Republica Moldova și-a premiat campionii economici. Cine s-a remarcat la Gala Businessului Moldovenesc

În ciuda crizelor climatice și geopolitice, antreprenorii din Republica Moldova demonstrează o reziliență remarcabilă. Cea de-a 23-a ediție a Galei Businessului Moldovenesc a premiat excelența și performanța companiilor autohtone care investesc masiv în calitate. Reprezentanții mediului privat și oficialii guvernamentali subliniază că brandurile locale devin tot mai competitive, deschizându-și rapid calea spre piețele externe și Uniunea Europeană.

Secetele severe, fluctuațiile imprevizibile ale piețelor internaționale și incertitudinea geopolitică actuală din Republica Moldova nu îi sperie pe oamenii de afaceri din țara vecină, care dovedesc o reziliență remarcabilă și reușesc an de an să gestioneze cu succes diverse crize complexe.

La Gala Businessului Moldovenesc au fost premiați public acei antreprenori curajoși care au adus un aport major la creșterea economică durabilă în Republica Moldova. Acest eveniment special, ajuns acum la a 23-a ediție, recunoaște oficial performanța, excelența și competitivitatea în mediul privat, relatează Radio Moldova.

Anul acesta s-au acordat patru premii importante: Marca Comercială a Anului 2025, Premiul pentru realizări deosebite în domeniul calității, distincția în Învățământul Dual și cea pentru antreprenoriat social.

În cadrul festivității, Ecaterina Cechină, directoare a unei fabrici de dulciuri, a explicat că unitatea sa se confruntă cu o concurență acerbă din partea numeroșilor importatori, însă echipa managerială se străduiește să învingă prin calitate superioară pentru a se menține pe piața de profil.

Ea a adăugat că această gală anuală reprezintă un motiv excelent de a se revedea cu colegii de breaslă și de a-și promova eficient produsele proprii.

„Avem foarte mulți importatori de produse de cofetărie, concurență, dar ne străduim să învingem prin calitate și în așa fel, să ne menținem pe piață. Gala Businessului Moldovenesc are loc o dată în an și este un motiv de a ne revedea cu colegii, de a vedea succesul fiecăruia și de a ne promova desigur produsele noastre”, a afirmat Ecaterina Cechină.

De asemenea, administratorul unei companii de procesare a cărnii, Aureliu Leancă, a menționat că din anul 2015 instituția sa este nominalizată în repetate rânduri la categoria Zeița Calității, fapt ce confirmă valoarea incontestabilă a produselor realizate de singurul doctor în procesarea cărnii din țară.

„Din 2015 suntem nominalizați în repetate rânduri la categoria „Zeița Calității”, o recunoștință a calității produselor pe care le facem noi. Sunt unicul doctor în republică care procesează carnea”, spune acesta.

Totodată, rectorul Universității de Stat din Republica Moldova, Otilia Dandara, a declarat că acest premiu obținut este vital, deoarece o universitate nu poate reprezenta un mediu academic autentic fără servicii de înaltă calitate oferite studenților.

„Pentru Universitatea de Stat din Moldova (USM), este foarte important acest premiu – „Premiul Calității în Servicii”, eu consider că o universitate nu poate să fie un mediu academic autentic dacă nu oferă servicii de calitate”, a declarat Otilia Dandara, rectorul USM.

Gala de excelență este organizată de Camera de Comerț și Industrie. Președintele instituției, Sergiu Harea, s-a arătat foarte mulțumit de creșterea cu cincisprezece procente a numărului de companii înscrise la concurs, subliniind că investițiile masive în branduri românești și locale permit promovarea pe piețele externe.

El a adăugat că un standard ridicat de calitate asigură deschiderea rapidă a pieței din Uniunea Europeană.

„Este important că în acest an, avem cu 15% mai multe companii care au aplicat la aceste concursuri. Mă bucură că la noi companiile investesc în calitate, în performanță, dar și în branduri autohtone. Atunci când investim în produse autohtone, în companiile autohtone, atunci le putem promova pe piața externă. Iar atunci când ai calitate, ești și întrebat în Uniunea Europeană și nu numai”, a fost mesajul transmis de președintele CCI, Sergiu Harea.

În final, ministrul Dezvoltării și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a subliniat că sectorul privat constituie forța motrice a economiei naționale, iar aprecierea oficială a muncii depuse stimulează progresul general în Republica Moldova.