Ministerul Finanțelor dă startul unei noi ediții FIDELIS. Dobânzi mai mari pentru românii care investesc

Românii care vor să își plaseze economiile într-un instrument garantat de stat vor avea, la începutul lunii iulie, o nouă oportunitate de investiție. Ministerul Finanțelor deschide o nouă ediție a Programului FIDELIS, prin care persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat în lei și în euro, beneficiind de dobânzi fixe, neimpozabile și de posibilitatea de a tranzacționa ulterior aceste instrumente la Bursa de Valori București.

Noua ofertă, care se desfășoară în perioada 3-10 iulie 2026, vine cu randamente mai atractive pentru investitorii care aleg maturități mai lungi, cea mai mare dobândă ajungând la 7,55% pe an pentru emisiunile în lei și la 6,20% pentru cele denominate în euro.

În paralel, Ministerul Finanțelor continuă și facilitatea destinată donatorilor de sânge, categorie care beneficiază de condiții preferențiale atât în ceea ce privește dobânda, cât și suma minimă necesară pentru investiție.

Noua ediție FIDELIS va fi disponibilă între 3 și 10 iulie 2026, iar subscrierile vor putea fi realizate de persoanele fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani.

Achiziția titlurilor de stat se poate face prin intermediul partenerilor autorizați ai Ministerului Finanțelor: BT Capital Partners, Salt Bank & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

După încheierea perioadei de subscriere, titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București, ceea ce înseamnă că investitorii nu sunt obligați să le păstreze până la scadență, ci le pot vinde pe piață dacă au nevoie de lichidități.

În această ediție, cei care aleg titlurile de stat denominate în lei pot opta pentru patru variante de investiție, în funcție de perioada pentru care doresc să își plaseze economiile.

Dobânzile anuale sunt:

6,30% pentru titlurile cu maturitatea de 2 ani;

7,30% pentru emisiunea specială destinată donatorilor de sânge, tot cu scadență la 2 ani;

6,85% pentru titlurile cu maturitatea de 4 ani;

7,55% pentru titlurile cu maturitatea de 10 ani.

Astfel, investitorii care aleg să își păstreze economiile pe termen lung vor beneficia de cel mai ridicat randament oferit în cadrul ediției din iulie.

Ministerul Finanțelor propune și trei emisiuni denominate în moneda europeană.

Dobânzile sunt:

3,90% pentru scadența de 3 ani;

4,80% pentru scadența de 5 ani;

6,20% pentru scadența de 10 ani.

Și în acest caz, cea mai mare dobândă este rezervată investitorilor care aleg cea mai lungă perioadă de deținere.

O componentă importantă a Programului FIDELIS rămâne tranșa specială dedicată persoanelor care aleg să doneze sânge.

Ministerul Finanțelor continuă campania derulată împreună cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

„Prin campania „România are sânge de rocker”, Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM, continuă să încurajeze donarea de sânge și spiritul civic, oferind donatorilor posibilitatea de a beneficia de condiții avantajoase de investiție prin Programul FIDELIS.”

Facilitățile sunt disponibile pentru persoanele care pot demonstra că au donat sânge începând cu 1 februarie 2026.

Pentru donatori este disponibilă o emisiune specială în lei, cu maturitatea de doi ani.

Ministerul Finanțelor precizează:

„Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 februarie 2026, va avea o dobândă de 7,30%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.”

Comparativ cu tranșele standard, pragul redus de acces permite participarea unui număr mai mare de investitori care au ales să doneze sânge.

Programul FIDELIS a devenit în ultimii ani una dintre principalele opțiuni de economisire pentru populație, în special datorită combinației dintre siguranță și randamentele oferite.

Investitorii beneficiază de garanția statului român asupra sumelor investite, iar dobânzile sunt fixe pe toată durata investiției.

Un alt avantaj important este faptul că veniturile obținute din dobânzi nu sunt impozitate, ceea ce înseamnă că randamentul încasat este integral.

În plus, spre deosebire de alte instrumente de economisire, titlurile FIDELIS pot fi tranzacționate la Bursa de Valori București înainte de scadență, oferind investitorilor flexibilitate în cazul în care au nevoie de bani înainte de termen.

Ministerul Finanțelor reamintește că valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele denominate în euro.

Pentru emisiunile standard, subscrierea minimă este de 5.000 de lei sau 1.000 de euro, în funcție de moneda aleasă.

Excepția este reprezentată de tranșa destinată donatorilor de sânge, unde investiția minimă este redusă la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Prin noua ediție FIDELIS, Ministerul Finanțelor urmărește să atragă noi resurse de finanțare de pe piața internă și, în același timp, să ofere populației o alternativă sigură de economisire, cu dobânzi competitive, garantate de stat și scutite de impozit.