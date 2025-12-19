Fostul antrenor și fundaș norvegian Åge Hareide a încetat din viață. A murit la vârsta de 72 de ani. Nefericitul anunț a fost făcut joi, cu o săptămână înainte de Crăciun, de familia sa.

În noiembrie fusese făcut public faptul că fostul selecționer al Norvegiei și Danemarcei fusese diagnosticat cu cancer la creier, boală cu care s-a luptat în ultimele luni de viață. Hareide s-a stins la aproximativ jumătate de an după primirea diagnosticului.

Înainte de deces, Hareide trebuia să fie prezent ca expert TV pentru postul NRK la meciul Italia – Norvegia, disputat la Milano, dar starea de sănătate nu i-a mai permis acest lucru. Selecționerul Norvegiei, Ståle Solbakken, i-a transmis atunci un mesaj public de susținere, numindu-l „unul dintre cei mai mari oameni de fotbal ai Norvegiei”.

Federația Norvegiană de Fotbal a transmis un mesaj emoționant, subliniind importanța uriașă a lui Hareide pentru sportul din Norvegia:

„Una dintre cele mai mari personalități din istoria fotbalului norvegian s-a stins din viață. În ultimele patru decenii, Age Hareide a fost una dintre cele mai importante figuri din fotbalul norvegian, înregistrând mari succese atât ca jucător, cât și ca antrenor. Hareide a fost antrenorul naționalei Norvegiei între 2003 și 2008 și a jucat în 50 de meciuri internaționale. Meritele sale îl fac unul dintre cei mai mari norvegieni din toate timpurile în fotbal, inclusiv mai multe campionate și titluri de cupă atât în Norvegia, cât și în Suedia și Danemarca. În plus, el a condus Danemarca atât la Campionatul European, cât și la Cupa Mondială. Gândurile noastre sunt alături de familie. Mulțumim mult pentru tot ce ai făcut pentru fotbalul norvegian, Age. Odihnește-te în pace”, a transmis Federația Norvegiană de Fotbal.

Åge Hareide rămâne una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului norvegian, cu realizări notabile atât ca jucător, cât și ca antrenor. Ca fotbalist, a evoluat pentru Hødd și Molde în Norvegia, dar și pentru Manchester City și Norwich City în Anglia. A strâns 50 de selecții pentru naționala Norvegiei între 1976 și 1986 și a marcat inclusiv împotriva României, în meciul Norvegia – România 1-1, disputat în 1980.

Cariera sa de antrenor a fost una remarcabilă. A pregătit naționala Norvegiei între 2003 și 2008, iar ulterior a fost selecționerul Danemarcei în perioada 2016–2020, conducând echipa până în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2018. În preliminariile acelui turneu final, Danemarca antrenată de Hareide a întâlnit România, meciul încheindu-se la egalitate, 0-0.

La nivel de club, Hareide a cunoscut succesul în trei țări diferite, câștigând titluri și trofee cu Rosenborg (Norvegia), Brøndby (Danemarca), Malmö FF și Helsingborgs (Suedia). De asemenea, a calificat de mai multe ori pe Malmö FF în Liga Campionilor. Ultimul său angajament a fost pe banca naționalei Islandei, funcție din care s-a retras în noiembrie anul trecut.