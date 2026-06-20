Schimbare majoră în administrație: contul digital obligatoriu pentru accesarea serviciilor publice

Guvernul german pregătește una dintre cele mai ample transformări digitale ale administrației publice, printr-un proiect care ar putea schimba modul în care cetățenii interacționează cu instituțiile statului.

Inițiativa vizează introducerea unui sistem digital unic, destinat tuturor persoanelor, prin care ar urma să fie accesate servicii publice, beneficii sociale și documente oficiale dintr-un singur loc. Deși proiectul se află încă în faza de pregătire, discuțiile privind caracterul său obligatoriu au atras deja atenția opiniei publice.

Germania lucrează la implementarea unui „cont al cetățeanului” (Bürgerkonto), care ar urma să fie atribuit fiecărei persoane. Sistemul este conceput pentru a centraliza identificarea digitală și accesul la servicii administrative, precum depunerea cererilor sau consultarea documentelor oficiale.

Spre deosebire de un cont bancar sau de o platformă obișnuită online, acest instrument nu are funcții financiare, ci administrative, fiind gândit ca extensie a actualului sistem BundID.

Prin BundID, cetățenii pot deja să se identifice online și să utilizeze anumite servicii digitale, inclusiv activarea unor documente electronice, cum ar fi cartea de identitate digitală. Noul model ar urma să extindă aceste funcționalități și să devină punctul central de acces la administrația publică digitalizată.

Coaliția de guvernare formată din CDU, CSU și SPD susține dezvoltarea unui sistem în care unele beneficii să fie acordate automat, fără depunerea de cereri din partea cetățenilor. Printre exemplele discutate se află situația părinților care, după nașterea unui copil, ar putea primi direct decizia privind alocația, fără proceduri suplimentare sau formulare depuse separat.

Executivul german urmărește dezvoltarea unui model de tip „One-Stop-Shop”, prin care serviciile publice să fie accesibile online, fără deplasări la ghișee și fără documente în format fizic. Acest sistem ar integra mai multe servicii într-o singură platformă digitală, destinată gestionării relației dintre cetățean și administrație.

Documentul coaliției prevede explicit: „Fiecare cetățean și fiecare cetățeană va primi în mod obligatoriu un cont al cetățeanului și o identitate digitală”. În paralel, este avută în vedere introducerea portofelului digital european EUDI Wallet, care ar permite autentificarea, identificarea și efectuarea anumitor operațiuni, inclusiv plăți, printr-o singură aplicație, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

Una dintre cele mai discutate prevederi este caracterul obligatoriu al noului cont digital. Deși documentele oficiale indică atribuirea automată pentru toți cetățenii, autoritățile menționează că persoanele care nu pot sau nu doresc să utilizeze instrumente digitale vor avea în continuare acces la alternative și sprijin din partea instituțiilor publice. Detaliile privind aceste excepții nu sunt însă stabilite în mod clar.

În prezent, utilizarea BundID și a altor servicii digitale rămâne voluntară, iar introducerea Bürgerkonto ar marca o schimbare de abordare în relația dintre cetățean și administrația digitală. Informațiile au fost relatate de PCWelt.

În acest moment nu există un proiect legislativ adoptat care să impună oficial utilizarea contului digital. Sistemul trebuie dezvoltat și implementat la nivel național, iar autoritățile nu au anunțat un calendar ferm de aplicare. Unele estimări indică posibilitatea ca implementarea să înceapă în jurul anului 2028.