La gala dedicată recunoașterii performanțelor feminine au participat numeroși reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului academic și sectorului privat.

Printre invitați s-au numărat viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale, general-locotenent Leonard-Gabriel Baraboi, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul (r) Daniel Petrescu, fost șef al Statului Major al Apărării, dar și generalul maior Alin-Ionel Mastan, inspector general al Jandarmeriei Române.

De asemenea, la eveniment au fost prezenți rectori ai unor universități importante din România, precum Sorin-Mihai Cîmpeanu (USAMV București), Viorel Jinga (UMF „Carol Davila”), Mihnea Costoiu (Universitatea Politehnica București) sau Costel Negricea (Universitatea Româno-Americană).

Premii pentru excelență în jurnalism, medicină, diplomație și antreprenoriat

În cadrul Galei Excelenței Feminine 2026 au fost acordate numeroase premii pentru activitatea și contribuția remarcabilă a unor femei din diverse domenii.

Printre laureate s-au numărat:

-Cristina Șincai, jurnalistă – Premiul de Excelență pentru Profesionalism în Jurnalism

-Mihaela Rodica Suciu, Director General Distribuție Energie Electrică România – Premiul de Excelență pentru Leadership Strategic și Reziliență

-Dr. Anca-Cristina Drăgănescu, medic primar pediatru – Premiul de Excelență pentru Cercetare și Sprijinirea Profesională a Campaniilor de Vaccinare

-Mirela-Adrian Pavel, director general provizoriu ELCEN – Premiul de Excelență pentru Management Strategic în Producția de Energie

-Dr. Maria Magdalena Gorzun, medic cardiolog – Premiul de Excelență în Cardiologie și Salvarea Vieților

Distincții au fost acordate și în domeniul diplomației, printre laureate numărându-se Excelența Sa Lili-Evangelia Grammatika, ambasadorul Republicii Elene în România, Gabriela Dancău, ambasadorul României în Italia, Malta și San Marino, dar și Anna Hällerman, ambasadorul Regatului Suediei în România.

Gala a evidențiat și contribuția femeilor din domeniul educației și culturii.

Printre premiate se numără:

-Mioara Iofciulescu, președinta Academiei de Artă Handmade – pentru promovarea patrimoniului cultural românesc

-Elena Merișoreanu – pentru promovarea identității românești în lume

-Profesor Iustina Horga, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” – pentru modelarea generațiilor în spiritul tradiției

-Dr. Florica Zaharia, director al Muzeului Textilelor din Băița – pentru educație culturală și conservarea patrimoniului

De asemenea, au fost premiate personalități din mediul de afaceri, energie, cercetare și sistemul medical pentru impactul lor profesional și social.

Programul cultural al galei a inclus mai multe momente muzicale susținute de elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, precum și de tinerele artiste Ana Nuță și Ilinca Din.

Master of Ceremonies al evenimentului a fost Cristi Șelaru, reprezentant al Institutului Național de Statistică.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul mai multor instituții, printre care Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Jandarmeria Română, precum și instituții academice și organizații din domeniul sănătății și energiei.

Printre partenerii media ai galei s-au numărat Agerpres, Euronews România, Capital, Evenimentul Zilei, Radio România, dar și alte publicații și platforme media.