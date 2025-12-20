Mălina Guler lucra în presă ca fotoreporter și era recunoscută pentru implicarea sa constantă în documentarea evenimentelor sportive și culturale. Activă în special pe stadioanele din Oradea, tânăra colabora cu portaluri precum bihon.ro și Jurnal bihorean, unde fotografiile sale erau apreciate pentru calitatea lor.

Pe lângă activitatea jurnalistică, Mălina lucra și la un call center Digi, combinând munca de zi cu zi cu pasiunea pentru jurnalism. Studiile în Jurnalism și investiția în echipamente foto profesionale reflectau angajamentul său față de meserie. Foștii colegi o descriu drept „o prezență plăcută, mereu binedispusă și zâmbăreață”, apreciind dedicarea și seriozitatea cu care aborda fiecare proiect.

În ultima perioadă, ea era mai prezentă la meciuri de Liga 1 în orașe precum București și Arad, reducându-și aparițiile pe stadionul municipal din Oradea. Aceasta schimbare a rutinei era observată de colegii săi, dar implicarea sa în sport și jurnalism a rămas constantă.

Fotografiile realizate de Mălina Guler nu se limitau la sport. Tânăra era activă și în viața culturală a orașului, surprinzând momente de la târguri și festivaluri locale. A fost prezentă la Târgul de Crăciun și la Orașul Faptelor Bune, unde contribuia și în echipa de organizare a evenimentelor, pe lângă rolul de fotograf.

Conform informațiilor publicate de bihon.ro, ea era implicată direct în coordonarea activităților și surprinderea fotografiilor cu artiștii invitați.

Aceasta prezență constantă în viața publică locală arăta un interes autentic pentru comunitate. Imaginile sale reușeau să surprindă atmosfera și emoțiile participanților, consolidând reputația sa de profesionistă dedicată.

Chiar în seara precedentă tragediei, Mălina a postat pe rețelele sociale imagini și clipuri de la concertele din Piața Unirii, scriind:

„Dă-mi, Doamne, timp, măcar un anotimp…”, un mesaj care reflectă preocupările și starea sa de spirit din acel moment.

Dispariția Mălina Guler a fost resimțită puternic de cei care o cunoșteau. Colegii afirmă că, deși tânăra părea mereu binedispusă și plină de energie, observaseră că în ultima perioadă slăbise vizibil. Aceștia au menționat că ea le-ar fi spus că trece printr-o problemă medicală serioasă, pe care o trata, fără a oferi mai multe detalii.

Clubul FC Bihor, cu care Mălina colabora pentru surprinderea momentelor sportive, a transmis condoleanțe printr-un mesaj oficial:

„Mălina a fost alături de club în sezonul 2023–2024, sezon în care FC Bihor Oradea a obținut promovarea în Liga a II-a, contribuind prin profesionalism și dedicare la surprinderea momentelor și emoțiilor acestui parcurs sportiv. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o”, a precizat clubul orădean pe Facebook.

Aprecierea echipei arată respectul și recunoașterea activității sale, atât în plan profesional, cât și pentru pasiunea pe care o manifesta față de sport și comunitatea locală.

Un urmăritor de al său pe Facebook a scris:

„Ce-ai făcut fată frumoasă ? Zilele astea te-am văzut cu cei de la Radio Zu iar azi aflu că ai plecat, de ce ai făcut asta ? Erai tânără și nu trebuia să alegi moartea. Condoleanțe Familiei Îndoliate”.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Bihor, Mălina Guler, originară din comuna Drăgănești și stabilită cu chirie într-un bloc din Oradea, a murit sâmbătă dimineața. Evenimentul a avut loc la etajul 7 al blocului Cicero, însă detaliile exacte ale producerii incidentului nu au fost încă clarificate.

Alte mesaje pe pagina ei de Facebook:

„Fată faină, m-ai şocat. Dumnezeu să îți dea linişte acolo unde eşti!”.

Alcineva a scris:

„Dumnezeu sa te odihneasca in pace Mălina Maria Guler”.

Un alt urmăritor a scris:

„Pffff. Nu pot să cred! Drum lin, Mălina!”.

Sursele România TV au indicat că tânăra ar fi avut o relație cu un bărbat căsătorit, iar această situație ar fi avut legătură cu decizia de a-și pune capăt zilelor. Totuși, motivele exacte rămân subiect de anchetă, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările complete ale tragediei.