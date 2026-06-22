Statul s-a împrumutat luni cu peste 1,3 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor crește necesarul de finanțare în iunie

Ministerul Finanțelor a atras luni peste 1,3 miliarde de lei de la băncile comerciale prin două emisiuni de obligațiuni de stat. Fondurile vor fi folosite pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, dar și pentru acoperirea deficitului bugetar.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), Ministerul Finanțelor a împrumutat 719,8 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni cu o maturitate reziduală de 61 de luni.

Valoarea programată inițial pentru această emisiune a fost de 700 de milioane de lei, însă interesul băncilor a fost mai ridicat. Instituțiile de credit au depus oferte în valoare de aproape 1,01 miliarde de lei, iar randamentul mediu acceptat de stat a fost de 6,65% pe an.

Pentru această emisiune este programată marți și o licitație suplimentară de oferte necompetitive, prin care Ministerul Finanțelor intenționează să atragă încă 108 milioane de lei la același nivel al randamentului.

A doua operațiune derulată luni a vizat obligațiuni cu o maturitate reziduală de 124 de luni. În acest caz, statul a atras 586,5 milioane de lei, peste valoarea anunțată inițial, de 500 de milioane de lei.

Băncile au subscris titluri în valoare de 626,5 milioane de lei, iar randamentul mediu acceptat a fost de 6,9% pe an.

Și pentru această emisiune este programată marți o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, prin care statul urmărește să mai atragă încă 88 de milioane de lei.

Împrumuturile fac parte din programul de finanțare stabilit de Ministerul Finanțelor pentru luna iunie. Față de luna precedentă, necesarul de finanțare a fost majorat semnificativ.

Dacă în luna mai ministerul și-a propus să atragă 4,6 miliarde de lei de pe piața internă, pentru iunie ținta a fost ridicată la 7,6 miliarde de lei, cu trei miliarde de lei mai mult.

Suma programată poate fi suplimentată cu până la 15% prin intermediul licitațiilor necompetitive organizate pentru obligațiunile de referință.

Ministerul Finanțelor precizează că fondurile atrase de pe piața internă au mai multe destinații. O parte va fi utilizată pentru refinanțarea datoriei publice ajunse la scadență și pentru rambursarea anticipată a unor obligații ale statului.

În același timp, resursele financiare obținute prin emisiunile de obligațiuni contribuie la acoperirea necesarului de finanțare al bugetului de stat și la susținerea deficitului bugetar.

Creșterea volumului de împrumuturi programate pentru luna iunie vine într-un context în care autoritățile încearcă să asigure resursele necesare pentru finanțarea cheltuielilor publice și pentru menținerea echilibrului bugetar în perioada următoare.