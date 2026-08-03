Spargerile de locuințe au scăzut cu 38% în UE în ultimul deceniu. Datele Eurostat arată că numărul infracțiunilor a continuat să se reducă

Numărul spargerilor de locuințe din Uniunea Europeană a scăzut semnificativ în ultimii zece ani, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Statisticile arată că infracțiunile de acest tip au continuat să se reducă și în 2024, în contextul în care autoritățile de poliție din mai multe state europene îi îndeamnă pe cetățeni, odată cu începerea vacanțelor de vară, să ia măsuri suplimentare pentru protejarea locuințelor împotriva furturilor prin efracție și a pătrunderilor ilegale.

În anul 2024, poliția din statele membre ale Uniunii Europene a înregistrat 1,20 milioane de infracțiuni de spargere, dintre care 721.876, adică 60,3% din total, au fost spargeri ale locuințelor private.

Comparativ cu anul 2023, numărul total al spargerilor a scăzut cu 2,6%, ceea ce înseamnă cu 32.589 de cazuri mai puțin. În același timp, spargerile de locuințe au înregistrat o reducere de 0,5%, respectiv cu 3.736 de cazuri, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Datele Eurostat evidențiază o tendință descendentă constantă pentru ambele categorii de infracțiuni pe parcursul ultimului deceniu. Numărul total al spargerilor a scăzut cu 35,4% în 2024 comparativ cu 2014, de la 1,86 milioane de cazuri la 1,20 milioane. Evoluția a fost una de reducere continuă până în 2021, când a fost înregistrat cel mai scăzut nivel din perioada analizată, de aproximativ 1,1 milioane de cazuri.

Spargerile de locuințe au avut o evoluție similară. În 2014, poliția înregistrase 1,17 milioane de astfel de infracțiuni, iar în 2024 numărul acestora era de 721.876, ceea ce reprezintă o scădere de 38,1% în decurs de zece ani.

Cel mai redus nivel al spargerilor de locuințe din ultimul deceniu a fost înregistrat în anul 2021, când poliția din Uniunea Europeană a raportat 642.244 de cazuri. După acel moment, numărul infracțiunilor a crescut din nou în următorii doi ani, însă valorile au rămas considerabil sub cele înregistrate în 2014.

Eurostat precizează că statisticile prezentate sunt bazate pe date oficiale privind infracțiunile înregistrate de poliție în Europa. Numărul faptelor raportate diferă semnificativ între statele membre ale Uniunii Europene, chiar și după ajustarea în funcție de populație.

Aceste diferențe pot fi determinate de legislația națională, de practicile de înregistrare ale poliției și de comportamentul cetățenilor în ceea ce privește raportarea infracțiunilor, ceea ce poate limita comparabilitatea directă între țări.

Cu toate acestea, datele Eurostat indică o tendință clară de reducere a spargerilor și, în special, a spargerilor de locuințe în Uniunea Europeană pe parcursul ultimului deceniu.