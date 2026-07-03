Presiuni tot mai mari pentru companiile din zona euro. Profitabilitatea firmelor a scăzut la 38,6% în primul trimestru din 2026

Rata de economisire a gospodăriilor din zona euro a rămas neschimbată în primul trimestru al anului 2026, la nivelul de 14,3%, comparativ cu ultimul trimestru din 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Stabilitatea ratei de economisire este explicată prin faptul că atât consumul populației, cât și venitul disponibil brut au crescut într-un ritm similar. Astfel, cheltuielile individuale de consum au avansat cu 0,8% față de trimestrul precedent, în timp ce venitul disponibil brut al gospodăriilor a crescut cu 0,7%.

Evoluția indicatorilor arată că rata de economisire a gospodăriilor din zona euro a înregistrat un trend descendent în ultimii doi ani, coborând de la 15,2% în trimestrul al doilea din 2024 la 14,3% în primul trimestru al anului 2026, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În perioada analizată, rata de economisire a fost:

15,2% în trimestrul al doilea din 2024;

14,9% în trimestrul al treilea din 2024;

14,7% în trimestrul al patrulea din 2024;

14,9% în primul și al doilea trimestru din 2025;

14,6% în trimestrul al treilea din 2025;

14,3% în trimestrul al patrulea din 2025;

14,3% în primul trimestru din 2026.

În același timp, rata investițiilor gospodăriilor a scăzut ușor, de la 8,6% în trimestrul al patrulea din 2025 la 8,5% în primul trimestru din 2026.

Venitul disponibil brut al gospodăriilor a continuat să crească în primul trimestru al anului 2026, însă într-un ritm mai lent decât în trimestrul precedent. Creșterea trimestrială a fost de 0,7%, comparativ cu 0,8% în ultimele trei luni ale anului 2025.

Cheltuielile individuale de consum au avansat cu 0,8% în primul trimestru din 2026, după o creștere mai puternică, de 1,2%, în trimestrul precedent.

În ceea ce privește formarea brută de capital fix a gospodăriilor, aceasta a înregistrat o scădere de 0,5% în primul trimestru al anului 2026, după o creștere de 1,5% în trimestrul al patrulea din 2025.

Eurostat arată că ponderea profitului companiilor nefinanciare din zona euro a scăzut de la 39,7% în trimestrul al patrulea din 2025 la 38,6% în primul trimestru din 2026.

Reducerea profitabilității a fost determinată de creșterea costurilor cu angajații și a taxelor nete pe producție, concomitent cu diminuarea valorii adăugate brute generate de companii.

Astfel, remunerațiile angajaților, împreună cu taxele minus subvențiile pe producție, au crescut cu 0,8% în primul trimestru al anului 2026, în timp ce valoarea adăugată brută a companiilor nefinanciare a scăzut cu 0,9%.

Datele istorice indică faptul că ponderea profitului companiilor a evoluat astfel:

39,9% în trimestrul al doilea din 2024;

39,7% în trimestrul al treilea din 2024;

39,4% în trimestrul al patrulea din 2024;

39,7% în primul trimestru din 2025;

39,5% în trimestrul al doilea din 2025;

39,6% în trimestrul al treilea din 2025;

39,7% în trimestrul al patrulea din 2025;

38,6% în primul trimestru din 2026.

În primul trimestru al anului 2026, rata investițiilor companiilor nefinanciare din zona euro a crescut de la 21,7% la 22,2%.

Creșterea a fost determinată de avansul cu 1,6% al formării brute de capital fix, în condițiile în care valoarea adăugată brută a companiilor a scăzut cu 0,9%.

Evoluția ratei investițiilor companiilor arată fluctuații moderate în ultimii doi ani:

21,7% în trimestrul al doilea din 2024;

22,1% în trimestrul al treilea din 2024;

22,0% în trimestrul al patrulea din 2024;

22,5% în primul trimestru din 2025;

22,2% în trimestrele al doilea și al treilea din 2025;

21,7% în trimestrul al patrulea din 2025;

22,2% în primul trimestru din 2026.

Totodată, valoarea adăugată brută a companiilor nefinanciare a trecut de la o creștere trimestrială de 0,8% în ultimul trimestru din 2025 la o contracție de 0,9% în primul trimestru din 2026.

Formarea brută de capital fix a companiilor a crescut cu 1,6% în primul trimestru al anului 2026, după ce în trimestrul precedent înregistrase o scădere de 1,6%.

Eurostat precizează că nivelurile excepționale observate în trimestrele al doilea și al patrulea din 2019, precum și în primul trimestru din 2020, au fost determinate de importuri importante de produse de proprietate intelectuală, reflectând efectele proceselor de globalizare.