Lovitură pentru Netflix. Un thriller cu Nicolas Cage și Ben Kingsley a ajuns în centrul unui proces de 105 milioane de dolari

Netflix se confruntă cu un proces de 105 milioane de dolari după dispariția unui hard disk care conținea o copie a thrillerului de război „Fortitude”, încă nelansat. Incidentul s-a produs la biroul companiei din Los Angeles, iar producătorii susțin că platforma este responsabilă pentru compromiterea proiectului. Litigiul pune sub semnul întrebării viitorul lansării internaționale a filmului și campania pregătită pentru sezonul premiilor.

Netflix a fost acționată în instanță de producătorii filmului „Fortitude”, care solicită despăgubiri de 105 milioane de dolari după dispariția unui hard disk ce conținea o copie a producției. Furtul a avut loc la sediul companiei din Los Angeles, unde mai multe dispozitive de stocare au fost sustrase, inclusiv cel pe care se afla thrillerul de spionaj plasat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Filmul, realizat cu un buget estimat la 45 de milioane de dolari, nu fusese lansat public în momentul producerii incidentului. Producătorii susțin că pierderea materialului compromite perspectivele comerciale ale proiectului și afectează strategia de distribuție internațională.

Compania respinge acuzațiile formulate în proces și afirmă că nu poate fi considerată responsabilă pentru pierderea unui material care, potrivit susținerilor sale, nu a fost livrat cu măsurile de securitate utilizate în mod obișnuit în industrie.

„Netflix contestă orice afirmaţie potrivit căreia ar trebui să-şi asume riscul pierderii unui film livrat fără măsurile de protecţie standard din industrie. Deşi nu deţinem drepturile asupra filmului „Fortitude”, tratăm foarte serios securitatea conţinutului şi am luat măsuri suplimentare pentru a sprijini regizorul şi echipa sa. Acestea includ desfăşurarea unei investigaţii amănunţite şi monitorizarea site-urilor cunoscute pentru piraterie în vederea identificării oricărei distribuiri sau vânzări neautorizate”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei, într-un comunicat remis publicației The Hollywood Reporter.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Netflix a primit o copie digitală a filmului în luna iunie, după ce, la sfârșitul anului trecut, și-a exprimat interesul pentru materialele promoționale ale producției. Copia a fost transmisă pentru vizionare internă, iar ulterior producătorii au cerut ștergerea fișierelor.

Într-un e-mail intern, Sean Berney, directorul departamentului de achiziții de filme al Netflix, ar fi precizat că este pentru prima dată când compania se confruntă cu un incident de acest tip.

„Echipele noastre de securitate au investigat cazul, fără succes până în prezent. Echipa anti-piraterie este în stare de alertă maximă şi monitorizează situaţia”, a adăugat acesta.

În acțiunea depusă la instanță, producătorii mai susțin că Netflix nu ar fi precizat dacă a fost depus imediat un raport la poliție după furt și că ulterior ar fi refuzat solicitarea acestora de a implica Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD), după ce reclamanții au formulat propria plângere.

Documentele depuse în instanță arată că eventuala comercializare a filmului este acum afectată, iar planurile privind lansarea internațională și campania pentru sezonul premiilor au fost suspendate până la clarificarea situației.

„Prejudiciul suferit de reclamanţi este profund”, se arată în plângerea citată de Page Six.

În același document este formulată și una dintre cele mai dure acuzații la adresa companiei:

„Prin gestionarea defectuoasă a filmului şi atitudinea sa ulterioară de indiferenţă, Netflix a pus în pericol investiţia reclamanţilor de peste 45 de milioane de dolari şi valoarea considerabilă a filmului. De asemenea, compania a privat filmul, distribuţia şi creatorii săi de oportunitatea de a-şi lansa opera şi de a obţine recunoaşterea pe care o lansare globală bine promovată ar fi avut toate şansele să o genereze”.

„Fortitude” este un thriller de spionaj a cărui acțiune se desfășoară la Londra, în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Povestea urmărește agenți ai serviciilor britanice de informații implicați în operațiuni care influențează desfășurarea conflictului.

Din distribuția filmului fac parte Nicolas Cage, Matthew Goode, Michael Sheen și Ben Kingsley, iar regia este semnată de Simon West, cunoscut pentru filme precum Lara Croft: Tomb Raider și The General’s Daughter.

Proiectul a fost implicat și într-un litigiu anterior. La un moment dat, Martin Scorsese a fost asociat dezvoltării filmului, însă ulterior a fost dat în judecată de scenaristul debutant Simon Afram. Acesta a susținut că i-a plătit regizorului 500.000 de dolari pentru a contribui la dezvoltarea producției, lucru care nu s-ar fi concretizat.

Avocații lui Scorsese au calificat acuzațiile drept „un exemplu clasic al unui cineast debutant care refuză să înţeleagă diferenţa dintre aşteptări şi realitatea industriei cinematografice”. Litigiul a fost ulterior soluționat pe cale amiabilă.

După declanșarea noului conflict juridic, Simon Afram a vorbit despre importanța proiectului și despre impactul pe care îl are blocarea lansării acestuia.