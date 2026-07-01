EXCLUSIV. Românii, printre cei mai mari consumatori de cafea. Nestlé a înregistrat creșteri spectaculoase pe piața locală

Giuseppe Carella, Director Executiv al Pieței din Europa de Sud-Est și Country Manager al Nestlé România, a prezentat, într-un interviu acordat publicației Capital, principalele direcții de dezvoltare ale companiei, rezultatele financiare din primul trimestru al anului 2026 și perspectivele pentru perioada următoare. Potrivit acestuia, Nestlé a început anul 2026 cu rezultate care confirmă strategia de creștere pe termen lung, în ciuda unui context economic caracterizat de volatilitate și presiuni asupra costurilor.

Conform informațiilor prezentate de Giuseppe Carella pentru Capital, Nestlé a înregistrat în primul trimestru al anului 2026 o creștere organică de 3,5% la nivel de grup, în timp ce Nestlé România a raportat o creștere organică de 7,8%, performanță care reflectă adaptarea companiei la schimbările din comportamentul de consum.

Potrivit explicațiilor oferite de Giuseppe Carella, această creștere organică de 3,5% a fost susținută de mai mulți factori simultan. Un element esențial l-a reprezentat creșterea organică bazată pe volume (Real Internal Growth – RIG), înregistrată în toate regiunile și în aproape toate categoriile de produse. Potrivit reprezentantului Nestlé, această evoluție demonstrează că produsele companiei continuă să fie preferate de consumatori.

Printre categoriile care au contribuit cel mai mult la rezultate se numără cafeaua, alimentele și gustările. Segmentul cafelei a înregistrat o creștere accelerată în toate subcategoriile, performanță susținută în principal de brandul NESCAFÉ și de segmentul capsulelor. De asemenea, piețele emergente au avut o contribuție importantă la ritmul de creștere al grupului.

Giuseppe Carella a explicat că performanța Nestlé România reflectă transformările din piața locală, unde consumatorii devin tot mai selectivi și mai orientați către valoare. Acesta a amintit că, în trimestrul al patrulea din 2025, grupul înregistrase o creștere organică de 4%, iar încetinirea ușoară observată în primul trimestru din 2026 a fost determinată aproape exclusiv de impactul rechemării preventive a formulei de lapte pentru sugari, fără a indica o schimbare structurală a tendinței de dezvoltare a afacerii.

„Creșterea organică de 3,5% în trimestrul 1 2026 este rezultatul unui efort concentrat pe mai multe planuri simultan. În primul rând, am înregistrat o creștere organică susținută de volume (Real Internal Growth – RIG) în toate regiunile și în aproape toate categoriile, ceea ce înseamnă că oamenii aleg în mod conștient produsele Nestlé. Categoriile de cafea, alimente și gustări au avut contribuții semnificative, cafeaua înregistrând o creștere accelerată pe toate segmentele, susținută în principal de NESCAFÉ și capsule. În același timp, piețele emergente au generat un ritm de creștere deosebit de robust. Pentru Nestlé România, creșterea organică de 7,8% reflectă un peisaj de consum în care consumatorii români devin tot mai selectivi și orientați către valoare—exact zona în care brandurile noastre sunt relevante. De menționat că în trimestrul 4 al 2025, creșterea organică la nivel de Grup a fost de 4,0%, iar ușoara încetinire din trimestrul 1 al acestui an este explicată aproape integral de impactul rechemării preventive a formulei de lapte pentru sugari, nu de o tendință structurală a afacerii”, a explicat Giuseppe Carella.

Giuseppe Carella a explicat și diferența dintre scăderea vânzărilor raportate și evoluția pozitivă a creșterii organice. Astfel, deși vânzările raportate au scăzut cu 5,7% față de primul trimestru din 2025, până la 21,3 miliarde de franci elvețieni, creșterea organică s-a menținut la 3,5%.

