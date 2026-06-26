Titlurile de stat FIDELIS din iunie au intrat la tranzacționare pe Bursa de Valori București. Investițiile populației au depășit 936 de milioane de lei

Ministerul Finanțelor a listat vineri la Bursa de Valori București (BVB) ediția din luna iunie a programului FIDELIS, după încheierea perioadei de subscriere desfășurate între 15 și 22 iunie. Titlurile de stat achiziționate de investitori pot fi tranzacționate de acum pe piața de capital, iar rezultatele noii emisiuni confirmă interesul ridicat al populației pentru acest instrument de economisire.

Valoarea totală a subscrierilor realizate în cadrul ediției din iunie a depășit 936 de milioane de lei, fiind înregistrate peste 11.000 de ordine de subscriere. Cea mai mare parte a investițiilor a fost realizată în emisiunile denominate în lei, însă și titlurile în euro au atras un interes important din partea investitorilor.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în perioada ofertei au fost plasate 11.017 ordine de subscriere, în valoare de 442,68 milioane de lei și 95,38 milioane de euro. Calculată la cursul utilizat în ofertă, valoarea investițiilor în moneda europeană este echivalentă cu aproximativ 494,11 milioane de lei, ceea ce ridică valoarea totală a subscrierilor la peste 936 de milioane de lei.

Programul FIDELIS continuă astfel să atragă economiile populației, oferind investitorilor posibilitatea de a cumpăra titluri de stat tranzacționabile la bursă, cu dobânzi neimpozabile și un nivel foarte redus de risc.

Cea mai mare cerere din cadrul ediției din iunie s-a înregistrat pentru titlurile de stat în lei cu scadența de doi ani.

Această emisiune a atras investiții de 256,89 milioane de lei, prin intermediul a 2.235 de ordine de subscriere, devenind cea mai accesată tranșă din întreaga ofertă.

Interes a existat și pentru celelalte emisiuni în lei. Titlurile cu maturitate de patru ani au atras subscrieri de 61 milioane de lei prin 674 de ordine, iar cele cu scadență de zece ani au cumulat investiții de 49,29 milioane de lei, prin 819 ordine.

O participare importantă s-a înregistrat și în cazul tranșelor dedicate donatorilor de sânge, categorie care beneficiază de condiții speciale în cadrul programului FIDELIS.

Emisiunea în lei cu scadența de doi ani destinată donatorilor a atras investiții de 75,48 milioane de lei, prin 1.789 de ordine de subscriere.

În același timp, tranșa în euro cu maturitate de zece ani rezervată donatorilor de sânge a atras 16,33 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 84,59 milioane de lei, prin 1.711 ordine.

Și emisiunile standard denominate în moneda europeană au atras un interes ridicat.

Titlurile de stat în euro cu scadența de zece ani au cumulat subscrieri de 31,25 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 161,88 milioane de lei, prin 1.431 de ordine.

În cazul emisiunii cu maturitate de trei ani, investitorii au subscris 30,13 milioane de euro, echivalentul a 156,09 milioane de lei, iar tranșa cu scadența de cinci ani a atras investiții de 17,67 milioane de euro, respectiv aproximativ 91,54 milioane de lei.

Ministerul Finanțelor arată că, de la lansarea programului FIDELIS, investițiile realizate de populație au depășit pragul de 69 de miliarde de lei.

Până în prezent au fost înregistrate peste 593.000 de subscrieri, ceea ce confirmă popularitatea programului în rândul investitorilor persoane fizice.

Titlurile de stat FIDELIS au devenit în ultimii ani unul dintre cele mai utilizate instrumente de economisire, atât datorită dobânzilor oferite, cât și posibilității de tranzacționare la Bursa de Valori București.

Rezultatele din primul semestru confirmă menținerea interesului ridicat pentru program.

În cele șase ediții organizate în prima jumătate a anului 2026, populația a investit peste 7,69 miliarde de lei, fiind înregistrate 87.669 de ordine de subscriere.

O contribuție importantă au avut și donatorii de sânge, care au investit în total peste 633 de milioane de lei prin 14.876 de subscrieri.

Titlurile de stat FIDELIS sunt considerate investiții cu risc foarte redus, deoarece sunt garantate de statul român.

Unul dintre principalele avantaje pentru investitori este faptul că veniturile obținute din dobânzi, precum și eventualele câștiguri de capital rezultate din tranzacționarea titlurilor la Bursa de Valori București sunt scutite de impozit.

Aceste facilități, alături de posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență prin intermediul bursei, au contribuit la transformarea programului FIDELIS într-unul dintre cele mai atractive instrumente de economisire disponibile pentru populație.