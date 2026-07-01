Rezervele valutare ale României au scăzut în iunie 2026. BNR: Statul a încasat 2,25 miliarde de euro din PNRR, iar rezervele internaționale au coborât la 75,2 miliarde de euro

Rezervele internaționale ale României au înregistrat o scădere în luna iunie 2026, potrivit celui mai recent comunicat publicat de Banca Națională a României (BNR). Deși în această perioadă au intrat în conturile statului miliarde de euro, inclusiv o nouă tranșă din împrumutul acordat de Comisia Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), plățile efectuate pentru datoria publică externă și alte operațiuni financiare au fost mai mari decât încasările.

Datele publicate de banca centrală arată că România continuă să dispună de un nivel ridicat al rezervelor internaționale, acestea depășind pragul de 75 de miliarde de euro. În același timp, rezerva de aur a rămas neschimbată din punct de vedere cantitativ, însă valoarea acesteia s-a menținut la un nivel ridicat datorită evoluției favorabile a cotațiilor internaționale ale aurului.

Potrivit BNR, la data de 30 iunie 2026, rezervele valutare administrate de banca centrală se situau la 63,493 miliarde de euro, față de 64,051 miliarde de euro la 31 mai 2026.

Diferența de aproximativ 558 de milioane de euro reflectă operațiunile desfășurate pe parcursul lunii, în condițiile în care ieșirile de fonduri au depășit intrările.

Rezervele valutare reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai stabilității financiare a unei țări. Acestea sunt utilizate pentru susținerea stabilității monedei naționale, pentru plata obligațiilor externe ale statului și pentru consolidarea încrederii investitorilor în economia românească.

Nivelul ridicat al rezervelor este urmărit atent atât de piețele financiare, cât și de agențiile internaționale de rating, deoarece oferă o imagine asupra capacității unei țări de a face față șocurilor economice și obligațiilor financiare externe.

În cursul lunii iunie au fost înregistrate intrări totale de 4,028 miliarde de euro.

Potrivit BNR, acestea au provenit din mai multe surse:

modificarea rezervelor minime obligatorii în valută constituite de instituțiile de credit la BNR;

alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor;

o tranșă de aproximativ 2,25 miliarde de euro din împrumutul acordat de Comisia Europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);

alimentarea contului Comisiei Europene;

alte operațiuni financiare.

Suma provenită prin PNRR reprezintă una dintre cele mai importante intrări de fonduri înregistrate în luna iunie și contribuie la finanțarea investițiilor și proiectelor asumate de România în cadrul programului european.

În aceeași perioadă, Banca Națională a consemnat ieșiri de 4,586 miliarde de euro, cu aproximativ 558 milioane de euro peste nivelul intrărilor.

Aceste plăți au fost generate de:

modificarea rezervelor minime obligatorii în valută ale instituțiilor de credit;

plata ratelor și dobânzilor aferente datoriei publice denominate în valută;

alte operațiuni financiare desfășurate de stat și de banca centrală.

Plățile privind serviciul datoriei externe reprezintă una dintre componentele obișnuite ale administrării rezervelor internaționale și influențează periodic nivelul acestora.

În ceea ce privește rezerva de aur, BNR precizează că aceasta nu s-a modificat și se menține la 103,6 tone.

Chiar dacă stocul fizic a rămas același, valoarea acestuia a fost influențată de evoluția cotațiilor internaționale ale aurului.

Astfel, la sfârșitul lunii iunie, rezerva de aur era evaluată la 11,766 miliarde de euro.

Aurul continuă să reprezinte o componentă strategică a rezervelor internaționale ale României, fiind considerat un activ de refugiu în perioade de volatilitate economică și financiară la nivel mondial.

Prin însumarea rezervelor valutare și a rezervei de aur, rezervele internaționale ale României au ajuns la 75,259 miliarde de euro la 30 iunie 2026.

La sfârșitul lunii precedente, acestea se situau la 77,042 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o diminuare de aproximativ 1,783 miliarde de euro.

Chiar și după această scădere, nivelul rezervelor internaționale rămâne unul dintre cele mai ridicate din ultimii ani și oferă României un important tampon financiar în fața eventualelor turbulențe de pe piețele internaționale.

Banca Națională mai anunță că, în luna iulie 2026, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, directă sau garantată de Ministerul Finanțelor, însumează aproximativ 697 milioane de euro.

Aceste obligații financiare reprezintă rate și dobânzi aferente împrumuturilor externe contractate de statul român și sunt achitate conform calendarului stabilit.

Evoluția acestor plăți este urmărită atent deoarece influențează nivelul rezervelor valutare și necesarul de finanțare al statului.

BNR precizează că următorul comunicat privind evoluția rezervelor internaționale va fi publicat la 3 august 2026, când vor fi prezentate datele aferente lunii iulie.

Totodată, banca centrală menționează că seriile istorice privind rezervele internaționale sunt disponibile în baza sa de date interactivă, în mai multe formate, permițând analiza evoluției rezervelor României începând din aprilie 2005.