Potrivit reprezentantului Nestlé, diferența de aproape nouă puncte procentuale dintre cele două valori este explicată aproape integral de factori externi și contabili. Fluctuațiile valutare au avut un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor raportate, efectul în Europa fiind de 5,3%, în timp ce rechemarea preventivă a formulei de lapte pentru sugari din ianuarie 2026 a redus performanța cu aproximativ 90 de puncte de bază. Giuseppe Carella a subliniat că, din perspectiva indicatorilor fundamentali ai afacerii, performanța companiei rămâne solidă și în linie cu obiectivele strategice.

„Aceasta este, de fapt, una dintre cele mai importante nuanțe pe care trebuie să le înțelegem corect atunci când analizăm performanța unui grup global. Vânzările raportate au scăzut cu 5,7% față de T1 2025, ajungând la 21,3 miliarde CHF, în timp ce creșterea organică a fost de 3,5%. Diferența de aproape nouă puncte procentuale dintre cele două valori este explicată aproape în totalitate de factori externi și contabili: fluctuațiile valutare negative, care au afectat semnificativ cifrele raportate—la nivel european, impactul negativ al cursului de schimb a fost de 5,3%—și impactul de aproximativ 90 de puncte de bază generat de rechemarea preventivă a formulei de lapte pentru sugari în ianuarie 2026. Privind fundamentele afacerii—adică acele elemente pe care le putem controla efectiv—performanța este solidă și se află pe traiectoria strategică corectă”, a mai spus directorul executiv.

În ceea ce privește politica de prețuri, datele prezentate de Giuseppe Carella arată că majorările de preț au contribuit semnificativ la creșterea organică. La nivel de grup, prețurile au crescut cu 2,3%, fără a afecta volumele de vânzări, în condițiile în care RIG a ajuns la 1,2%. În Europa, majorarea prețurilor a fost de 2,8%, pe fondul presiunilor persistente din lanțurile de aprovizionare și al costurilor încă ridicate.

Pentru piața din România, Giuseppe Carella a explicat că Nestlé aplică o strategie prudentă și calibrată, în condițiile în care consumatorii români sunt foarte sensibili la preț. Astfel, compania operează majorări doar în situațiile în care acestea sunt justificate de inovație sau de îmbunătățirea calității produselor. Pentru restul anului 2026, compania nu estimează presiuni suplimentare importante asupra prețurilor, însă rămâne pregătită să ajusteze punctual tarifele dacă evoluția costurilor materiilor prime și ale energiei o va impune.

„Creșterea prețurilor la nivel de Grup, de 2,3%, a fost un motor cheie al creșterii organice, iar aspectul important este că nu a afectat volumele. O creștere organică susținută de volume (RIG) de 1,2% demonstrează că această abordare a funcționat. La nivel european, creșterea prețurilor a fost de 2,8%, reflectând un context în care presiunile din lanțul de aprovizionare rămân o realitate, iar inflația costurilor nu a dispărut—doar s-a reconfigurat. În România, unde consumatorii sunt extrem de sensibili la preț, abordarea noastră a fost atent calibrată: majorăm prețurile în mod responsabil acolo unde inovația sau calitatea justifică acest lucru, nu ca o politică generalizată. Pentru restul anului, nu anticipăm presiuni suplimentare semnificative asupra prețurilor. Prioritatea noastră este să continuăm să oferim valoare reală, să rămânem accesibili și relevanți. Cu toate acestea, rămânem flexibili în funcție de evoluția costurilor materiilor prime și ale energiei, care ar putea duce la ajustări punctuale. Nu urmărim să generăm artificial valoare pe termen scurt prin creșteri agresive de prețuri; construim cu grijă către al 13-lea an consecutiv de creștere organică sănătoasă, susținută de volume”, a subliniat acesta.

Giuseppe Carella a subliniat în interviu că Nestlé urmărește să ajungă la al 13-lea an consecutiv de creștere organică sănătoasă, bazată în principal pe volume și nu pe majorări agresive de prețuri.

În ceea ce privește categoriile de produse, reprezentantul Nestlé a arătat că segmentul cafelei continuă să fie principalul motor de creștere al companiei. În Europa, această categorie a înregistrat o creștere organică de două cifre în primul trimestru al anului 2026, performanță considerată remarcabilă pentru o piață cu grad ridicat de penetrare. Brandurile NESCAFÉ și NESPRESSO reprezintă piloni esențiali ai strategiei de dezvoltare pe termen lung.

