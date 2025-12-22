Chris Rea, cunoscutul cântăreț și compozitor britanic de muzică rock și blues, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat familia artistului printr-un comunicat oficial.

Chris Rea, una din marile legende ale muzicii internaționale, s-a născut în 1951 în Middlesbrough, Marea Britanie, într-o familie cu tată italian și mamă irlandeză, având șase frați.

„A fi irlandez și italian într-o cafenea din Middlesbrough – am început viața ca un outsider,” a declarat artistul mai târziu.

Această experiență a influențat profund abordarea sa muzicală, care combina blues, pop, soul și soft rock pe cele 25 de albume de studio lansate în cariera sa.

În tinerețe, Chris Rea a lucrat în diverse domenii, inclusiv în fabrica de înghețată a tatălui său, și a luat în considerare o carieră în jurnalism. La 22 de ani, a intrat în trupa Magdalene, care îi mai avusese în componență pe David Coverdale, ulterior membru Deep Purple. Ulterior, s-a alăturat trupei Beautiful Losers, dar a decis să continue pe cont propriu când i s-a oferit un contract discografic, lansând primul single, „So Much Love”, în 1974.

Succesul internațional a venit mai întâi în Statele Unite, unde piesa sa din 1978, „Fool (If You Think It’s Over)”, a ajuns pe locul 12 și i-a adus o nominalizare la premiile Grammy pentru cel mai bun artist nou.

Chris Rea a recunoscut însă că următorii ani au fost dificili:

„Un mare morman de lucruri care fierbeau. Nu aveam control asupra lor, nu știam ce să fac,” referindu-se la mecanismele complicate ale industriei muzicale.

Totuși, albumul „Water Sign” din 1985 a avut succes în Europa și i-a redeschis drumul către recunoaștere.

Sfârșitul anilor 1980 a fost perioada de maxim succes comercial pentru Chris Rea în Regatul Unit. În 1987, albumul „Dancing With Strangers” a început seria a șase albume plasate în top 10 UK, dintre care două au ajuns pe primul loc.

În 1988, compilația „New Light Through Old Windows” a inclus hitul de Crăciun „Driving Home for Christmas”, înregistrat inițial în 1986. Piesa nu a avut impact imediat, dar popularitatea sa a crescut treptat, ajungând pe locul 10 în 2021.

Chris Rea a vândut peste 30 de milioane de albume și a influențat scena muzicală europeană cu piese ca „On the Beach” și „Josephine”, care au devenit populare în scena Balearică de muzică de dans. Temele recurente ale pieselor sale, legate de drumuri și mașini, au contribuit la crearea unui stil muzical recognoscibil și apreciat pe plan internațional.

Pe lângă muzică, Chris Rea a fost pasionat de motorsport, participând la curse cu modele Ferrari și Lotus și luând parte la British Touring Car Championship în 1993. În 1995, a colaborat cu echipa de Formula 1 Jordan ca mecanic în pit pentru Eddie Irvine.

„Nu voiam să fac parte din zona VIP, așa că m-am ocupat de anvelopa dreapta-spate a lui Eddie Irvine,” a declarat el.

Chris Rea a susținut Partidul Laburist și a compus în 2017 o piesă nelansată în sprijinul lui Jeremy Corbyn, intitulată „What’s So Wrong With a Man Who Tells the Truth?” Aceasta reflectă implicarea sa în probleme sociale și politice, pe lângă cariera muzicală.

Artistul a trecut prin numeroase probleme medicale. În 2001 a fost diagnosticat cu cancer pancreatic și a suferit o intervenție chirurgicală care a presupus îndepărtarea pancreasului și a unor porțiuni din stomac și intestinul subțire, ceea ce l-a făcut diabetic.

În 2016, Chris Rea a avut un accident vascular cerebral, pe care l-a descris astfel:

„Un moment foarte înfricoșător … mi-am imaginat că percepția mea asupra tonului a dispărut odată cu accidentul vascular. A fost nevoie de multă convingere din partea oamenilor care îmi spuneau că tot ce cânt este corect”.

În 2017, el s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert la Oxford și a fost internat pentru recuperare. De-a lungul carierei, Chris Rea a reușit să combine talentul muzical cu perseverența în fața problemelor de sănătate și provocărilor profesionale.

Artistul este supraviețuit de soția sa, Joan, cu care a început o relație la 17 ani, și de cele două fiice ale lor, Josephine și Julia, după care a numit câteva dintre piesele sale de succes.