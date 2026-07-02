Ministerul Finanțelor va împrumuta 8,5 miliarde de lei de la bănci în luna iulie. Suma este mai mare decât cea din iunie

Ministerul Finanțelor a programat pentru luna iulie 2026 împrumuturi de 8,5 miliarde de lei de la băncile comerciale, prin emisiuni de certificate de trezorerie și obligațiuni de stat. Fondurile vor fi utilizate pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.

Potrivit programului anunțat de Ministerul Finanțelor, în luna iulie 2026 vor fi atrase împrumuturi în valoare de 8,5 miliarde de lei de la băncile comerciale.

La această sumă se poate adăuga încă 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Valoarea programată pentru luna iulie este cu 900 de milioane de lei mai mare decât cea stabilită pentru luna iunie, când Ministerul Finanțelor a planificat împrumuturi de 7,6 miliarde de lei.

Potrivit ministerului, fondurile vor fi destinate refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și finanțării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, prima licitație este programată pentru data de 2 iulie și vizează o emisiune de certificate de trezorerie cu discont în valoare de 1 miliard de lei, cu scadența la 28 iulie 2027.

Tot în luna iulie vor avea loc 11 licitații pentru emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o valoare totală de 7,5 miliarde de lei.

Fiecare dintre aceste licitații va fi urmată, în ziua următoare, de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, în limita a 15% din valoarea nominală adjudecată în cadrul licitației de referință.

Ministerul Finanțelor a programat o licitație pentru o emisiune de obligațiuni în valoare de 400 de milioane de lei, care va avea loc în 16 iulie.

De asemenea, sunt prevăzute două licitații pentru emisiuni de câte 500 de milioane de lei, în 20 și 30 iulie.

Alte trei licitații, fiecare în valoare de 700 de milioane de lei, sunt programate în 2, 6 și 27 iulie.

Totodată, vor avea loc cinci licitații pentru emisiuni de câte 800 de milioane de lei, în zilele de 6, 9, 13, 16 și 23 iulie.

În luna iunie 2026, Ministerul Finanțelor a planificat împrumuturi în valoare de 7,6 miliarde de lei, la care s-a putut adăuga până la 15% din valoarea nominală adjudecată în cadrul licitațiilor de referință prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive.

Suma programată pentru iunie a fost cu 3 miliarde de lei mai mare decât cea stabilită pentru luna mai, când Ministerul Finanțelor a prevăzut împrumuturi de 4,6 miliarde de lei. Și în acel caz, fondurile au fost destinate refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și finanțării deficitului bugetului de stat.