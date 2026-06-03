Românii care primesc bani din străinătate. Când poți fi verificat. Documentele pe care le pot cere banca sau ANAF

Tot mai mulți români primesc bani din străinătate, fie de la rude, fie din salarii, activități independente, vânzarea unor bunuri sau transferul propriilor economii dintr-un cont deschis în altă țară. În cele mai multe cazuri, astfel de operațiuni se desfășoară fără probleme și fără intervenția autorităților. Totuși, există situații în care banca sau ANAF pot solicita explicații suplimentare privind proveniența fondurilor.

Mulți interpretează imediat o astfel de solicitare ca pe o suspiciune de fraudă sau ca pe un control fiscal. În realitate, de cele mai multe ori este vorba despre obligații legale de verificare impuse instituțiilor financiare.

Una dintre cele mai răspândite temeri este că orice sumă venită din afara țării atrage automat atenția autorităților. În realitate, lucrurile nu funcționează astfel.

Românii pot primi legal bani din străinătate din numeroase surse. Poate fi vorba despre salarii, economii personale, dividende, donații, moșteniri, despăgubiri sau transferuri între membri ai aceleiași familii.

Simpla existență a unui transfer internațional nu reprezintă o încălcare a legii și nu generează automat obligații fiscale suplimentare.

Problema apare atunci când trebuie justificată proveniența fondurilor și nu există documente sau explicații care să susțină operațiunea.

Mulți clienți sunt surprinși atunci când primesc un telefon sau un e-mail de la bancă prin care li se solicită documente suplimentare. Aceste verificări sunt impuse de Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Instituțiile financiare au obligația să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei și să înțeleagă proveniența fondurilor care circulă prin conturile clienților. În anumite situații, banca poate cere explicații privind sursa banilor, scopul transferului sau relația dintre expeditor și beneficiar.

Acest lucru nu înseamnă că persoana este suspectată de săvârșirea unei infracțiuni. În multe cazuri este vorba pur și simplu despre proceduri standard pe care băncile trebuie să le respecte.

Documentele solicitate diferă în funcție de natura transferului. Dacă banii provin din salarii încasate în străinătate, pot fi cerute contractul de muncă, adeverințe emise de angajator sau documente care confirmă plata veniturilor.

În cazul transferurilor efectuate de rude, banca poate solicita documente care explică relația dintre persoane și proveniența fondurilor.

Pentru sumele rezultate din vânzarea unei locuințe, a unei mașini sau a altor bunuri, pot fi solicitate contractele de vânzare și documentele aferente tranzacției.

Dacă banii provin dintr-o moștenire, o donație sau o despăgubire, documentele care atestă respectivele operațiuni pot deveni importante.

În esență, banca urmărește să existe o explicație clară și logică pentru sumele care intră în cont.

În ultimii ani au existat numeroase discuții privind verificările efectuate de ANAF în cazul sumelor primite de la membri ai familiei. Autoritatea fiscală a precizat că transferurile între rude pot reprezenta donații, ajutoare familiale sau împrumuturi și sunt considerate, în principiu, surse neimpozabile.

Cu toate acestea, există o condiție importantă. Persoana care primește banii trebuie să poată explica și demonstra proveniența sumelor.

Din acest motiv, specialiștii recomandă utilizarea transferurilor bancare și evitarea situațiilor în care sume importante circulă exclusiv în numerar, fără documente justificative.

ANAF nu verifică automat fiecare transfer venit din afara țării. În practică, interesul autorităților poate apărea atunci când există diferențe semnificative între veniturile declarate și sumele care circulă prin conturi.

De asemenea, pot apărea întrebări atunci când o persoană efectuează achiziții importante, precum cumpărarea unui imobil, a unui autoturism scump sau a altor bunuri de valoare, iar sursa fondurilor nu poate fi explicată.

În astfel de situații, documentele care justifică proveniența banilor devin esențiale. Problema nu este existența banilor în cont, ci imposibilitatea de a demonstra de unde provin.

Un detaliu ignorat de multe persoane este câmpul destinat explicației transferului. În practică, specialiștii recomandă ca transferurile să conțină o descriere cât mai clară a operațiunii.

Formulări precum „donație”, „ajutor familial”, „împrumut”, „restituire împrumut”, „salariu” sau „transfer economii personale” pot contribui la clarificarea naturii tranzacției.

O asemenea mențiune nu înlocuiește documentele justificative, însă poate ajuta la înțelegerea rapidă a scopului transferului și poate reduce neclaritățile care apar ulterior.

O situație întâlnită frecvent este cea a românilor care lucrează în străinătate și decid să își transfere economiile într-un cont din România. În astfel de cazuri există de obicei o trasabilitate bancară clară, ceea ce facilitează justificarea fondurilor.

Totuși, dacă sumele sunt importante, banca poate solicita documente care să arate modul în care au fost obținute inițial veniturile respective.

Contractele de muncă, extrasele bancare sau alte documente care confirmă sursa banilor pot deveni utile în cadrul verificărilor.

În majoritatea situațiilor, dificultățile nu apar din cauza transferului în sine. Problemele apar atunci când persoana nu mai are documentele relevante, nu poate explica proveniența sumelor sau nu există nicio dovadă care să susțină versiunea prezentată.

Contractele, extrasele de cont, documentele fiscale, actele de donație, contractele de împrumut și alte înscrisuri care explică proveniența banilor ar trebui păstrate, mai ales atunci când este vorba despre sume importante.

În practică, persoanele care pot demonstra clar sursa fondurilor întâmpină mult mai rar dificultăți în relația cu banca sau cu autoritățile fiscale.