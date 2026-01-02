Ianuarie aduce pe Netflix un început de an bogat în premiere și reveniri mult așteptate, într-o selecție care îmbină producții-eveniment, povești clasice reinterpretate și titluri deja consacrate, pentru toate gusturile.

Cea mai așteptată lansare este, fără îndoială, finalul unuia dintre cele mai influente seriale ale ultimului deceniu. Ultimul episod din „Stranger Things” închide definitiv povestea începută în Hawkins, într-un decor sumbru, dominat de amenințarea lui Vecna și de o luptă care îi adună pe eroi pentru ultima oară. Atmosfera anilor ’80, tensiunea și nostalgia se împletesc într-un deznodământ care promite să rămână în memoria publicului.

Tot în ianuarie, Netflix mizează pe romantism și eleganță cu prima parte a sezonului al patrulea din „Bridgerton”. De această dată, povestea se concentrează asupra lui Benedict, spirit liber al familiei, care nu pare interesat de căsătorie, până când o apariție misterioasă la un bal mascat îi schimbă cursul vieții. Serialul continuă tradiția decorurilor fastuoase și a intrigilor sentimentale plasate în înalta societate londoneză.

Oferta cinematografică este completată de „The Rip”, un thriller inspirat din fapte reale, care îi readuce împreună pe Matt Damon și Ben Affleck. Cei doi interpretează polițiști din Miami atrași într-un joc periculos după descoperirea unei sume uriașe de bani, unde loialitatea și încrederea sunt puse la grea încercare.

Iubitorii de literatură clasică vor regăsi farmecul Angliei interbelice în seria „Agatha Christie’s Seven Dials”, o adaptare plină de mister după celebrul roman al Reginei Crimelor, cu o distribuție solidă și o intrigă construită în spiritul investigațiilor clasice.

Pe lista noutăților se află și ecranizarea romanului „People We Meet on Vacation”, o poveste despre prietenie, timp și iubirea care se naște pe nesimțite, dar și un anime japonez delicat, „Love Through a Prism”, despre drumul unei tinere artiste către Londra începutului de secol XX, unde descoperă atât dragostea, cât și propria identitate.

Pe lângă premiere, Netflix adaugă în catalog și titluri cunoscute, de la seria românească „Plaha”, cu Iulian Postelnicu, până la filme deja clasice precum „Inglourious Basterds”, trilogia „How to Train Your Dragon”, „My Best Friend’s Wedding” sau „Lost in Translation”.

„Run Away” (1 ianuarie) – Un tată pornește în căutarea fiicei sale dispărute și ajunge implicat într-o crimă care scoate la iveală secrete de familie greu de suportat.

„Love From 9 to 5” (1 ianuarie) – Rivalitatea profesională dintre o angajată ambițioasă și fiul carismatic al patronului se transformă într-o poveste romantică complicată.

„Time Flies” (1 ianuarie) – Două femei eliberate din închisoare încearcă să o ia de la capăt, dar un client periculos le atrage din nou într-o lume ilegală.

„Land of Sins” (2 ianuarie) – Dispariția unui adolescent declanșează o anchetă încărcată de tensiuni familiale și loialități vechi.

„Unlocked: A Jail Experiment” , sezonul 2 (7 ianuarie) – Un experiment social controversat oferă deținuților mai multă libertate într-o închisoare din Arizona.

„His & Hers” (8 ianuarie) – Doi soți separați, el polițist, ea jurnalist, investighează aceeași crimă, suspectându-se reciproc.

„Alpha Males” , sezonul 4 (9 ianuarie) – Patru prieteni continuă să se confrunte cu schimbările societății moderne, între paternitate, credință și relații neobișnuite.

„The Boyfriend” , sezonul 2 (13 ianuarie) – În peisajele înghețate din Hokkaido se leagă noi povești de iubire și prietenie.

„Agatha Christie’s Seven Dials” (15 ianuarie) – O crimă comisă după o petrecere luxoasă declanșează o investigație clasică, într-o Anglie interbelică plină de mister.

„To Love, To Lose” (15 ianuarie) – Dragostea dintre doi tineri din familii rivale pune la încercare tradițiile și orgoliile.

„The Upshaws” , partea a 7-a (15 ianuarie) – Familia Upshaw se confruntă cu noi provocări, fără a-și pierde spiritul unit.

„Finding Her Edge” (22 ianuarie) – O fostă patinatoare revine pe gheață pentru a salva afacerea familiei, dar trecutul sentimental complică totul.

„Free Bert” – O familie complet lipsită de tact provoacă haos într-o comunitate elitistă.

„People We Meet on Vacation” (9 ianuarie) – O prietenie construită în ani de vacanțe estivale este pusă la încercare de sentimente neașteptate.

„Cosmic Princess Kaguya!” (22 ianuarie) – O animație japoneză despre prietenie, libertate și evadare într-o lume virtuală.

Pe lângă noutăți, Netflix adaugă producții deja consacrate: serialul românesc „Plaha”, filme precum „Inglourious Basterds”, trilogia „How to Train Your Dragon”, „My Best Friend’s Wedding” și „Lost in Translation”.