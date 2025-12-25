Proiectul în care s-au implicat Harry și Meghan, Ducele și Ducesa de Sussex, este o adaptare a bestsellerului și marchează o nouă direcție în portofoliul lor de producții pentru platforma de streaming.

Cartea originală îl urmărește pe personajul Drew Nichols, care, pentru a‑și face iubita din trecut geloasă, îl convinge pe cineva să‑i fie partener la nunta fostei sale prietene după ce cei doi rămân blocați într‑un lift. Această poveste pusă în scenă promite să fie baza comediei romantice pe care Sussexii o vor produce pentru Netflix.

Proiectul este realizat prin intermediul companiei de producție a cuplului, Archewell Productions, iar adaptarea scenariului a fost încredințată scenaristei Tracy Oliver, cunoscută pentru munca sa la comedii de succes. Oliver va fi și producător al filmului, alături de Meghan și Harry, consolidând colaborarea artistică între ei și creatoarea din spatele poveștii originale.

Această inițiativă vine într‑un moment în care cuplul continuă să dezvolte conținut divers pentru Netflix, în ciuda unor speculații recente privind viitorul contractului lor cu platforma de streaming. Adaptarea The Wedding Date se adaugă la lista proiectelor lor creative și marchează o trecere vizibilă spre producții de ficțiune și divertisment ușor, după mai multe documentare și emisiuni de lifestyle.

Detalii despre distribuție sau data lansării nu au fost făcute încă publice, iar Netflix și Archewell nu au emis un comunicat oficial până în prezent. Rămâne de văzut când comedia romantică va ajunge pe platformă și cum va fi primită de public, având în vedere interesul crescut pentru proiectele marca Sussex.

Potrivit surselor apropiate proiectului, filmul este programat să fie lansat pe Netflix în vara anului 2026, fără a fi stabilită încă o dată exactă. Echipa de producție lucrează în prezent la casting și la detaliile de filmare, iar locațiile și echipa tehnică urmează să fie anunțate în următoarele luni.

Meghan Markle și Prințul Harry au subliniat că adaptarea comediei romantice va păstra „spiritul plin de umor și romantism al romanului original”, oferind în același timp o abordare modernă și captivantă pentru publicul Netflix din întreaga lume.

Aceasta marchează o nouă etapă în colaborarea lor cu platforma de streaming, după documentarele și emisiunile produse în ultimii ani.