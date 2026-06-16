ROMARM și planul care ar putea schimba industria de apărare. Ce se pregătește cu ajutorul programului SAFE

Accesul României la finanțarea europeană prin programul SAFE este văzut de conducerea ROMARM ca un moment de cotitură pentru industria națională de apărare. Directorul general al companiei, Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, a explicat într-un interviu acordat Economica.net că acest mecanism poate susține o transformare rapidă a capacităților de producție și integrarea României în lanțurile europene de apărare.

Oficialul vorbește despre investiții orientate către muniții, pulberi și tehnologii emergente, precum și despre consolidarea unor parteneriate cu grupuri internaționale din industria de profil.

Noua fabrică de pulberi de la Victoria este prezentată ca un proiect cu relevanță europeană. În viziunea conducerii, obiectivul strategic este ca până în 2030 compania să evolueze de la furnizor național la actor cu rol semnificativ pe piața europeană de apărare.

Întrebat despre modul în care strategia ROMARM se adaptează accesului la finanțarea SAFE și despre proiectele considerate prioritare, Răzvan Pîrcălăbescu a subliniat că programul permite o schimbare de abordare, de la menținerea capabilităților existente la dezvoltare accelerată.

„Accesul la finanțarea prin programul SAFE asigură o alocare masivă de fonduri pentru acest sector. Vorbim despre o injecție de capital care ne permite să trecem de la o strategie de menținere a capabilităților, la o dezvoltare accelerată. Concret, strategia noastră se schimbă printr-o reorientare clară către inovație. Pe de o parte, dorim să ne consolidăm poziția de lider regional în producția de muniție. Proiecte pe care le considerăm prioritare sunt cele din zona echipamentelor autonome, mai exact dezvoltarea de sisteme aeriene (UAV) și terestre (UGV). Deși SAFE este la bază un program de achiziții militare, Guvernul României a transmis un mesaj ferm: companiilor care vor câștiga aceste contracte li se va impune un procent obligatoriu de cooperare tehnologică, adică operațiuni de offset. Acest mecanism este esențial pentru noi. Ne poziționează ca partenerul principal pentru orice companie internațională care dorește să investească și să dezvolte tehnologie în România. Suntem complet deschiși să colaborăm cu acești parteneri pentru a construi împreună, aici, capabilitățile de apărare ale viitorului”, a explicat Răzvan Pîrcălăbescu.

ROMARM subliniază că fondurile de 16,68 miliarde de euro din programul SAFE nu sunt destinate unei distribuții directe către industrie, ci au o structură complexă, cu o parte importantă orientată spre infrastructură critică. În acest context, compania afirmă că obiectivul principal nu este obținerea unei cote din bugetul total, ci valorificarea mecanismului de cooperare industrială (offset), prin implicarea partenerilor internaționali care câștigă contractele SAFE.

Conducerea ROMARM mizează pe atragerea acestor actori globali pentru a derula în România obligațiile de cooperare tehnologică și pentru a dezvolta proiecte comune. Compania susține că este pregătită să ofere nu doar resurse industriale, ci un cadru complet de funcționare, incluzând licențe, autorizări, acreditări și spații de producție, astfel încât investițiile și producția să poată începe rapid, în condiții conforme și sigure.

„Dacă vorbim despre procente exacte, trebuie să fim foarte pragmatici și să privim structura acestui buget. Deși avem o alocare considerabilă, de 16,68 miliarde de euro, trebuie să înțelegem că aceste fonduri au o destinație complexă, o parte semnificativă fiind direcționată către dezvoltarea infrastructurii critice. Prin urmare, miza industriei naționale și, implicit, a ROMARM, nu este să aștepte o fracție directă din bugetul brut, ci să valorifice la maximum componenta de cooperare industrială – offset-ul. Așteptarea noastră clară este ca marii actori internaționali, câștigătorii programului SAFE, să se îndrepte către noi pentru execuția acestor obligații de cooperare tehnologică. ROMARM își dorește să colaboreze cu cât mai mulți dintre acești parteneri strategici, iar mesajul meu pentru ei este simplu: suntem pe deplin pregătiți să îi primim. Nu oferim doar forță de muncă sau hale, ci un ecosistem complet. Punem la dispoziția partenerilor noștri licențele necesare, autorizările și acreditările specifice industriei de apărare, precum și spații industriale. Practic, oferim o bază solidă și conformă pentru ca ei să poată investi și produce imediat, eficient și în siguranță”, a punctat Răzvan Pîrcălăbescu.

ROMARM afirmă că a intensificat dialogul și negocierile cu autoritățile române implicate în programul SAFE, exprimându-și dorința de a participa activ la inițiativă prin valorificarea expertizei tehnice și a capacităților industriale. Conducerea companiei mulțumește mai multor instituții ale statului, inclusiv Administrației Prezidențiale, MAI și structurilor din apărare, pentru sprijinul acordat.

Totodată, sunt menționate dificultăți și tensiuni instituționale, fiind sugerate blocaje din zona conducerii Ministerului Apărării Naționale, în contextul implementării programului. ROMARM își reafirmă poziția de continuare a proiectelor și subliniază sprijinul primit din partea unor parteneri instituționali și a personalului din domeniul apărării.