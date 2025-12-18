Dumitru Chifiriuc, fost profesor de sport, DJ și realizator de emisiuni muzicale, s-a stins din viață. A murit duminică, 14 decembrie 2025, la vârsta de 73 de ani.

Ceremonia de comemorare va avea loc vineri, 19 decembrie, de la ora 15:00, la Biserica Reformată Nufărul, de pe strada Constantin Noica nr. 29.

Vestea dispariției sale a fost primită cu profundă tristețe de cei care l-au cunoscut. Antrenorul de judo Alexandru Chirilă a transmis pe Facebook că Chifiriuc a fost un om excepțional, cu un parcurs impresionant: campion de atletism, profesor de sport, judoka, realizator de emisiuni muzicale, dar și un prieten devotat și un mare iubitor de animale.

DJ-ul și jurnalistul Lucian Cremeneanu a amintit, la rândul său, că pasiunea lui Chifiriuc pentru muzică era rar întâlnită. Acesta a subliniat că emisiunile realizate la Radio Special/Mix FM, în anii 2003–2004, au fost ultimele sale apariții publice, marcate de un entuziasm molipsitor și de o bucurie autentică de a fi din nou în fața microfonului.

„Mitică Chifiriuc s-a prăpădit. Un om cu totul excepțional. Campion de atletism, profesor de sport, realizator de emisiuni muzicale, judoka, iubitor de animale și un bun prieten”, a anunțat marți, Chirilă.

„Puțini oameni am întâlnit care să iubească muzica atât de mult ca profesorul Chifiriuc. Emisiunile pe care le-a făcut la invitația mea, la Radio Special/Mix FM, în 2003-2004, au fost ultimele sale zvâcniri publice. Avea entuziasmul unui adolescent când venea la radio. Era atât de bucuros și de mândru de ceea ce făcea! Dumnezeu să-i odihnească sufletul minunat, de copil etern! Am fost colegi la Școala din Derna, pe la mijlocul anilor ’80. Am ascultat la el acasă, nopti întregi, muzică de pe albume rare. Un Om remarcabil, un regalist loial”, a scris Cremeneanu.

Născut în 1952, Chifiriuc a devenit cunoscut în Oradea încă din anii ’70, când a început să organizeze discoteci la clubul U.R.C.C. După ce a urmat Facultatea de Sport la Cluj-Napoca, între 1973 și 1976, s-a întors în orașul natal, unde și-a continuat activitatea culturală.

Un episod devenit emblematic pentru destinul său a avut loc în noaptea de Înviere din 1976, când i-a îndemnat pe tinerii prezenți la discotecă să meargă la slujbă. Gestul i-a adus sancțiuni severe din partea regimului comunist, fiind exclus din organizațiile studențești și obligat, timp de ani buni, să facă naveta, fără a avea voie să predea în oraș.

În ultimii ani, Chifiriuc a contribuit la realizarea expoziției permanente „Discoteca anilor ’70–’80” de la Muzeul Orașului Oradea, donând obiecte din colecția sa. A fost, de asemenea, un profesor de sport apreciat la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Dincolo de toate rolurile sale, muzica a rămas marea lui iubire, cea care i-a definit viața și prin care a reușit să inspire generații întregi.