Meghan Markle este avertizată să nu îl însoțească pe Prințul Harry în Marea Britanie, în timp ce ducele de Sussex se așteaptă ca protecția sa finanțată din fonduri publice să fie reinstalată în timpul vizitelor.

Surse citate de presa britanică susțin că, pe durata șederilor sale în Marea Britanie, ducele de Sussex se așteaptă să beneficieze de protecție completă, plătită din fonduri publice, similară celei de care dispunea anterior retragerii din îndatoririle regale.

Această posibilitate este descrisă de persoane apropiate situației drept „sigură” și o „simplă formalitate”, semn că schimbarea de abordare la nivel instituțional ar fi deja conturată.

Potrivit Mediafax, reinstalarea protecției este văzută ca un pas firesc în contextul evaluărilor recente de risc, mai ales în condițiile în care Harry a invocat constant lipsa securității ca principal obstacol pentru revenirea sa în Regatul Unit alături de familie.

În acest context, Meghan Markle este menționată explicit ca fiind avertizată să nu îl însoțească pe Prințul Harry în Marea Britanie, chiar dacă situația securității acestuia pare să intre într-o nouă etapă. Informația a fost preluată și de publicația Express, care subliniază că, deși protecția lui Harry este aproape garantată, prezența ducesei de Sussex ar ridica alte tipuri de riscuri.

Un element central al acestei situații îl reprezintă evaluarea completă a riscurilor de securitate de care a beneficiat Prințul Harry în luna decembrie, după o schimbare semnificativă de poziție a Ministerului de Interne. Această evaluare vine pe fondul acțiunilor legale inițiate de ducele de Sussex, care a contestat decizia anterioară de a-i retrage protecția finanțată de stat.

Harry a declarat în repetate rânduri că lipsa măsurilor de securitate adecvate reprezintă cel mai mare impediment în calea vizitelor familiei sale în Marea Britanie. Din acest motiv, rezultatul evaluării din decembrie este privit ca un pas esențial pentru normalizarea relației sale cu autoritățile britanice, cel puțin din perspectiva siguranței personale.

Cu toate acestea, chiar dacă situația sa pare să se clarifice, Meghan Markle rămâne un subiect sensibil în ecuația revenirii familiei Sussex în Regatul Unit. Potrivit analiștilor regali, riscurile asociate cu prezența sa nu sunt neapărat de natură fizică, ci țin mai degrabă de climatul public și de reacțiile pe care le-ar putea stârni.

În ciuda evoluțiilor favorabile privind securitatea lui Harry, corespondenta BBC pe teme regale a sugerat că ducesa de Sussex ar trebui să rămână în Statele Unite în eventualitatea unei vizite a soțului său în Regatul Unit. Această poziție este argumentată prin diferența de percepție publică dintre cei doi și prin riscurile specifice la care Meghan Markle ar putea fi expusă.

Analiza jurnalistei pornește de la ideea că orice deplasare a ducesei ar necesita o planificare extrem de atentă și un nivel ridicat de monitorizare. Ea a explicat că, deși Meghan nu s-ar confrunta neapărat cu aceleași pericole fizice ca soțul ei, probabilitatea unor reacții ostile verbale este mult mai mare în cazul său.

„Orice vizită a lui Meghan ar trebui atent pregătită și monitorizată. Poate că nu s-ar afla în același pericol fizic, însă este mult mai probabil să devină ținta unei reacții ostile verbale decât Harry, care încă reușește să câștige simpatia mulțimilor. Dacă aș fi în locul ei, aș evita Marea Britanie. Este clar fericită acasă, în California. Și de ce nu ar fi? Este liberă, bogată, are un soț care o adoră și copii pe care îi iubește. De ce să caute ostilitate aici?”, a declarat corespondenta.

Această perspectivă subliniază faptul că, dincolo de aspectele oficiale și de securitate, climatul social și mediatic joacă un rol important în decizia unei eventuale reveniri a lui Meghan Markle în Regatul Unit.

În continuarea analizei sale, corespondenta BBC a făcut referire și la modul în care ar putea fi gestionate vizitele familiale, fără prezența ducesei de Sussex. Potrivit acesteia, o revenire temporară a lui Harry împreună cu copiii nu ar ridica aceleași probleme și ar putea avea un caracter mai discret.

Ea a indicat că o astfel de vizită ar permite menținerea legăturilor de familie, fără a expune întreaga familie Sussex presiunilor publice din Regatul Unit. În acest context, Meghan Markle ar rămâne în Statele Unite, unde este percepută ca fiind stabilită și mulțumită de viața sa actuală.