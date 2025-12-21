William Rush a fost un actor britanic care s-a remarcat încă din copilărie, devenind cunoscut în special pentru rolul elevului Josh Stevenson din serialul BBC One „Waterloo Road”. Apariția sa constantă în producție, pe parcursul mai multor ani, l-a transformat într-o prezență recognoscibilă pentru publicul tânăr și pentru telespectatorii fideli ai serialului.

Actorul a interpretat personajul Josh Stevenson în nu mai puțin de 168 de episoade difuzate între anii 2009 și 2013, perioadă în care „Waterloo Road” se bucura de audiențe semnificative. Rolul său a fost unul central în dinamica serialului, iar prezența constantă pe ecran a contribuit la popularitatea producției în rândul publicului.

Înainte de succesul obținut cu „Waterloo Road”, William Rush apăruse deja în alte seriale cunoscute din televiziunea britanică. Ca actor copil, a avut roluri în producții precum „Grange Hill” și „Shameless”, demonstrând de timpuriu o versatilitate apreciată de producători.

Ulterior, și-a continuat cariera cu apariții în seriale de lungă durată precum „Casualty” și „Vera”, consolidându-și profilul profesional în industrie.

Decesul lui William Rush a fost anunțat oficial de mama sa, Debbie Rush, actriță cunoscută pentru rolul Anna Windass din serialul „Coronation Street”, pe care l-a interpretat timp de un deceniu. Aceasta a publicat pe Instagram o fotografie cu fiul său, însoțită de un mesaj amplu, în care a vorbit despre pierderea suferită de familie.

„Băiețelul nostru frumos, William, s-a stins din viață pe 17 decembrie. Ca familie, inimile noastre sunt complet frânte și nu există cuvinte care să poată surprinde cu adevărat profunzimea pierderii noastre. Chiar și în cel mai întunecat moment al nostru, William a oferit cel mai prețios dar dintre toate. Fiind donator de organe, el a oferit speranță și viață altor familii, gândindu-se la ceilalți până la final. Bunătatea și iubirea lui vor face parte pentru totdeauna din moștenirea pe care o lasă. Vă rugăm respectuos să ne respectați intimitatea în timp ce traversăm această durere de neimaginat. William va fi mereu iubit, mereu regretat și pentru totdeauna în inimile noastre”, a scris Debbie pe Instagram.

Mesajul subliniază atât durerea profundă a familiei, cât și decizia actorului de a fi donator de organe, gest care a fost evidențiat ca o moștenire importantă lăsată în urmă. Familia nu a oferit detalii suplimentare privind cauza decesului, aceasta nefiind anunțată public până în prezent.

Pe lângă activitatea sa în actorie, William Rush a încercat și alte direcții artistice. În anul 2016, acesta a participat la emisiunea de talente „The X Factor”, difuzată de ITV. A ajuns până la etapa cunoscută sub numele de „six-chair challenge”, fază situată între boot camp și selecția finală pentru casele juraților, demonstrând interesul său pentru muzică și performanță scenică.

După anunțul decesului, numeroși actori și colegi din industrie au transmis mesaje de susținere și condoleanțe familiei. Mai multe vedete din distribuția serialului „Coronation Street” au reacționat public la postarea lui Debbie Rush, exprimându-și solidaritatea.

Sally Dynevor a scris că a fost profund afectată de veste și l-a descris pe William ca fiind un „beautiful boy”. Actorul Jack P Shepherd a transmis următorul mesaj:

„Este îngrozitor să citesc asta, Debbie. O veste devastatoare, gândurile mele sunt alături de voi toți”.

Shobna Gulati a adăugat:

„Vă trimit tuturor toată dragostea mea, îmi pare nespus de rău și vă transmit cele mai profunde condoleanțe”.

La rândul său, Chelsee Healey, care a jucat și ea în „Waterloo Road”, a transmis un mesaj de susținere familiei, afirmând:

„Inima mea este frântă pentru voi toți, îmi pare atât de, atât de rău”.

Mesajele publice reflectă impactul pe care William Rush l-a avut asupra colegilor săi și asupra comunității artistice britanice, în care a activat timp de mai mulți ani.