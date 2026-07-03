Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție FIDELIS. Dobânzile ajung până la 7,55%, iar câștigurile sunt neimpozabile

Ministerul Finanțelor a lansat vineri, 3 iulie, cea de-a șaptea ediție a programului FIDELIS din 2026. Persoanele fizice pot subscrie în titluri de stat în lei și euro până la 10 iulie, beneficiind de dobânzi de până la 7,55% și de venituri neimpozabile.

Ministerul Finanțelor anunță că, în perioada 3-10 iulie 2026, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro.

Subscrierile se realizează prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners, Banca Transilvania, Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele programului arată încrederea investitorilor în acest instrument de economisire și investiții, subliniind că, în mai puțin de șase ani, românii au investit aproape 70 de miliarde de lei în titluri de stat FIDELIS.

„Rezultatele FIDELIS demonstrează că românii au încredere într-un instrument de economisire sigur, transparent și avantajos. Aproape 70 de miliarde de lei investiți în mai puțin de șase ani reprezintă nu doar o performanță a programului, ci și dovada că tot mai mulți români aleg să-și valorifice economiile prin investiții responsabile. Vom continua să dezvoltăm acest program și să oferim condiții competitive investitorilor, consolidând, în același timp, finanțarea economiei românești prin piața de capital”, a declarat ministrul Finanțelor.

Potrivit Ministerului Finanțelor, cele 37 de ediții FIDELIS organizate din august 2020 până în prezent au atras investiții totale de 69,8 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 14 miliarde de euro.

Numai în anul 2026, valoarea subscrierilor a depășit 7,7 miliarde de lei.

Ministerul amintește că, la ediția desfășurată în luna iunie, au fost atrase 939,5 milioane de lei, dintre care 442,7 milioane de lei prin emisiunile în lei și 95,4 milioane de euro prin cele denominate în moneda europeană.

Ministerul Finanțelor continuă și în această ediție tranșa specială destinată donatorilor de sânge, derulată în parteneriat cu Rock FM și emisiunea „Morning Glory”, realizată de Răzvan Exarhu.

Persoanele care pot dovedi că au donat sânge începând cu 1 februarie 2026 beneficiază de o dobândă de 7,30% pentru titlurile de stat în lei cu scadența la doi ani.

Totodată, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Noua ediție a programului include patru emisiuni în lei și trei în euro.

Pentru titlurile de stat în lei sunt oferite dobânzi de 6,30% pentru scadența la doi ani, 7,30% pentru donatorii de sânge la aceeași maturitate, 6,85% pentru scadența la patru ani și 7,55% pentru scadența la zece ani.

În cazul emisiunilor în euro, dobânzile sunt de 3,90% pentru scadența la trei ani, 4,80% pentru cinci ani și 6,20% pentru zece ani.

Ministerul Finanțelor precizează că investitorii nu plătesc comisioane către băncile intermediare în procesul de subscriere.

De asemenea, veniturile obținute din dobânzi și câștigurile de capital rezultate din deținerea titlurilor de stat FIDELIS sunt neimpozabile.

Totodată, deținătorii titlurilor de stat FIDELIS din emisiunile anterioare ajunse la scadență pot reinvesti sumele disponibile prin subscrierea în cadrul noii ediții a programului.