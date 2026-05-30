Reguli noi la Bac. Diploma de bacalaureat poate fi eliberată înainte de rezultatele finale. Cui acordă Ministerul Educației prioritate

Absolvenții care promovează examenul de bacalaureat în 2026 vor putea obține diploma înainte de afișarea rezultatelor finale, dacă nu depun contestații. Măsura a fost transmisă unităților de învățământ de către Ministerul Educației și vizează toate sesiunile de examen din acest an. Documentul este destinat în special candidaților care au nevoie urgentă de acte pentru admiterea la facultate.

Măsura se aplică absolvenților care promovează examenul în sesiunea specială organizată în luna mai 2026, în sesiunea iunie-iulie 2026, precum și în sesiunea august 2026.

Potrivit instrucțiunilor transmise școlilor, documentele pot fi pregătite și eliberate imediat după încheierea procedurilor de evaluare pentru candidații care nu solicită reevaluarea lucrărilor prin contestație.

Prin această decizie, autoritățile încearcă să reducă timpul de așteptare pentru absolvenții care au nevoie de documente oficiale în perioadele de admitere organizate de universități.

Ministerul Educației a stabilit și procedura de completare a diplomelor, astfel încât procesul să se desfășoare unitar la nivel național și fără întârzieri administrative, scriu cei de la observatorulph.ro.

Datele înscrise pe diplome vor fi preluate din catalogul electronic, iar documentele vor fi semnate de directorul unității de învățământ și de președintele comisiei din centrul de examen.

Termenul prevăzut pentru completarea documentelor este de maximum 10 zile de la finalizarea examenului de bacalaureat.

Instituția recomandă ca prioritate la eliberarea documentelor să aibă absolvenții care trebuie să prezinte diploma de bacalaureat în cadrul procesului de admitere în învățământul superior.

Pe lângă accelerarea procedurii de eliberare, Ministerul Educației a transmis și precizări referitoare la modul în care vor fi completate anumite informații din documentele oficiale.

În cazul candidaților care au susținut proba la biologie, pe diploma de bacalaureat va fi trecută disciplina la care au fost examinați, nu programa de examen utilizată.

De asemenea, pentru probele scrise vor fi înscrise denumirile probelor susținute de fiecare candidat, conform evidențelor oficiale din cadrul examenului.

Aceste clarificări au rolul de a asigura o evidență unitară a datelor înscrise pe documentele de absolvire și de a elimina eventualele neclarități privind modul de completare a diplomelor eliberate în 2026.