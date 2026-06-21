Adevărul despre banii din bancă: cât de protejate sunt, de fapt, economiile românilor

Tot mai mulți români se întreabă ce se întâmplă cu economiile lor dacă o bancă ajunge în faliment, pe fondul inflației, al scumpirilor și al incertitudinilor economice. Deși un astfel de scenariu poate ridica îngrijorări, depozitele bancare sunt protejate prin mecanisme clare, stabilite la nivel național și european, create pentru a asigura siguranța deponenților chiar și în situații excepționale.

În momentul în care o bancă devine indisponibilă pentru clienți, procedurile de compensare sunt activate rapid, conform regulilor europene. Plata despăgubirilor trebuie să înceapă într-un termen foarte scurt, astfel încât deponenții să nu fie lăsați fără acces la economiile lor.

Banii garantați pot fi recuperați în cel mult șapte zile lucrătoare din momentul în care depozitele sunt blocate oficial. Sumele sunt fie transferate într-un alt cont, fie plătite prin intermediul unei bănci desemnate pentru acest proces. Procedura este standardizată, tocmai pentru a limita impactul asupra clienților.

În aceste condiții, falimentul unei bănci nu înseamnă pierderea automată a economiilor, ci mai degrabă declanșarea unui mecanism temporar de recuperare a fondurilor.

Protecția oferită de Fondul de Garantare se aplică în principal depozitelor clasice, conturilor curente, conturilor de economii și dobânzilor acumulate până la momentul în care apare situația de dificultate. Aceste forme de economisire sunt considerate sigure în limitele stabilite de legislație.

În schimb, alte instrumente financiare nu beneficiază de aceeași acoperire. Investițiile în acțiuni, criptomonede, fonduri de investiții sau produse financiare cu risc ridicat nu sunt garantate și pot suferi pierderi în funcție de evoluția pieței. Diferența dintre economisire și investiție rămâne esențială, întrucât doar prima categorie intră sub protecția mecanismelor de garantare.

În perioade de nesiguranță economică, unii aleg să își retragă economiile și să le păstreze acasă. Totuși, această variantă vine cu riscuri semnificative, deoarece banii cash pot fi furați, distruși în incendii sau pierduți în urma unor evenimente neprevăzute, fără posibilitate de recuperare. În plus, inflația afectează direct valoarea economiilor păstrate „la saltea”. Chiar dacă suma rămâne neschimbată, puterea de cumpărare scade în timp, ceea ce înseamnă că aceiași bani acoperă mai puține bunuri și servicii.

Pentru protejarea economiilor, sunt recomandate decizii echilibrate, precum distribuirea sumelor în mai multe bănci și alegerea unor instituții solide, supravegheate de Banca Națională a României. De asemenea, o rezervă de numerar poate fi utilă pentru situații neprevăzute, însă nu este indicată păstrarea întregii economii în numerar sau urmarea unor promisiuni de câștig rapid provenite din surse nesigure.

Economiile păstrate în bancă sunt reglementate printr-un cadru juridic european unitar, aplicat și în România, care are rolul de a proteja deponenții în cazul unor situații de dificultate financiară ale unei instituții de credit. Acest sistem funcționează pe baza principiului garantării depozitelor până la un anumit plafon, indiferent de evoluțiile individuale ale unei bănci.

În România, protecția este asigurată de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, instituția responsabilă cu despăgubirea clienților în situația în care o bancă devine indisponibilă. Sistemul este armonizat cu Directiva 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor, care stabilește reguli comune la nivelul Uniunii Europene.

Acest prag include atât sumele aflate în conturi curente, cât și depozitele la termen și conturile de economii, împreună cu dobânda acumulată până la momentul în care banca intră în incapacitate de plată. În anumite situații speciale, cum ar fi sume provenite din tranzacții imobiliare recente sau despăgubiri, pot exista garanții temporare suplimentare, valabile pentru o perioadă limitată.

Un aspect important este modul în care este calculată protecția: garanția nu se aplică pe cont, ci pe persoană și pe bancă. Astfel, dacă o persoană are mai multe conturi la aceeași instituție, toate sumele sunt cumulate pentru a stabili dacă se încadrează în plafonul garantat.

În cazul în care o bancă intră în dificultate, autoritățile de supraveghere, precum Banca Națională a României, pot decide diverse măsuri înainte de faliment, inclusiv restructurarea sau vânzarea portofoliului către o altă instituție financiară. Scopul acestor intervenții este de a limita impactul asupra clienților și de a menține stabilitatea sistemului bancar.

Dacă totuși se ajunge la declanșarea plății despăgubirilor, procesul este automatizat și are termene stricte. La nivel european, plata compensațiilor trebuie inițiată într-un interval scurt de la momentul în care depozitele devin indisponibile, astfel încât deponenții să își poată accesa rapid fondurile garantate.

În paralel, există și produse financiare care nu intră sub protecția acestui sistem, precum investițiile în acțiuni, obligațiuni corporative, fonduri de investiții sau active digitale. Acestea sunt expuse direct riscurilor de piață, ceea ce înseamnă că pot genera atât profit, cât și pierderi, în funcție de evoluția economică.

În practică, sistemul de garantare nu elimină complet riscul financiar, dar îl limitează strict la depozitele eligibile și la plafonul stabilit, oferind un nivel ridicat de protecție pentru economiile populației.