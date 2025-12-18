De-a lungul carierei sale, Mircea Coșea a fost implicat în numeroase proiecte de reformă economică și a oferit consiliere guvernamentală în perioade-cheie ale tranziției economice. A ocupat funcții importante atât în administrația publică, cât și în mediul academic, fiind apreciat pentru expertiza sa în politici fiscale și economice.

În paralel cu activitatea sa publică, Mircea Coșea a fost profesor la Academia de Studii Economice din București, unde a contribuit la formarea mai multor generații de economiști. Activitatea sa didactică a fost completată de o prezență constantă în dezbaterile publice pe teme economice.

Între anii 1993 și 1996, Mircea Coșea a ocupat funcția de Ministru de Stat și Președinte al Consiliului pentru Reformă în Guvernul condus de Nicolae Văcăroiu. În această calitate, a avut un rol esențial în procesul de reformă economică și în crearea pieței de capital din România.

Cariera sa politică a inclus două mandate de deputat în Parlamentul României, în perioadele 1996–2000 și 2004–2008. De asemenea, în anul 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Mircea Coșea a reprezentat țara în Parlamentul European.

Anterior implicării sale directe în viața politică românească, Mircea Coșea a avut o experiență internațională importantă. Între 1973 și 1980, a lucrat ca expert în prognoză economică în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, la Geneva.

Amintim că ultima analiză a specialistului a fost publicată cu numai câteva zile înainte de trecerea sa în neființă.

„Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale m-a ”reparat” și de această dată. Îi mulțumesc, îl admir, îi sunt recunoscător dar nu despre domnia sa vreau să vorbesc de această dată. Stimați prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea depinde nu doar de știința medicală, ci și de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de față am văzut și am simțit pe propria piele cum știința eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puțin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenților medicali.Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii și colectări să nu ”analizez” modul cum funcționează sistemul sanitar, pe un eșantion reprezentat de salonul cu pacienți aflați în chinurile durerilor și stresului post operatoriu. Concluzia: Surprinzătoare dar adevărată. O săptămână, 24 din 24 am asistat la o activitate de excelență. Doamnele și domnișoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competență, de responsabilitate și de comportament super civilizat, de o empatie permanentă față de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu ”spitalul” pot spune că își practică meseria cu eleganță. De ziua României, fiind pacient, m-am simțit și eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitate a muncii unor românce: doamnele și domnișoarele asistente medicale”, scria Mircea Coșea pe Facebook.