din România. Vă mulțumesc!”, a spus dr. Poiană.

Revista Capital Top 100 Performeri din Sănătate va fi disponibilă pe piață, la chioșcuri, și online pe www.edituradecarte.ro, începând de vineri, 21 noiembrie.

