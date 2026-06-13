Aproape 40 de companii românești se pregătesc să intre în industria de apărare. Interesul pentru producția militară crește puternic

Tot mai multe firme românești din domenii precum industria auto, textilele sau producția industrială își îndreaptă atenția către sectorul apărării. Aproape 40 de companii se află în prezent în proces de certificare pentru a putea produce echipamente și componente destinate industriei de apărare, pe fondul programelor europene de înarmare și al investițiilor anunțate în acest domeniu.

Interesul companiilor românești pentru industria de apărare este în creștere, pe măsură ce programele de înarmare lansate la nivel european creează noi oportunități de afaceri și investiții.

Potrivit Gianinei Lazanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, aproximativ 40 de companii românești se află în prezent în procedura de certificare necesară pentru a putea produce pentru industria de apărare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului „Maratonul Made in Romania”, unde oficialul a subliniat că programele europene dedicate consolidării capacităților de apărare, în special programul SAFE, pot contribui la revitalizarea unor sectoare importante ale economiei românești.

„Acest program va fi o sursă foarte bună de relansare a industriei românești. Și pentru companiile private, pentru că sunt foarte multe companii private care lucrează în domeniul apărării. Poate nu știute, poate nu atât de vizibile, dar sunt multe companii și sunt companii mari care lucrează inclusiv pentru parteneri din NATO și pentru parteneri din alte industrii de la nivel european”, a declarat Gianina Lazanu.

Oficialul a explicat că interesul vine inclusiv din partea unor firme care până acum au activat exclusiv în domenii civile și care caută noi oportunități de dezvoltare.

Printre acestea se numără companii din industria auto, dar și din sectorul textil, domenii care se confruntă în prezent cu dificultăți generate de încetinirea comenzilor și schimbările din piață.

Potrivit reprezentanților Ministerului Economiei, producția dual-use, care poate avea atât utilizări civile, cât și militare, devine o opțiune tot mai atractivă pentru companiile românești.

„Avem o direcție specială care se ocupă de verificarea și certificarea acestor companii. Dar da, într-adevăr, timpul de răspuns se duce undeva spre 60 de zile și nu vă ascund în momentul de față, este un interes destul de mare, avem spre 40 de companii în curs de certificare. Ceea ce arată interesul companiilor de a trece de la producția strict civilă la producția dual-use”, a afirmat Lazanu.

Pentru a putea produce pentru industria de apărare, companiile trebuie să treacă printr-un proces special de verificare și certificare prevăzut de legislația în vigoare.

Reprezentanții ministerului spun că procedura durează aproximativ 60 de zile și presupune îndeplinirea unor cerințe privind securitatea, trasabilitatea și controlul proceselor de producție.

„Poate că ar fi de interes pentru multe dintre companii faptul că pentru a putea lucra pe industria de apărare, trebuie să existe anumite verificări, anumite certificări. Există o lege care are prevederi de certificare a acestor companii și încurajez pe cei care doresc să se certifice pentru a putea produce pentru industria de apărare, să facă acest lucru. Durează undeva cam 60 de zile numai certificarea, obținerea aprobarilor pentru a putea fi certificat în ideea de a produce pentru industria de apărare”, a explicat secretarul de stat.

Potrivit acesteia, documentația necesară și pașii care trebuie urmați sunt disponibili pe site-ul Ministerului Economiei.

Un alt semnal important pentru dezvoltarea sectorului este schimbarea de atitudine a instituțiilor financiare.

Dacă în trecut multe bănci evitau să finanțeze companii din industria de apărare, considerând domeniul prea sensibil sau riscant, contextul actual a modificat semnificativ această abordare.

Ministerul Economiei a purtat deja discuții cu mai multe instituții bancare privind posibilitatea acordării de finanțări pentru firmele care activează în acest sector.

„Foarte mulți ani, industria de apărare era un no go pentru finanțarea bancară. În acest moment, cu toate aceste programe ce se derulează și cu garanțiile guvernamentale ce se discută fi acordate prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, cu siguranță va exista deschidere și există deja deschidere”, a declarat Gianina Lazanu.

Potrivit acesteia, perspectivele de creștere ale industriei, contractele pe termen lung și garanțiile guvernamentale oferă băncilor mai multă încredere în finanțarea proiectelor din domeniu.

Programele europene de reînarmare și investițiile anunțate de statele membre UE transformă industria de apărare într-un sector strategic pentru economia europeană.

Pentru România, interesul manifestat de zeci de companii private ar putea însemna apariția unor noi linii de producție, crearea de locuri de muncă și atragerea unor contracte importante din partea partenerilor europeni și NATO.

În acest context, autoritățile estimează că numărul companiilor interesate să obțină certificarea necesară pentru producția militară ar putea continua să crească în perioada următoare, pe măsură ce oportunitățile oferite de programele europene devin tot mai vizibile.