Totodată, categoria Pet Care, care generează 29% din vânzările europene ale companiei, și-a menținut dinamica pozitivă din ultimele 18 luni. Brandurile FELIX, PRO PLAN și ONE au înregistrat creșteri constante în toate piețele și pe toate segmentele. Potrivit lui Giuseppe Carella, această categorie are un potențial structural important în România, pe fondul creșterii numărului de animale de companie și al consolidării legăturii emoționale dintre proprietari și acestea.

Giuseppe Carella a evidențiat și contribuția segmentului alimentelor și gustărilor, inclusiv a brandului KITKAT. De asemenea, segmentul nutriției pentru adulți a avut rezultate solide, brandurile SOLGAR și PURE Encapsulations înregistrând o creștere RIG importantă în primul trimestru.

Pe termen mediu, Nestlé identifică cel mai mare potențial de dezvoltare la intersecția dintre produsele premium, comerțul electronic și segmentul nutriției pentru adulți. Pentru România, categoria hranei pentru animale de companie rămâne însă cea mai promițătoare din perspectiva creșterii structurale.

„Cafeaua rămâne principalul motor de creștere, cu o creștere organică de două cifre în Europa în T1, o performanță remarcabilă pentru o categorie cu o acoperire ridicată a pieței. NESCAFÉ, cu poziția sa de lider în segmentul cafelei instant, și NESPRESSO, prin experiența premium pe care o oferă, sunt piloni ai creșterii pe termen lung.

Produsele din categoria Pet Care, care reprezintă 29% din vânzările din regiunea europeană, au menținut dinamica pozitivă din ultimele 18 luni, cu o creștere constantă în toate piețele și pentru toate brandurile: FELIX, PRO PLAN și ONE. Este o categorie cu un potențial structural semnificativ în România, unde numărul de animale de companie și legătura emoțională dintre oameni și acestea sunt în continuă creștere. Alimentele și gustările, inclusiv KITKAT, au avut, de asemenea, o contribuție importantă. Un factor de creștere pe care îl monitorizăm îndeaproape—și mai puțin vizibil în cifrele de suprafață—este nutriția pentru adulți; SOLGAR și PURE Encapsulations au înregistrat un RIG solid în T1 și reprezintă o direcție strategică de dezvoltare pentru portofoliul nostru european. Pe termen mediu, văd cel mai mare potențial la intersecția dintre produsele premium, e-commerce și această linie de nutriție pentru adulți; în ceea ce privește România în mod particular, hrana pentru animale de companie rămâne categoria cu cea mai clară traiectorie de creștere structurală”, a subliniat Giuseppe Carella.

Referindu-se la diferențele dintre piețele emergente și cele mature, Giuseppe Carella a declarat că acestea reprezintă o oportunitate de diversificare. Piețele emergente au înregistrat o creștere organică de 4,6% în primul trimestru, iar fără China, aflată într-o perioadă de ajustare, ritmul de creștere urcă la 6,8%, cu un RIG de 2,9% și o contribuție a prețurilor de 3,9%.

În același timp, piețele mature au înregistrat o creștere organică de 2,8%, susținută de un RIG de 1,2%. Potrivit lui Giuseppe Carella, România se află într-o poziție aparte, combinând caracteristicile unei piețe emergente – dinamism, extinderea clasei de mijloc și interes pentru produsele premium – cu cele ale unei piețe mature, caracterizate prin consumatori informați și selectivi. Această combinație explică performanța de 7,8% a pieței românești, superioară atât mediei piețelor mature, cât și celei a piețelor emergente.

