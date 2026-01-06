„Oficialii militari din Franța, Regatul Unit și Ucraina au lucrat în detaliu la desfășurarea forțelor, efectivele, tipurile specifice de arme și componentele forțelor armate necesare și capabile să funcționeze eficient. Deja dispunem de aceste detalii necesare. Înțelegem care dintre țările membre ale Coaliției de Voință este pregătită pentru ce anume. Aș dori să mulțumesc fiecărui lider și fiecărui stat care dorește cu adevărat să participe la o soluție pașnică. Am avut discuții foarte substanțiale cu partea americană privind monitorizarea – pentru a ne asigura că nu există încălcări ale păcii. Statele Unite sunt pregătite să lucreze la acest aspect. Unul dintre elementele cele mai importante este descurajarea – instrumentele care vor preveni orice nouă agresiune din partea Rusiei. Vedem toate aceste aspecte”, este mesajul transmis de Volodimir Zelenski pe contul său de X.

Marea Britanie, Franța și Ucraina au semnat o Declarație de intenție privind desfășurarea de forțe în Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace.

„Forța multinațională pentru Ucraina” va acționa ca o forță de asigurare pentru a consolida garanțiile de securitate.

Semnarea declarației deschide calea pentru stabilirea cadrului juridic care va permite forțelor franceze și britanice să opereze pe teritoriul ucrainean, asigurând securitatea spațiului aerian și maritim al Ucrainei și construind forțe armate adecvate pentru viitor.

Semnarea acestei declaraţii de intenţie „deschide calea către un cadru juridic în care (militarii) ar putea fi detaşaţi pentru a asigura securitatea” teritoriului ucrainean, a declarat premierul britanic Keir Starmer.

Franţa şi Regatul Unit vor putea instala „hub-uri militare” în Ucraina, a declarat Keir Starmer.

Cele 35 de ţări membre ale Coaliţiei de Voinţă au aprobat garanţii de securitate „solide” pentru Ucraina, a spus, la rândul său, preşedintele Emmanuel Macron.

„Pe baza întregii munci depuse în ultimele luni, ne-am consolidat abordarea prin instituirea unor mecanisme de supraveghere a încetării focului, care vor fi plasate sub conducerea americană”, a anunţat Emmanuel Macron, „dar cu contribuţii din partea mai multor state care şi-au manifestat disponibilitatea”, a precizat el. „Garanţiile de securitate sunt cheia împotriva unei capitulări ucrainene”, a adăugat liderul francez.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a anunţat că trupele germane ar putea participa la forţa multinaţională, dar în afara Ucrainei.

Și premierul Italiei, Giorgia Meloni, a exclus marți trimiterea de trupe italiene pe teren în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate.

Știrea inițială

Europa și Statele Unite au conturat planuri concrete pentru susținerea Ucrainei în cadrul întâlnirii „Coaliției de Voință”, care a avut loc astăzi, 6 ianuarie 2026, la Paris.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat principalele concluzii ale discuțiilor, subliniind că UE va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, iar armistițiul va fi sprijinit de SUA, care s-au angajat să intervină în cazul încălcării acestuia.

Potrivit surselor oficiale, România și-a exprimat sprijinul prin oferirea de ajutor logistic pentru Ucraina, fără a trimite efectiv soldați în țara vecină. Cu toate acestea, țara noastră va continua să pună la dispoziția NATO bazele militare necesare rotațiilor de trupe, iar baza de la Câmpia Turzii ar putea deveni un hub regional important pentru Alianță.

Președintele României, Nicușor Dan, a participat pentru prima dată fizic la o reuniune a acestei coaliții de lideri dispuși să sprijine Ucraina.

Antonio Costa a menționat că reuniunea de la Paris a fost una productivă și importantă, având ca scop intensificarea sprijinului pentru Ucraina. Conform declarațiilor sale, Uniunea Europeană se pregătește să implementeze un sistem de garanții obligatorii din punct de vedere politic și juridic, care va intra în vigoare odată cu un eventual acord de încetare a focului.

UE își va aduce contribuția la asigurarea garanțiilor de securitate necesare Ucrainei pentru un acord de pace durabil, urmând să sprijine progresul țării pe calea aderării la blocul comunitar, un element-cheie pentru prosperitatea sa viitoare.

De asemenea, România și partenerii europeni vor continua să susțină nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, prin intermediul unui împrumut de 90 de miliarde de euro convenit în decembrie anul trecut de Consiliul European.

O parte din aceste fonduri va fi destinată sprijinirii forțelor armate ucrainene, considerate prima linie de apărare împotriva agresiunii. În plus, sprijinul va include misiuni civile și militare ale UE desfășurate pe teren, pentru a consolida poziția Ucrainei înainte, în timpul și după orice încetare a focului.

„Tocmai am organizat o reuniune productivă și importantă a „Coaliției de Voință”, la Paris, pentru a ne intensifica sprijinul acordat Ucrainei. Suntem pregătiți să ne angajăm într-un sistem de garanții obligatorii din punct de vedere politic și juridic, care va fi activat odată cu intrarea în vigoare a unui acord de încetare a focului. UE va contribui la eforturile de asigurare a garanțiilor de securitate de care Ucraina are nevoie pentru orice acord de pace durabilă. -Sprijinirea progreselor Ucrainei pe calea aderării, un element-cheie al prosperității sale viitoare. – Sprijinirea acoperirii nevoilor financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani prin împrumutul de 90 de miliarde de euro convenit de Consiliul European în decembrie anul trecut. O parte din aceste fonduri vor sprijini forțele armate ale Ucrainei, prima linie de apărare împotriva agresiunii. – Vom oferi asistență prin misiunile civile și militare ale UE pe teren. Ucraina trebuie să se afle într-o poziție cât mai puternică posibil – înainte, în timpul și după orice încetare a focului”, este mesajul postat de Antonio Costa.

Liderii occidentali discută și posibilitatea desfășurării de trupe în Ucraina după încheierea conflictului, ca parte a garanțiilor de securitate pe termen lung, însă deciziile finale depind de clarificarea rolului pe care SUA sunt dispuse să-l joace.

Potrivit Bloomberg, prezența militară americană este considerată esențială pentru un acord de pace durabil cu Rusia, iar implicarea Statelor Unite, inclusiv în schimbul de informații și prezența trupelor, a fost descrisă de un oficial ca fiind „plasa de siguranță” mult așteptată de Europa.

În paralel cu discuțiile politice, șefii militari din statele participante s-au întâlnit la Paris pentru coordonarea aspectelor operaționale ale garanțiilor de securitate.

Generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major francez, a confirmat că discuțiile cu omologii săi din Marea Britanie, Ucraina și SUA au început cu luni în urmă, concomitent cu eforturile diplomatice. Scopul negocierilor este redactarea unui document formal privind garanțiile de securitate, care va fi prezentat președintelui american Donald Trump.

Rămâne însă neclar dacă Rusia va accepta un acord care să includă prezența militară occidentală pe teritoriul ucrainean, aspect ce va influența semnificativ modul în care se va desfășura procesul de pace în regiune.