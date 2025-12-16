Presa din România este în doliu după moartea jurnalistei Simona Popescu, care s-a stins din viață în urma unei lupte de aproape trei decenii cu o formă de cancer.

Dispariția sa a fost anunțată public printr-un mesaj emoționant transmis pe rețelele sociale de familia sa, conform dorinței exprimate anterior de jurnalistă, după ce boala a recidivat într-o formă extrem de agresivă, imposibil de tratat.

Cu câteva zile înainte de deces, Simona Popescu a înțeles că afecțiunea revenise brusc, cu o virulență fără precedent, iar medicii nu mai aveau soluții terapeutice. Conștientă de gravitatea situației, ea le-a cerut membrilor familiei să facă public un mesaj de adio în momentul potrivit, considerând că acesta este cel mai onest mod de a-și lua rămas-bun de la toți cei care au cunoscut-o și i-au urmărit activitatea.

Jurnalista și-a exprimat dorința ca pagina sa de socializare să rămână deschisă, ca spațiu al memoriei, unde să poată fi păstrate fotografii, înregistrări video și amintiri, astfel încât prezența ei să nu fie uitată.

„Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lunga mea luptă cu cancerul, începută acum 30 de ani. A revenit brusc foarte agresiv și în câteva zile, nici eu, nici medicii, nu am mai putut face nimic. Acum îmi trăiesc ultimele clipe, din viața mea pământească. I-am rugat pe Costin si Alexandra să pună aceasta postare la momentul potrivit pentru că este cel mai bun mod de a vă anunța pe voi toți. Dorinta mea este ca această pagină să ramână deschisă, pentru amitirea mea. Și dacă vor, să mai posteze fotografii, filmulețe si amintiri cu mine, ca să nu mă uitați. Cred ca cei 35 de ani de presă, au fost contribuția mea la o lume mai bună. Și cred că am făcut destule. Principalul meu crez în viață, a fost onestitatea. Și numai cei ce mă cunosc bine, știu ce sacrificii am făcut pentru a o păstra neîntinată. Marele meu regret, este că i-am lăsat singuri pe cei pe care i-am iubit cel mai mult pe lumea asta: soțul și fiica mea. O să le fie foarte greu. Dacă sunt oameni cu suflet, care au ținut la mine, îi rog să-i ajute la nevoie. De acum încolo, eu nu o mai pot face. Cît trăiește, omul învață. Și dacă nu invață, se învață minte! Eu am învățat destule… Și m-am luptat din răsputeri, până la capăt. Nu am renunțat niciodată. Dar nu toate luptele pot fi câștigate. Sper să nu mă uitați niciodată. Cu cel mai mare drag, Simona P.S. – Famila va anunța în urmatoarea postare locul în care, cei care doriți veți putea veni să vă luați rămas bun la capelă, sau să mă conduceți pe ultimul meu drum”, este mesajul postat marți seară pe contul de Facebook al Simonei Popescu.

Parcursul profesional al Simonei Popescu a fost unul solid și divers, marcat de ani de muncă în presa scrisă și audiovizuală. Ea a activat la România liberă, unde a ocupat inclusiv funcția de șef al secției de anchete speciale, fiind implicată în documentarea unor subiecte sensibile și de interes public major.

De-a lungul carierei, a mai lucrat la Cotidianul și la Evenimentul Zilei, unde a fost redactor de politică internă și a urmărit constant teme relevante pentru societatea românească. Experiența sa profesională a inclus și o etapă instituțională, în care a deținut funcția de director al Direcției de Presă a Guvernului României.

În ultimii ani, Simona Popescu s-a apropiat și mai mult de public prin intermediul radioului, devenind o voce cunoscută și apreciată la Antena Satelor.

Acolo a realizat emisiuni precum „Magazin de vorbe” și „Departe de casă”, construite în jurul poveștilor de viață ale oamenilor simpli, ale românilor din țară și din diaspora, dar și ale problemelor cotidiene cu care aceștia se confruntă. Dialogul empatic și interesul real pentru interlocutori au transformat aceste programe în repere pentru un public numeros.

Moartea jurnalistei a fost deplânsă public și de fosta sa colegă Simona Ionescu, redactor-șef al Evenimentului Zilei, care a transmis că dispariția Simonei Popescu a fost una extrem de rapidă și dureroasă.

Aceasta a explicat că Simona Popescu era internată la secția de terapie intensivă a Spitalului Colentina, după declanșarea unei pneumonii, iar informațiile despre starea ei de sănătate ajunseseră treptat la apropiați, inclusiv prin intermediul familiei.

Simona Ionescu a evocat relația profesională și personală dintre ele, discuțiile frecvente și colaborările din zona radiofonică, subliniind energia și dedicarea cu care Simona Popescu și-a exercitat meseria.

În mesajul său, jurnalista a mai arătat că, în ultimele luni, Simona Popescu se confruntase cu dificultăți și tensiuni în plan profesional, însă a apreciat că un jurnalist și un om cu un asemenea parcurs nu ar fi meritat astfel de încercări. Ea a amintit și de legătura profundă dintre Simona Popescu și soțul ei, descriindu-i drept un cuplu inseparabil, unit în fața celor mai dificile momente.