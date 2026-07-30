BTS ia o decizie neașteptată înainte de Grammy 2027. Mesajul trupei stârnește reacții puternice
Sursa foto: BTS/Facebook
BTS, unul dintre cele mai de succes nume din industria muzicală din Coreea de Sud, a anunțat că nu va participa la Premiile Grammy din 2027. Decizia vine după introducerea unei noi categorii dedicate muzicii pop asiatice, măsură care a generat reacții critice din partea unor fani și observatori ai industriei.
BTS spune „nu” Grammy 2027. De ce a devenit noua categorie un subiect controversat
Membrii formației au transmis pe Instagram că nu își vor înscrie piesele pentru ediția următoare a premiilor. În mesajul publicat de fiecare membru al grupului se precizează clar că nu vor participa la premiile Grammy.
„Am decis să nu participăm la premiile Grammy anul acesta. Sper ca muzica să poată fi auzită și iubită pentru ceea ce este, mai degrabă decât să fie împărțită în funcție de regiune sau limbă”, au trasmis cei de la BTS.
Ultima parte a mesajului a fost interpretată de fani ca o referire la noua categorie introdusă de Academia de Înregistrări, premiul pentru cea mai bună interpretare de muzică pop asiatică. Decizia de creare a acestei categorii a fost explicată de președintele Academiei, Harvey Mason Jr., care a afirmat că „comunitatea noastră muzicală ne-a împărtășit faptul că a simțit nevoia de mai multe oportunități de a celebra genuri muzicale diferite și noi”.
Noua categorie Grammy generează reacții din partea fanilor
Introducerea premiului pentru muzică pop asiatică, alături de o categorie regională pentru cea mai bună melodie latină, a atras critici din partea unor membri ai publicului. Aceștia consideră că astfel de categorii pot separa artiștii în funcție de regiune sau limbă și pot reduce șansele acestora de a concura la premiile principale ale galei.
BTS a fost nominalizată de cinci ori la Premiile Grammy, însă nu a obținut până acum un trofeu. Artiștii pop asiatici au întâmpinat în mod tradițional dificultăți în accesarea categoriilor principale ale unor gale muzicale concentrate în jurul pieței americane.
În acest an, piesa „Golden” interpretată de KPop Demon Hunters a câștigat premiul pentru cea mai bună melodie scrisă pentru media vizuală. Această reușită a fost remarcată deoarece a reprezentat prima victorie pentru un artist K-pop la această categorie. O parte dintre fani au considerat că succesul a venit după o perioadă lungă de așteptare și că noile categorii regionale ar putea limita accesul artiștilor la premiile generale.
Albumul „Arirang” și eligibilitatea pentru noua categorie
Noua categorie dedicată muzicii pop asiatice prevede utilizarea semnificativă a unei limbi asiatice în piesele înscrise. Materialele recente ale trupei BTS de pe albumul „Arirang” sunt cântate în principal în limba engleză, ceea ce ar fi putut face ca formația să nu fie eligibilă pentru această categorie, chiar dacă albumul include elemente și teme inspirate din cultura coreeană.
Lansat în luna martie, albumul „Arirang” a debutat pe primul loc în mai multe clasamente internaționale, inclusiv în Billboard 200 din Statele Unite, Circle Chart din Coreea de Sud, Oricon Charts din Japonia și UK Official Albums Chart.
Reacția fanilor BTS
Fanii BTS, cunoscuți sub numele de ARMY, au comentat pe rețelele sociale decizia formației de a nu participa la Premiile Grammy din 2027. Mulți au criticat alegerea Academiei, dar au susținut poziția grupului sud-coreean.
Un fan a scris: „Gluma e că BTS știau că vor avea o victorie aproape garantată la premiile Grammy cu această nouă categorie pop asiatică, dar înțeleg că semnarea acestei categorii ar însemna, în cele din urmă, că trupele care vorbesc limbi asiatice vor fi excluse din categoriile principale/generale.”
Un alt comentariu a transmis: „Să-i văd pe BTS trecând de la a-și dori un Grammy mai mult decât orice, la a-și da seama că sunt mai importanți decât premiile Grammy”, iar un alt fan a adăugat: „Unii oameni își petrec carierele încercând să fie invitați. BTS pur și simplu au decis că nu mai au nevoie de o invitație. Muzica lor a ajuns deja la milioane de oameni din întreaga lume. Asta valorează mai mult decât un Grammy.” Ceremonia Premiilor Grammy din 2027 este programată să aibă loc pe 7 februarie, la Los Angeles.
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