„Contrastul este semnificativ, iar noi îl privim ca pe o oportunitate de diversificare structurală. Piețele emergente au înregistrat o creștere organică de 4,6% în T1, iar dacă excludem China, care traversează o perioadă specifică de ajustare, creșterea ajunge la 6,8%, cu un RIG de 2,9% și o contribuție a prețurilor de 3,9%. Aceasta este o performanță excepțională. Piețele mature au avut, de asemenea, o evoluție solidă, cu o creștere organică de 2,8% și un RIG de 1,2%. Echipele noastre din Europa de Sud-Est au gestionat cu succes mediul comercial și așteptările consumatorilor. România se află, în multe privințe, la intersecția acestor două lumi; are caracteristicile unei piețe emergente—dinamism, o clasă de mijloc în creștere și apetit pentru produse premium—dar și un consumator tot mai educat și selectiv, specific piețelor mature. Această combinație explică de ce creșterea organică de 7,8% din România depășește atât media piețelor mature, cât și pe cea a piețelor emergente: beneficiem simultan de volumele unei piețe în expansiune și de capacitatea de a evolua către o gamă de produse cu valoare adăugată mai ridicată”, a explicat acesta.

În privința riscurilor pentru următoarele trimestre, Giuseppe Carella a precizat că mediul economic rămâne complex și volatil. Fluctuațiile valutare continuă să afecteze rezultatele raportate, iar presiunile din lanțurile de aprovizionare persistă, în special pe fondul tensiunilor geopolitice.

În plus, consumatorii caută tot mai mult valoare, compară produsele și schimbă mai ușor brandurile, ceea ce intensifică concurența atât din partea mărcilor proprii ale retailerilor, cât și a producătorilor locali. Totodată, procesul de recâștigare a cotei de piață în segmentul nutriției, după rechemarea preventivă a formulei de lapte pentru sugari, necesită timp, chiar dacă disponibilitatea produselor la raft a revenit la niveluri normale.

„Mediul rămâne complex și volatil, iar în privința aceasta nu ne facem iluzii. Fluctuațiile valutare continuă să aibă un impact negativ asupra vânzărilor raportate, chiar dacă fundamentele organice sunt solide. Presiunile din lanțul de aprovizionare nu s-au diminuat structural; s-au atenuat în anumite zone, dar persistă în altele, în special în contextul tensiunilor geopolitice continue. Consumatorii, atât în Europa, cât și la nivel global, caută valoare, compară opțiunile și schimbă rapid brandurile. Concurența în categorii precum alimentele devine tot mai intensă, fiind alimentată atât de mărcile proprii ale retailerilor, cât și de jucători locali. Consumatorii rămân selectivi și reticenți în a accepta majorări de preț fără o justificare clară în ceea ce privește valoarea oferită. La nivel operațional, recâștigarea cotei de piață în nutriție, după retragerea preventivă a formulei de lapte pentru sugari, necesită timp; prezența pe raft a revenit la niveluri normale, însă reconstruirea încrederii consumatorilor este un proces care se măsoară în trimestre, nu în săptămâni”, a spus Giuseppe Carella pentru Capital.

Potrivit informațiilor prezentate de Giuseppe Carella, investițiile în marketing și dezvoltarea brandurilor au reprezentat unul dintre factorii principali ai performanței din primul trimestru. Bugetele destinate categoriilor strategice au fost majorate față de anul anterior, iar compania a implementat un program de dezvoltare profesională la care au participat peste 50.000 de persoane.

La nivel global, KITKAT beneficiază de un parteneriat cu Formula 1, iar NESPRESSO a anunțat o colaborare cu artista Dua Lipa în calitate de ambasador global al brandului. Aceste campanii urmăresc consolidarea relevanței brandurilor în rândul consumatorilor tineri, în special din Generația Z.

În România, Nestlé a continuat lansarea de produse noi și desfășurarea de campanii de marketing pentru principalele sale branduri. În paralel, compania a continuat programele de responsabilitate socială, donând 24 de tone de produse către rețeaua Băncii pentru Alimente.

„Investițiile în categoriile noastre strategice de creștere au fost unul dintre principalii factori ai performanței din T1, iar bugetul alocat a crescut față de anul precedent; aceasta este o direcție strategică, nu o decizie pe termen scurt. În mod concret, am derulat un program de dezvoltare a competențelor care a ajuns la peste 50.000 de participanți—o investiție în capacitatea echipelor noastre de a performa la cel mai înalt nivel pe piață. KITKAT are un parteneriat cu Formula 1, iar NESPRESSO a anunțat colaborarea cu Dua Lipa ca ambasador global al brandului—campanii strategice menite să consolideze relevanța brandurilor în rândul consumatorilor mai tineri, în special Generația Z, care redefinește categoriile de gustări și cafea. În România, am lansat produse noi și am derulat campanii inovatoare pentru brandurile noastre principale, continuând totodată programele de responsabilitate socială, inclusiv donații de 24 de tone de produse către rețeaua Băncii pentru Alimente. Marketingul nu este doar un cost, ci o investiție în relevanța pe termen lung a brandurilor noastre, iar rezultatele din T1 confirmă această strategie”, a explicat directorul executiv.

