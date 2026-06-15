Subscrierile la Fidelis încep de astăzi, 15 iunie. O categorie de români poate investi de la sume mai mici

Programul Fidelis intră într-o nouă etapă de subscriere începând cu 15 iunie și până la 22 iunie 2026. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi de până la 7,60% pentru emisiunile în lei și până la 6,80% pentru cele în euro, iar veniturile obținute sunt neimpozabile. Ediția din iunie include, în premieră, tranșe dedicate donatorilor de sânge, cu praguri de acces reduse semnificativ. Oferta este disponibilă atât pentru rezidenți, cât și pentru nerezidenți cu vârsta de peste 18 ani.

Noua ediție a programului Fidelis aduce o componentă dedicată donatorilor de sânge, lansată în contextul Zilei Internaționale a Donatorului de Sânge, marcată anual pe 14 iunie. Inițiativa este inclusă în campania „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, derulată în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

Persoanele fizice pot investi în titluri de stat denominate atât în lei, cât și în euro, alegând dintre mai multe scadențe și niveluri de dobândă.

Pentru emisiunile în lei, dobânzile oferite sunt de 6,35% pentru titlurile cu maturitate de doi ani, 6,90% pentru cele cu scadență la patru ani și 7,60% pentru emisiunile cu maturitate de zece ani. În plus, donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială în lei, cu scadență de doi ani și dobândă de 7,35%.

În cazul emisiunilor în euro, investitorii pot opta pentru dobânzi de 4,00% la trei ani, 4,85% la cinci ani și 5,80% la zece ani. Pentru donatorii de sânge este disponibilă și o tranșă specială în euro, cu scadență de zece ani și dobândă de 6,80%.

Ministerul Finanțelor acordă facilități suplimentare persoanelor care au donat sânge începând cu 1 ianuarie 2026 și pot prezenta documentele justificative necesare.

Pentru tranșa specială în lei, cu maturitate de doi ani și dobândă de 7,35%, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei. Investiția maximă admisă în această categorie este de 100.000 de lei.

În cazul tranșei speciale în euro, cu maturitate de zece ani și dobândă de 6,80%, pragul minim de acces scade de la 1.000 de euro la 100 de euro. Limita maximă de subscriere este de 20.000 de euro.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să încurajeze atât economisirea, cât și donarea de sânge, oferind condiții preferențiale pentru persoanele care s-au implicat în astfel de acțiuni.

Investitorii interesați pot subscrie în cadrul emisiunii în perioada 15-22 iunie 2026, prin intermediul instituțiilor financiare partenere ale programului.

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele denominate în moneda europeană. Pentru tranșele standard, pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei sau 1.000 de euro, în funcție de moneda aleasă.

Subscrierile sunt realizate prin intermediul consorțiului format din BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, Banca Comercială Română (BCR), BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Programul este deschis atât investitorilor rezidenți, cât și celor nerezidenți, cu condiția ca aceștia să fi împlinit vârsta de 18 ani.

Unul dintre principalele avantaje ale programului Fidelis este listarea titlurilor de stat la Bursa de Valori București, ceea ce permite investitorilor să le vândă înainte de scadență, în funcție de condițiile din piață.

În cazul unei vânzări anticipate, investitorii pot beneficia în continuare de dobânda acumulată până la momentul tranzacției, în funcție de prețul la care sunt tranzacționate titlurile pe bursă.

De asemenea, toate veniturile obținute din dobânzi și eventualele câștiguri de capital sunt scutite de impozitare, ceea ce reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje ale programului.

Prin caracteristicile sale, Fidelis rămâne una dintre principalele opțiuni de economisire și diversificare a portofoliului pentru investitorii care caută instrumente cu risc redus și randamente competitive.