Ediția Fidelis din iunie oferă dobânzi de până la 7,60%. O categorie de români beneficiază de avantaje suplimentare

Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi ediții a programului Fidelis, care se va desfășura în România între 15 și 22 iunie 2026. Investitorii vor avea acces la titluri de stat în lei și euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,60%. Ediția din această lună este dedicată și persoanelor care au donat sânge începând cu 1 ianuarie 2026, pentru care au fost pregătite tranșe speciale și condiții de subscriere mai avantajoase.

Noua ediție Fidelis, derulată de Ministerul Finanțelor în perioada 15-22 iunie 2026, pune la dispoziția investitorilor mai multe emisiuni de titluri de stat denominate atât în lei, cât și în euro, cu scadențe și niveluri de dobândă diferite.

Pentru emisiunile în moneda națională, investitorii pot subscrie titluri de stat cu maturități de doi, patru și zece ani. Dobânzile oferite sunt de 6,35% pentru scadența la doi ani, 6,90% pentru cea la patru ani și 7,60% pentru emisiunea cu maturitate de zece ani.

În cazul emisiunilor denominate în euro, dobânzile ajung la 4% pentru titlurile cu scadența la trei ani, 4,85% pentru cele cu maturitate de cinci ani și 5,80% pentru emisiunea cu scadența la zece ani.

Potrivit Ministerului Finanțelor, toate veniturile obținute din deținerea acestor titluri de stat sunt neimpozabile, iar investitorii au posibilitatea de a le tranzacționa la Bursa de Valori București înainte de ajungerea la scadență.

Ediția din iunie a programului Fidelis este lansată în contextul Zilei Internaționale a Donatorului de Sânge, marcată anual la data de 14 iunie, și include facilități speciale pentru persoanele care au donat sânge începând cu 1 ianuarie 2026.

Pentru această categorie a fost introdusă o tranșă specială în lei, cu scadența la doi ani și o dobândă de 7,35%, peste nivelul oferit pentru emisiunea standard cu aceeași maturitate.

De asemenea, donatorii de sânge pot subscrie o tranșă specială în euro, cu maturitate de zece ani și dobândă de 6,80%, superioară celei acordate pentru emisiunea standard în moneda europeană cu aceeași scadență.

Ministerul Finanțelor a anunțat și reducerea semnificativă a pragurilor minime de subscriere pentru aceste tranșe speciale. În cazul emisiunii în lei, suma minimă necesară scade de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. Pentru tranșa specială în euro, pragul minim este redus de la 1.000 de euro la 100 de euro, cu un plafon maxim de 20.000 de euro.

Facilitățile dedicate donatorilor de sânge sunt acordate în cadrul campaniei „România are sânge de rocker, acum şi de investitor”, desfășurată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu emisiunea „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

Titlurile de stat Fidelis sunt destinate persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani. Subscrierile pot fi realizate prin intermediul băncilor partenere și al brokerilor autorizați.

Instrumentele financiare emise în cadrul programului sunt listate la Bursa de Valori București, ceea ce permite investitorilor să le vândă înainte de maturitate, în funcție de condițiile pieței.

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele denominate în moneda europeană. Programul Fidelis reprezintă una dintre principalele modalități prin care statul român atrage finanțare de la populație, oferind în același timp randamente fixe și venituri neimpozabile pentru investitori.