Giuseppe Carella a explicat pentru Capital că strategia bazată pe creșterea internă reală se reflectă direct în modul în care compania își alocă resursele. Obiectivul este creșterea volumelor, a penetrării în piață și a frecvenței de cumpărare, nu doar majorarea prețurilor.

În România, această strategie presupune introducerea unor formate adaptate puterii de cumpărare locale, extinderea prezenței în canalele cu cea mai rapidă dezvoltare și investiții continue în calitate. Comerțul electronic a înregistrat o creștere organică de 15,4% la nivel de grup în primul trimestru și reprezintă în prezent 21,5% din vânzările totale ale companiei.

„RIG, ca prioritate principală, se traduce direct în modul în care alocăm resursele. Nu urmărim creșterea organică exclusiv prin prețuri; ne propunem să creștem volumele, penetrarea în piață și frecvența de cumpărare. Acest lucru înseamnă că inovăm constant pentru a aduce pe piață produse care răspund unor nevoi reale, încă nesatisfăcute, că investim în distribuție și disponibilitate și că ne asigurăm că produsele noastre sunt accesibile și relevante pentru consumatorii de astăzi. În România, acest principiu se traduce în decizii precum: introducerea unor formate adaptate puterii de cumpărare locale, extinderea prezenței în canalele cu creștere rapidă, inclusiv e-commerce—care a înregistrat o creștere organică de 15,4% la nivel de Grup în T1 și reprezintă 21,5% din vânzările totale—și realizarea unor investiții constante în calitate. Creșterea reală și sustenabilă se construiește de la trimestru la trimestru; nu se obține prin presiune”, a completat acesta.

Giuseppe Carella a mai arătat că menținerea echilibrului dintre volume, prețuri și profitabilitate reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru companie. Consumatorii români analizează cu atenție fiecare achiziție și solicită o justificare clară a valorii oferite.

Potrivit acestuia, Nestlé nu sacrifică profitabilitatea pe termen lung pentru volume pe termen scurt și nici invers. În plus, reducerea presiunilor asupra marjelor față de perioada 2023-2024 oferă companiei un spațiu suplimentar pentru investiții în branduri și inovație.

„Aceasta este, probabil, cea mai delicată ecuație pe care o gestionăm cu atenție, prin disciplină și o înțelegere profundă a consumatorului. Consumatorul român de astăzi cumpără mai atent, compară opțiunile cu rigurozitate și solicită valoare pentru fiecare leu cheltuit. Acest lucru ne obligă să fim competitivi în segmentele unde sensibilitatea la preț este ridicată, dar și să construim valoare percepută acolo unde produsele premium sunt căutate. Nu sacrificăm profitabilitatea pe termen lung pentru volume pe termen scurt și nici invers. Presiunea asupra marjelor s-a redus față de perioada 2023–2024, când inflația costurilor a atins niveluri maxime, iar această normalizare parțială ne oferă mai mult spațiu de manevră pentru investiții. Gestionăm costurile într-un mod responsabil, continuăm să investim în branduri și inovație și rămânem disciplinați în implementarea strategiei comerciale. Echilibrul nu este o formulă fixă; el este recalibrat constant în funcție de dinamica fiecărei categorii și a fiecărei piețe”, a explicat directorul executiv pentru Capital.

În ceea ce privește prioritizarea investițiilor, Giuseppe Carella a explicat că eficiența operațională generează resurse care sunt reinvestite în marketing și inovație. În acest fel, transformarea companiei este tratată ca un proces continuu, iar economiile obținute sunt direcționate către dezvoltarea brandurilor, lansarea de produse noi și pregătirea echipelor.